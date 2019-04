Garth Brooks fait ses débuts dans le monde du jeu mobile avec Words With Friends, et la fenêtre finale de précommande est annoncée pour The Legacy Collection

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), leader mondial du divertissement interactif, a annoncé une collaboration avec Garth Brooks, dans le cadre de son jeu à succès, Words With Friends 2. Démarrant la célébration qui va porter sur plusieurs mois du dixième anniversaire de la franchise de jeux, ainsi que de la carrière inégalée de Garth Brooks en tant qu’auteur-compositeur-interprète, joueurs et fans pourront profiter d’activités intégrées au jeu ayant un rapport avec Garth et d’annonces en continu, commençant avec le dévoilement d’aujourd’hui du mot « Voyage » comme « Mot de l’année » du jeu.

Garth Brooks et Words With Friends ont choisi de célébrer leurs évènements marquants de l’année 2019 en offrant aux fans de nouvelles façons d’interagir avec Garth et le jeu. Le 1er mai, Garth Brooks co-animera Words With Friends LIVE, événement nocturne consacré au jeu de culture générale Words With Friends 2. En conjonction, la fenêtre FINALE de précommande pour l’édition spéciale numérotée deThe Legacy Collection, le coffret vinyle de sept disques de Garth Brooks qui commémorera toute sa carrière, ouvrira le même jour à 16 heures, heure du Pacifique. Suivez Garth ici pour être averti en direct de l’ouverture de cette fenêtre en vous rendant sur GarthBrooks.com/vinyl. Les précommandes précédentes du coffret sont parties en quelques heures, et lors de la première fenêtre de vente de la collection portant sur 420 000 vinyles, tout est parti dans un délai de 18 heures.

« Depuis des années, Words With Friends rassemble le monde autour du jeu et permet à des relations de s’édifier entre membres d’une même famille, étrangers et amis », a déclaré Garth Brooks. « Leur VOYAGE conduit ceux qui jouent les uns vers les autres. Je suis un grand fan et joueur de Words With Friends et mes relations avec ma famille et mes amis n’en sont que meilleures. C’est un honneur pour moi que de faire équipe avec eux pour diffuser les mots d’AMOUR, de MUSIQUE et d’UNITÉ. »

« L’incroyable catalogue musical de Garth et ses performances à guichets fermés dans les stades rassemblent des millions de personnes à travers le monde », a confié pour sa part Bernard Kim, président de l’édition chez Zynga. « Nous sommes fiers et reconnaissants de savoir que Words With Friends va constituer une nouvelle plateforme puissante qui permettra Garth de communiquer avec ses fans et les joueurs, dans l’esprit des nombreuses amitiés qui sont nées grâce à ce jeu. L’année 2019 va être remplie d’importants jalons pour Garth et Words With Friends, et constituer un « amiversaire » pour les nombreuses connexions établies grâce au jeu. »

Ayant fait ses début en 1989 avec son premier album éponyme, Garth Brooks a battu tous les records en termes de ventes de disques de studio et de spectacle tout au long de sa carrière dans la musique country. Premier et unique artiste à avoir remporté six fois le CMA Award d’« Artiste de l’année », Brooks est également le premier artiste de l’histoire à avoir reçu 7 Diamond Awards pour sept albums, et avec ses plus de 148 millions d’albums vendus, il est l’artiste solo numéro un en termes de ventes de toute l’histoire des États-Unis. Membre de l’International Songwriters Hall of Fame, du Nashville Songwriters Hall of Fame, du Country Music Hall of Fame et du Musicians Hall of Fame, Garth Brooks a reçu toutes les distinctions que l’industrie du disque peut accorder. Ses concerts en stade de 2019 ont battu des records en nombre de spectateurs à chaque étape, après une tournée mondiale de trois ans et demi qui représente la plus importante tournée nord-américaine de toute l’histoire.

Pour rejoindre Garth Brooks dans le cadre de ses débuts en tant que co-animateur de Words With Friends LIVE, connectez-vous àWords With Friends 2 le mercredi 1er mai à 18 h 15, heure du Pacifique / 21 h 15, heure de l’Est. Words With Friends 2 peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store pour les iPhone et les iPad, et sur Google Play pour les appareils Android.

Pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour, consultez www.wordswithfriendslive.com ou suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook.

À propos de Words With Friends

Lancé en 2009, juste un an après les débuts de l’App Store,Words With Friends est devenu le n° 1 des jeux de mots sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Depuis ces débuts, le jeu s’est étendu à de nouvelles plateformes telles que Facebook Messenger, qui a lancé une suite à succès avec Words With Friends 2,et inventé de nouvelles façons innovantes de jouer, avec son événement nocturne du jeu de culture générale de type « jeu dans le jeu », baptisé Words With Friends LIVE. Le succès du jeu, qui au cours de cette décennie est devenu une pierre de touche dans la vie des fans, s’explique par les connexions qui ont été établies entre les joueurs grâce à des jeux de mots rapides et intelligents.

À propos de Zynga

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde au moyen des jeux. À ce jour, plus d’un milliard de personnes ont joué aux franchises de Zynga, parmi lesquelles figurent CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et peuvent être utilisés sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des studios aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.zynga.com ou suivez Zynga sur Twitter et Facebook.

