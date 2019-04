Velodyne Lidar et Nikon annoncent un accord de fabrication pour la production en série des capteurs Velodyne Lidar

Velodyne sensors provide rich computer perception data that allows real-time object and free space detection for safe navigation and reliable operation. (Graphic: Business Wire)

Velodyne lidar sensors can simultaneously locate the position of people and objects around a vehicle and assess the speed and route at which they are moving. (Graphic: Business Wire)

Velodyne provides the smartest, most powerful lidar solutions for vehicle autonomy and driver assistance. (Photo: Business Wire)

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord avec Nikon Corporation, dans le cadre duquel Sendai Nikon Corporation, une filiale de Nikon, fabriquera des capteurs lidar pour Velodyne, et prévoit de lancer la production en série dès le deuxième trimestre 2019. Ce partenariat consolide le plan de production de Velodyne et intensifie son avance sur le marché mondial des capteurs lidar.

« La production en série de nos capteurs lidar ultra-performants est la clé pour faire progresser les projets immédiats de Velodyne d’expansion des ventes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie », a déclaré Marta Hall, présidente et directrice du développement commercial, chez Velodyne Lidar. « Grâce à ce partenariat, Velodyne confirme sa position de leader dans la conception, la production et la vente des capteurs lidar pour une mise en œuvre dans le monde entier. Pendant des années, Velodyne a perfectionné la technologie lidar afin de produire des milliers d’unités lidar destinées aux véhicules autonomes (VA) et aux systèmes avancés d’assistance à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Notre objectif est de produire des millions d’unités de capteurs lidar avec des partenaires de fabrication tels que Nikon. »

Avec plus de 250 clients dans le monde, Velodyne est le chef de file des fournisseurs de capteurs lidar pour l’industrie automobile.

Outre les VA et les ADAS, Velodyne s’appuiera sur les capacités de production en série de Nikon, pour faciliter l’expansion des ventes de capteurs lidar au sein des autres marchés émergents. Bénéficiant d’une accélération grâce à ce partenariat avec Nikon, les solutions lidar à faible coût, de Velodyne profiteront à tout un éventail de segments professionnels, parmi lesquels la robotique, la sécurité, la cartographie, l’agriculture et les véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicules, UAV).

« Travailler avec Nikon, un expert de la fabrication de précision, constitue une étape majeure vers la réduction du coût de nos produits lidar. Nikon se distingue par son expertise en matière de fabrication d’appareils photo en série, et ses normes de performance élevées, sans compromis sur la qualité. Ensemble, Velodyne et Nikon appliqueront cette même attention aux détails et à la qualité, à la production en série des capteurs lidar. Les normes de qualité optimale des capteurs lidar resteront garanties, tandis que leur prix deviendra plus abordable pour les clients du monde entier », a ajouté Mme Hall.

Nikon a investi 25 millions USD dans Velodyne l’an dernier et cherche désormais à combiner les technologies d’optique et de précision, de Nikon avec la technologie des capteurs lidar de Velodyne. Depuis cet investissement, les deux sociétés ont cherché à réaliser une alliance commerciale qui inclurait une collaboration dans le développement technologique et la production.

Cet accord de fabrication représente la phase initiale de l’alliance commerciale Velodyne-Nikon. Les sociétés continueront d’explorer d’autres domaines en vue d’une alliance commerciale de grande envergure et multidimensionnelle.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne fournit les solutions lidar les plus intelligentes et les plus puissantes en matière d’autonomie et d’aide à la conduite. Fondée en 1983 et basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, David Hall, fondateur et PDG de Velodyne, a inventé les systèmes lidar à vision panoramique en temps réel, révolutionnant la perception et l’autonomie dans les domaines de l’automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l’économique Puck™, le polyvalent Ultra Puck™, l’Alpha Puck™, parfait pour une autonomie L4-L5, le VelaDome™ à très grand-angle, le Velarray™ optimisé pour les systèmes ADAS, sans oublier Vella™, le logiciel révolutionnaire d’aide à la conduite. Pour en savoir plus sur lidar, consultez sur le site de Velodyne, la page Web Lidar 101.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.