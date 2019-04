Velodyne Lidar e Nikon anunciam acordo de fabricação para produção em massa de sensores Velodyne Lidar

Velodyne sensors provide rich computer perception data that allows real-time object and free space detection for safe navigation and reliable operation. (Graphic: Business Wire)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje um acordo com a Nikon Corporation, mediante o qual a Sendai Nikon Corporation — subsidiária da Nikon — fabricará sensores lidar para a Velodyne com planos de iniciar a produção em massa no segundo semestre de 2019. A parceria consolida o plano de fabricação da Velodyne e amplia sua liderança no mercado global de sensores lidar.

“A produção em massa de nossos sensores lidar de alto desempenho é fundamental para colocar em prática os planos imediatos da Velodyne de ampliar as vendas na América do Norte, Europa e Ásia”, comentou Marta Hall, presidente e diretora de desenvolvimento de negócios da Velodyne Lidar. “Com esta parceria, a Velodyne reafirma seu papel de liderança em concepção, produção e comercialização de sensores lidar para implementação mundial. A Velodyne vem aperfeiçoando há anos a tecnologia lidar para produzir milhares de unidades de sensores para veículos autônomos (autonomous vehicles, AVs) e sistemas avançados de assistência ao motorista (advanced driver assistance systems, ADAS). Com parceiros de fabricação como a Nikon, buscamos produzir sensores lidar em milhões de unidades.”

A Velodyne é a principal fornecedora de sensores lidar para o setor automotivo, com mais de 250 clientes em todo o mundo.

Além de AVs e ADAS, a Velodyne empregará a capacidade de fabricação em massa da Nikon à medida que as vendas de sensores lidar aumentarem em outros mercados emergentes. Impulsionadas por sua parceria com a Nikon, as soluções de baixo custo da Velodyne beneficiarão uma série de segmentos de mercado, entre eles, robótica, segurança, mapeamento, agricultura e veículos aéreos não tripulados (unmanned aerial vehicles, UAVs).

“Trabalhar com a Nikon, uma especialista em fabricação de alta precisão, é um passo importante para reduzir o custo de nossos produtos com tecnologia lidar. A Nikon é reconhecida pela produção em massa especializada de câmeras e mantém sempre elevados padrões de desempenho e qualidade. Juntas, Velodyne e Nikon aplicarão a mesma atenção aos detalhes e à qualidade para a produção em massa dos sensores lidar. Os sensores lidar vão manter os mais elevados padrões e, ao mesmo tempo, alcançar um preço que será mais acessível para clientes em todo o mundo”, afirmou Hall.

A Nikon investiu US$ 25 milhões na Velodyne no ano passado e pretende agora combinar as tecnologias ópticas e de precisão da Nikon com a tecnologia de sensores lidar da Velodyne. Desde a realização do investimento, ambas as empresas estudam uma aliança de negócios que inclua colaboração em fabricação e desenvolvimento de tecnologia.

Esse acordo de fabricação representa a etapa inicial da aliança de negócios entre a Velodyne e a Nikon. As empresas continuarão examinando outras áreas para uma aliança comercial ampla e multifacetada.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece as soluções lidar mais inteligentes e avançadas para autonomia e assistência ao condutor. Fundada em 1983 e sediada em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. Em 2005, David Hall, fundador e diretor executivo da Velodyne, inventou sistemas lidar com visão circundante em tempo real, revolucionando a percepção e a autonomia nas áreas automotiva, de nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o econômico Puck™, o versátil Ultra Puck™, o perfeito para autonomia L4-L5 Alpha Puck™, o VelaDome™ de ângulo ultra-amplo, o Velarray™ otimizado para ADAS e o Vella™, revolucionário software para assistência ao condutor. Para saber mais sobre a lidar, visite a página Lidar 101 da Velodyne.

