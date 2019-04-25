幫寶適、Ariel和Herbal Essences等主要寶僑品牌擴大在負責任消費領域的領導力

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--寶僑公司(The Procter & Gamble Company, NYSE:PG)今天詳細介紹其主要品牌透過「品牌2030」標準， 加強對社會和環境正面影響所遵循的藍圖和採取的行動。在今天舉行的Sustainable Brands Paris會議上，公司高階主管展示了前瞻性架構，包括鼓勵和推動寶僑每天所服務的50億消費者負責任消費的創新策略。幫寶適(Pampers®)、Ariel®和Herbal Essences®等主要的寶僑品牌在採納這一架構方面已取得進展，採取的行動和承諾將有助於加速永續的生活型態。

寶僑品牌長Marc Pritchard表示：「消費者不願意為了永續的生活而犧牲產品性能，他們期望品牌採取有意義的行動來解決世界面臨的一些最複雜的挑戰。因此，寶僑專注於重新創造行銷，利用品牌的觸角和影響力作為善的力量和成長的力量。我們希望品牌不斷成長，創造價值，同時對社會和環境產生可衡量的長期正面影響。」

「品牌2030」標準分為兩個領域，分別概述品牌為了成為「善的力量和成長的力量」而可以採取的具體行動：

品牌目標 ，品牌將策略性社會或環境承諾置於其消費者體驗的核心，幫助因應社會挑戰，使他們能夠做出獨特和有意義的貢獻。

，品牌將策略性社會或環境承諾置於其消費者體驗的核心，幫助因應社會挑戰，使他們能夠做出獨特和有意義的貢獻。 品牌基礎，品牌在產品和包裝上進行創新，利用其影響力宣導社會和環境的永續性，確保產品成分和安全科學的透明性，減少供應鏈的影響。

以下具體事例展示了寶僑主要品牌如何透過闡述品牌目標和實施計畫來採納這些標準：

Ariel的目標是推動產品、服務和包裝創新，以重新創造更好的清潔環境，在能源和水等關鍵影響領域減少50%的資源消耗。Ariel的基礎包括今天公佈的最新包裝承諾，例如，力爭到2022年使所有包裝可回收，到2025年將塑膠包裝減少30%。此外，Ariel還利用其影響力幫助塑造平等的未來，透過在法國的“Partage des taches”和在印度的“Share the Load”等運動，支持男女平等分擔家務的想法。

Herbal Essences的目標是讓每個人都能體驗大自然的正向力量，並為了人類和地球的利益而支持生物多樣性。此外，Herbal Essences在分享關於其成分的全面資訊方面居於領先地位，以透明的方式解釋他們的四步驟安全流程 ，被PETA評為遠離殘忍的品牌。Herbal Essences bio:renew是首個全球護髮品牌因其植物成分而獲得全世界首屈一指的植物權威機構英國皇家植物園——邱園(Royal Botanic Gardens, Kew) 的認可。Herbal Essences還利用自身的影響力，在其最大的市場美國推出旨在幫助視障人士的包裝和沙灘塑膠瓶。

幫寶適的目標是與醫護人員、家長和非政府組織合作，為數百萬嬰兒提供快樂健康成長的機會。作為寶僑的品牌2030基礎的一部分，幫寶適正推出「七大善行」(7 Acts for Good)，包括以下具體行動：不斷創新以開發更永續性的尿布解決方案，努力使每名嬰兒在整個尿布使用期內的尿布消耗量減少30%1。經由創新和使用更有效的材料，該品牌在過去三年中已將尿布的平均重量減少了18%2，並保持同樣可靠的乾燥度。引領紙尿褲和紙巾回收3，並承諾到2021年在3個城市推出回收設施。幫寶適與聯合國兒童基金會合作，在24個國家幫助根除了產婦和新生兒破傷風。2019年3月，又有一個國家（查德）根除了這一疾病，估計自2006年以來挽救了88萬名新生兒的生命4。

永續品牌執行長KoAnn Vikoren Skrzyniarz表示：「品牌2030標準界定推動負責任消費對於個別品牌的含義，展示品牌領導者的領導能力。它們確保將有意義、可衡量的社會和環境影響，全面、長期地納入整個品牌策略和體驗之中，而不是單一品牌贊助的事業行銷活動，或者僅僅啟動了行銷組合的一部分。」

寶僑永續發展長Virginie Helias表示：「我們與幾家外部利害關係者合作，幫助制定標準。我們希望制定的標準有助於為品牌實施SDG 12奠定堅實基礎，幫助他們將負責任消費帶至新境界。憑藉我們的品牌，我們為全球50億人提供服務，我們擁有獨特的機會和責任，不僅能透過卓越的產品表現取悅消費者，還能促進對話、影響態度、改變行為，並使永續的生活型態在全球成為事實。」

關於寶僑的企業公民措施

公司的企業公民計畫支持聯合國的永續發展目標，專注於道德和公司責任、環境永續性、社區影響、性別平等以及多樣性和包容性。除了企業計畫之外，品牌2030標準是對個別品牌的要求。如欲瞭解關於寶僑公民計畫的更多資訊，請在此閱讀寶僑2018年公民身份報告。

關於寶僑

寶僑服務全球消費者。該公司擁有最強大且值得信賴的優質一流品牌組合之一，這些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飄®(Ambi Pur®)、Ariel®、Bounty®、Charmin®、Crest®、Dawn®、Downy®、Fairy®、Febreze®、Gain®、吉列®(Gillette®)、海倫仙度絲®(Head & Shoulders®)、蘭諾®(Lenor®)、Olay®、歐樂-B®(Oral-B®)、幫寶適®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰漬®(Tide®)、Vicks®和Whisper®。寶僑品牌在全球約70個國家設有業務部門。請造訪http://www.pg.com瀏覽有關寶僑及其品牌的最新新聞和資訊。

關於Sustainable Brands Paris

Sustainable Brands是由創新和永續發展品牌和組織組成的首個全球性群體。全球最具影響力的企業社會責任品牌首次於2019年4月23日至25日齊聚法國。大會包括顛覆性的形式，以重新創造品牌承諾並開闢新的視野。

1 與典型的拋棄式尿布相比

2 與幫寶適2016年銷售量最大的尿布相比。

3 回收技術由寶僑和Angelini（幫寶適在義大利的生產商）的合資企業Fater發明。

4 根據世界衛生組織和聯合國兒童基金會截至2019年2月的估計值

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