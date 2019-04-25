帮宝适、碧浪和伊卡璐等主要宝洁品牌拓展在负责任消费领域的领导力

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--宝洁公司(The Procter & Gamble Company, NYSE:PG)今天详细介绍了其主要品牌通过“品牌2030”标准 加强对社会和环境积极影响所遵循的路线图和采取的行动。在今天举行的Sustainable Brands Paris会议上，公司高管展示了前瞻性框架，包括鼓励和推动宝洁每天所服务的50亿消费者负责任消费的创新战略。帮宝适(Pampers®)、碧浪(Ariel®)和伊卡璐(Herbal Essences®)等主要的宝洁品牌在采纳这一框架方面已取得进展，采取的行动和承诺将有助于加速可持续的生活方式。

宝洁首席品牌官Marc Pritchard表示：“消费者不愿意为了可持续的生活而牺牲产品性能，他们期望品牌采取有意义的行动来解决世界面临的一些最复杂的挑战。因此，宝洁重点关注重新创造市场营销，把我们品牌的覆盖和影响力作为一种有益的力量，一种增长的力量。我们希望我们的品牌不断成长，创造价值，同时对社会和环境产生可衡量的、长期的、积极的影响。”

“品牌2030”标准分为两个领域，分别概述品牌为了成为“有益的力量和增长的力量”，可以采取的具体行动：

品牌目标 ，品牌将战略性社会或环境承诺置于其消费者体验的核心，帮助应对社会挑战，使他们能够做出独特和有意义的贡献。

，品牌将战略性社会或环境承诺置于其消费者体验的核心，帮助应对社会挑战，使他们能够做出独特和有意义的贡献。 品牌基础，品牌在产品和包装上进行创新，利用其影响力倡导社会和环境的可持续性，确保产品成分和安全科学的透明性，减少供应链的影响。

以下具体事例展示了宝洁主要品牌如何通过阐述品牌目标和实施计划来采纳这些标准：

碧浪的目标是通过推动产品、服务和包装创新，重新创造更好的清洁环境，在能源和水等关键影响领域减少50%的资源消耗。碧浪的基础包括今天公布的最新包装承诺，例如，力争到2022年实现所有包装可回收，到2025年将塑料包装减少30%。此外，碧浪还通过其影响力帮助塑造一个平等的未来，通过在法国的“Partage des taches”和在印度的“Share the Load”等运动，支持男女平等分担家务的想法。

伊卡璐的目标是让每个人都能体验大自然的积极力量，并为了人类和地球的利益支持生物多样性。此外，伊卡璐在分享关于其成分的全面信息方面处于领先地位，以透明的方式解释他们的四步安全流程 ，被PETA评为远离残忍的品牌。伊卡璐bio:renew是凭借其植物成分获得世界领先的植物权威机构英国皇家植物园——丘园(Royal Botanic Gardens, Kew)认可的首个全球护发品牌。伊卡璐还利用自身的影响力，在美国这个最大的市场推出旨在帮助视障人士的包装和沙滩塑料瓶。

帮宝适的目标是与医护人员、家长和非政府组织合作，为数百万婴儿提供健康成长的机会。作为宝洁品牌2030基础的一部分，帮宝适正推出“七大善行”(7 Acts for Good)，包括以下具体行动：不断创新，开发更持续的尿布解决方案，努力使每名婴儿在整个尿布使用期内的尿布消耗量减少30%1。通过创新和使用更有效的材料，该品牌在过去三年中已将尿布的平均重量减少了18%2，并保持同样可靠的干燥度。引领纸尿裤和纸巾回收3，并承诺到2021年在3个城市推出回收设施。帮宝适与联合国儿童基金会合作，在24个国家帮助消除了产妇和新生儿破伤风。2019年3月，又有一个国家（乍得）消除了这一疾病，估计自2006年以来挽救了88万名新生儿的生命4。

可持续品牌首席执行官KoAnn Vikoren Skrzyniarz表示：“品牌2030标准通过定义对于单个品牌而言推动负责任消费的含义，展示品牌领导者的领导能力。它们确保将有意义、可衡量的社会和环境影响全面、长期地纳入整个品牌战略和体验之中，而不是一个单一品牌赞助的事业营销活动，或者仅仅激活了营销组合的一部分。”

宝洁首席可持续发展官Virginie Helias表示：“我们与几家外部利益相关方合作，帮助制定标准。我们希望制定的标准有助于为品牌实施SDG 12奠定坚实基础，帮助他们将负责任消费推至下一个层面。通过我们的品牌，我们为全球50亿人提供服务，我们拥有独特的机会和责任以卓越的产品性能取悦消费者，同时促进对话，影响态度，改变行为，使可持续的生活方式在全球范围内成为现实。”

关于宝洁的企业公民措施

公司企业公民计划支持联合国的可持续发展目标，侧重于道德和公司责任、环境可持续性、社区影响、性别平等以及多样性和包容性。品牌2030标准是对企业计划之外的个别品牌的要求。如需了解关于宝洁公民计划的更多信息，请在此阅读宝洁2018公民身份报告。

关于宝洁

宝洁服务全球消费者。该公司拥有最强大的值得信赖的优质领先品牌组合之一，这些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飘®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳洁士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、纺必适®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飞丝®(Head & Shoulders®)、兰诺®(Lenor®)、玉兰油®(Olay®)、欧乐-B®(Oral-B®)、帮宝适®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰渍®(Tide®)、Vicks®和护舒宝®(Whisper®)。宝洁品牌在全球约70个国家设有业务部门。请访问http://www.pg.com浏览有关宝洁及其品牌的最新新闻和信息。 了解关于宝洁企业公民举措的更多信息，请访问http://www.pg.com。

关于Sustainable Brands Paris

Sustainable Brands是由创新和可持续发展品牌和组织组成的首个全球性群体。全球最具影响力的企业社会责任品牌首次于2019年4月23日至25日齐聚法国。大会包括颠覆性的形式，以重新创造品牌承诺并开辟新的视角。

1 与常规的一次性尿布相比

2 与帮宝适2016年销售量最大的尿布相比。

3 回收技术由宝洁和Angelini（帮宝适在意大利的生产商）的合资公司Fater发明。

4 根据世界卫生组织和联合国儿童基金会截至2019年2月估算的数据

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