Přední značky společnosti P&G včetně Pampers, Ariel a Herbal Essences rozšiřují vedoucí pozici v oblasti zodpovědné spotřeby

Paříž--(BUSINESS WIRE)--Společnost Procter & Gamble Company (burzovní index NYSE:PG) dnes zveřejnila podrobný plán směrů a akcí svých předních značek, pro zvýšení pozitivního dopadu na společnost a životní prostředí prostřednictvím programu „Brand 2030 criteria“. Dnes představili zástupci společnosti na konferenci o udržitelných značkách Sustainable Brands Paris, výhledový rámec, včetně strategií modernizace, které budou inspirovat a umožní zodpovědnou spotřebu pěti miliardám spotřebitelů, kteří využívají produkty společnosti P&G každý den. Přední značky společnosti P&G, jako například Pampers®, Ariel® a Herbal Essences® pokračují v přijímání tohoto rámce prostřednictvím akcí a snah, které pomohou urychlit udržitelný životní styl.

„Zákazníci už nejsou ochotni přijímat kompromis mezi výkonem a udržitelným životním stylem a očekávají, že značky podniknou smysluplné akce k řešení nejzávažnějších problémů, kterým je svět vystaven,“ řekl Marc Pritchard, ředitel značky P&G. „Z tohoto důvodu se společnost P&G zaměřuje na reorganizaci marketingu, aby využila dosah a pověst svých značek jako síly pro dobro a motoru pro růst. Chceme, aby naše značky rostly a vytvářely hodnoty a zároveň měly měřitelný, dlouhodobý pozitivní dopad na společnost a životní prostředí.“

Program Brand 2030 criteria zahrnuje dvě oblasti, z nichž každá vytyčuje konkrétní akce, které může značka podniknout, aby se stala silou pro dobro a hnacím motorem rozvoje:

• Ambice značky (Brand Ambition), kde značky definují své strategické sociální nebo environmentální snahy v rámci svých zkušenosti se spotřebiteli, pomáhají řešit sociální problémy tam, kde mohou jedinečně a smysluplně přispět.

• Zásady značky (Brand Fundamentals), kde značky realizují inovace v oblasti produktů a obalů, využívají svůj potenciál k propagaci sociální a environmentální udržitelnosti, jsou transparentní, pokud jde o ingredience, které používají a bezpečnost a zároveň snižují dopady dodavatelských řetězců.

Příklady toho, jak přední značky společnosti P&G už přijímají kritéria prostřednictvím definice ambicí a implementace plánů zahrnují:

Ambice značky Ariel zvyšovat účinnost svých produktů v oblasti čistoty, aby se snížila spotřeba zdrojů v klíčových oblastech, které ovlivňuje, jako je energie a voda o 50% pomocí modernizace produktů, služeb a obalů. Zásady značky Ariel zahrnují její nejnovější snahy v oblasti obalů, jak je dnes zveřejnila. Značka usiluje o to, aby byly do roku 2022 všechny její obaly recyklovatelné a aby snížila objem plastových obalů do roku 2025 o 30%. Kromě toho využívá značka Ariel svůj potenciál, aby pomáhala vytvářet budoucí rovnoprávnost prostřednictvím kampaní jako například Partage des taches ve Francii a Share the Load v Indii, které podporují ideu mužů a žen, kteří se spravedlivě dělí o péči o domácnost.

Ambicí značky Herbal Essences je umožnit každému zažít pozitivní sílu přírody a podporovat biodiverzitu, aby byla přínosem pro lidi a planetu. Kromě toho stojí značka Herbal Essences v čele sdílení kompletních informací o svých ingrediencích, transparentně vysvětluje 4-fázový bezpečnostní proces a organizace pro ochranu zvířat PETA ji posuzuje jako značku, jejíž produkty nebyly testované na zvířatech. Značka Herbal Essences bio: přepracovala svou první světovou značku vlasové kosmetiky, aby rostliny, které používá byly schváleny Královskou botanickou zahradou Kew, přední světovou autoritou v oblasti botaniky. Herbal Essences rovněž využívá svou pověst, aby propagovala uvedení obalů pro zrakově postižené a lahve vyrobené částečně z odpadních plastů z pláží na svém největším trhu v USA.

Ambicí značky Pampers je umožnit milionům dětí šťastný zdravý vývoj ve spolupráci se zdravotnickými profesionály, rodiči a nevládními organizacemi. V rámci programu společnosti P&G Brand 2030 Fundamentals, představí značka Pampers svých 7 činů pro dobro , které zahrnují následující konkrétní akce: pokračování v inovacích směřujících k udržitelným řešením v oblasti plen, které by měly vést k o 30% nižší(1) spotřebě materiálu pro výrobu plen použitých na jedno dítě v průběhu doby, kdy pleny potřebuje. Prostřednictvím modernizace a využití efektivnějších materiálů snížila značka průměrnou hmotnost plen o 18%(2) již v uplynulých 3 letech, aniž by poklesla jejich osvědčená savost. Společnost chce zaujímat vedoucí pozici v oblasti recyklace(3) plen a ubrousků a do roku 2021 uvést do provozu recyklační závody ve třech městech. Ve spolupráci s organizací UNICEF pomohla značka Pampers eliminovat tetanus u matek a novorozenců ve 24 zemích. V březnu 2019 dokázala tuto chorobu eliminovat další země Čad, takže od roku 2006 zachránila společnost odhadem si 880 000 životů novorozených dětí(4).

„Program Brand 2030 criteria představuje pro špičkové značky návod, protože definuje význam zodpovědné spotřeby pro jednotlivé tituly. Zajistí kompletní dlouhodobou integraci smysluplných a měřitelných sociálních a environmentálních dopadů do celkové strategie značky a zkušeností na rozdíl od jednotlivé marketingové iniciativy sponzorované značkou nebo aktivace pouhé části marketingové strategie,“ řekla KoAnn Vikoren Skrzyniarzová, ředitelka udržitelných značek.

„Do procesu stanovení kritérií jsme zapojili několik externích akcionářů,“ řekla Virginie Heliasová ředitelka divize udržitelnosti společnosti P&G. „Chtěli jsme vytvořit parametry, díky kterým by mohly značky na program SDG12 dosáhnout a usilovaly o to, aby se zodpovědná spotřeba dostala na novou úroveň. S našimi značkami sloužíme 5 miliardám lidí na celém světě, a to nám dává jedinečnou příležitost a odpovědnost nejen dělat lidem radost díky skvělým vlastnostem produktů, ale také propagovat dialog, ovlivňovat přístup, změnu chování a vytvářet udržitelný životní styl v rozsahu globální reality.“

O přístupu společnosti P&G k občanství

Trvalá udržitelnost životního prostředí je jedním z hlavních oblastí, na které se program občanství společnosti P&G zaměřuje, spolu s etickou a firemní odpovědností, dopadem na společnost, rovnoprávností mužů a žen a diverzitou a inkluzí. Program Brand 2030 criteria zahrnuje požadavky na jednotlivé značky, které doplňují firemní programy. Další informace o občanských iniciativách společnosti P&G naleznete v její zprávě o občanství za loňský rok zde.

O společnosti Procter & Gamble

P&G slouží zákazníkům po celém světě, a poskytuje jedno z nejsilnějších portfolií předních důvěryhodných a kvalitních značek, včetně Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® a Whisper®. Společenství P&G působí přibližně v 70 zemích celého světa. Nejnovější zprávy a informace o společnosti P&G a jejích značkách najdete na stránkách http://www.pg.com.

O iniciativě Sustainable Brands Paris

Sustainable Brands je první celosvětová komunita značek a organizací, které se zabývají inovacemi a udržitelným rozvojem. Nejvlivnější světová značka v oblasti sociální odpovědnosti podniků vstoupila do Francie poprvé ve dnech 23. až 25. dubna 2019. Konference má netradiční formát, který umožňuje odlišné přístupy značek a otevření nových perspektiv.

1 Oproti typickým jednorázovým plenám

2 Oproti nejprodávanějším plenám Pampers v roce 2016.

3 Technologii recyklace vyvinula společnost Fater, společný podnik firem P&G a Angelini (která vyrábí produkty Pampers v Itálii).

4 Na základě údajů Světové zdravotnické organizace a UNICEF v únoru 2019