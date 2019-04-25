國際專案管理學會(PMI)與Pearson VUE擴大考試服務協定，在5,000多個考場提供全套認證考試

費城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--專案管理職業領域首屈一指的非營利性專業會員協會國際專案管理學會(Project Management Institute, Inc., PMI)與電腦考試業的全球領導者Pearson VUE宣佈達成範圍更廣的多年期協定，將為在職業各個階段尋求取得PMI認證的考生提供更多的考試選擇。受益於Pearson VUE的全球考試中心網路和線上監考解決方案，新協定將為考生提供更多的PMI認證考試，以及更大的考場選擇靈活性。

從2019年7月1日開始，包括被譽為專案管理專業人員全球黃金標準的國際專案管理師 (PMP)®在內的7個新增PMI認證計畫，將在全球透過Pearson VUE 由5,600多家安全的考試中心構成的網路為專業人士提供，其中包含位於軍事基地的考場。某些考試，例如PMI 成長最快的敏捷專案管理師認證 (PMI-ACP)，也將透過線上監考解決方案提供，該解決方案讓考生能夠在家中、學校、公司或其他合適的考場參加考試。自2017年以來，PMI一直透過Pearson VUE的線上遠距監考功能，提供助理國際專案管理師(CAPM)®的助理級別認證。

PMI全球解決方案副總裁Michael DePrisco表示：「在PMI，我們致力於為全球專案管理專業人士提供各類機會，以獲得勝任工作、推動自身職業發展所必需的認證。我們深知，PMI會員都是繁忙的職場專業人士，擴大後的合作關係將為考生提供更多的考場選項，使得參加PMI認證考試更加便利。經由為考生提供Pearson VUE廣泛的考場網路和線上監考功能，我們希望提升考試體驗的便捷度，並改善認證的整體流程。」

Pearson Assessments總裁Bob Whelan表示：「毋庸置疑，PMI在專案、計畫和專案組合管理領域的標準，在職場得到最廣泛的認可。在擴大合作之後，我們期待為專案管理執行者提供全面更佳的考試體驗，同時幫助PMI達成其策略性願景，透過我們提供考試的廣泛通路，在全球推動專案管理職業的發展。」

根據最近的協定，全球將新增以下PMI認證考試：國際專案管理師 (PMP)®、敏捷專案管理師認證 (PMI-ACP)®、國際商業分析師(PMI-PBA)®、國際計畫管理師(PgMP)®、專案組合管理師(PfMP)®、風險管理師(PMI-RMP)®和時程管理師

(PMI-SP)®。

關於國際專案管理學會(PMI)

國際專案管理學會(Project Management Institute, PMI)是全球首屈一指的專案、計畫和專案組合管理專業會員協會。PMI創立於1969年，透過全球宣導、合作、教育和研究，為全球各個國家和地區的300餘萬專業人士帶來價值。PMI透過其全球認可的標準、認證、社群、資源、工具、學術研究、出版物、職業發展課程和交流機會，推動事業發展、改善機構成就，並進一步推進專案管理職業的成熟。ProjectManagement.com為PMI大家庭的一部分，創建線上全球社群，提供更多資源、更優質的工具、更大的網路和更廣闊的視野。

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關於Pearson VUE

數十年以來，Pearson VUE一直是電腦考試業的先驅，每年為各行各業提供逾1,500萬個認證和許可考試，涵蓋學術、招生、IT和醫療保健等。公司是開發和提供高風險考試領域的領導者，擁有全球最全面的網路——遍佈於180個國家的近2萬個高安全性考試中心。我們在評鑑產業的領導地位源於公司與廣泛客戶的合作，這些客戶包括一流的科技公司、政府以及監管機構。查詢詳情，請造訪PearsonVUE.com。

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