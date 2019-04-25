美国项目管理学会(PMI)与Pearson VUE扩充考试服务协议，在5,000多个考场提供全套认证考试

费城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--项目管理职业领域领先的非营利性职业会员协会美国项目管理学会(Project Management Institute, Inc., PMI)与基于计算机的考试行业全球领军企业Pearson VUE，宣布达成范围更广的多年期协议，并借此为在职业各个阶段寻求获取PMI认证的考生提供更多的考试选择。得益于Pearson VUE的全球考试中心网络和在线监考解决方案，新协议将为考生提供更多的PMI认证考试，以及更大的考场选择灵活性。

2019年7月1日开始，被誉为项目管理专业人员黄金标准的国际项目管理师(PMP)®在内的7个新PMI项目，将在全球范围内通过Pearson VUE 5,600多家安全的考试中心网络，与职业人士见面，其中包括位于军事基地的考场。某些考试，例如PMI 增速最快的认证敏捷项目管理师(PMI-ACP)，也将利用在线监考解决方案面向公众推出，该解决方案能够让考生在家中、学校、公司或其他合适的考场参加考试。自2017年以来，PMI一直致力于通过Pearson VUE在线远程监考功能，提供助理国际项目管理师(CAPM)®的助理级别认证。

PMI全球解决方案副总裁Michael DePrisco表示：“ 在PMI，我们致力于为全球项目管理专业人士提供各类机会，来获得胜任工作、推动自身职业发展所必需的认证。我们深知，PMI会员都是繁忙的职场专业人士，扩大后的合作将通过为考生提供更多的考场选项，让更多的人获得参加PMI认证考试的机会。通过向考生提供Pearson VUE广泛的考场网络和在线监考功能，我们希望提升考试体验的便捷度，并改善认证的整体流程。”

Pearson Assessments总裁Bob Whelan表示：“ 毋庸置疑，PMI在项目、计划和资产组合管理领域的标准在职场得到了最广泛的认可。在扩大合作之后，我们期待为项目管理实践者交付一个全面的、更好的考试体验，同时帮助PMI实现其战略愿景，从而通过我们广泛的考试交付渠道，在全球范围内推动项目管理职业的发展。”

根据最近的协议，全球将新增以下PMI认证考试：国际项目管理师(PMP)®、敏捷项目管理师(PMI-ACP)®、国际商业分析师(PMI-PBA)®、国际计划管理师(PgMP)®、项目组合管理师(PfMP)®、风险管理师(PMI-RMP)®和时序管理师(PMI-SP)®。

关于美国项目管理学会(PMI)

美国项目管理学会(Project Management Institute, PMI)是全球领先的项目、计划和组合管理专业会员协会。PMI创立于1969年，通过全球宣导、协作、教育和研究，为全球各个国家和地区的300余万专业人士带来价值。PMI通过其全球认可的标准、认证、社群、资源、工具、学术研究、出版物、职业发展课程和交流机会，推动事业发展、改善机构成就并进一步推进项目管理职业的成熟。作为PMI大家庭的组成部分，ProjectManagement.com创建在线全球化社区，带来更多资源、更优质工具、更大的网络和更广阔的视野。

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关于Pearson VUE

数十年以来，Pearson VUE一直是基于计算机的考试行业的先驱，每年向各个行业提供逾1,500万个认证和许可考试，涵盖学术、招生、IT和医疗等。公司是开发和交付高风险考试领域的领导者，拥有全球最全面的网络——遍布于180个国家的近2万个高安全性考试中心。我们在评估行业的领导地位源于公司与广泛客户的合作，这些客户包括领先的科技公司、政府以及监管机构。垂询详情，请访问PearsonVUE.com。

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