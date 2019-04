Pacífico Seguros, a primeira seguradora peruana que escolhe a FRISS para a análise automatizada de fraudes em sinistros

SANTIAGO DO CHILE--(BUSINESS WIRE)--A companhia de seguros peruana Pacífico Seguros escolheu a Friss, fornecedora global de soluções de software para a fraude e a mitigação de riscos para a indústria de seguros gerais, com o objetivo de automatizar seus processos de análise de fraudes em sinistros.

A Pacífico Seguros do Peru é uma das principais seguradoras na região da América Latina. Em um mercado com clientes cada vez mais exigentes, sua força está em adaptar-se aos novos padrões, uma característica essencial para alcançar a sustentabilidade de uma empresa que, há 70 anos, estabeleceu a meta de acompanhar a seus clientes em cada momento da sua vida.

A automação da análise de fraudes em sinistros é o próximo passo no processo de transformação digital em Pacífico. Seu objetivo é reduzir a taxa de sinistralidade para melhorar a detecção de fraudes antes de pagar por os sinistros. Ao mesmo tempo, o projeto aumentará a satisfação do cliente, já que os serviços para os clientes honestos são processados através da via rápida.

Depois de avaliar cuidadosamente várias soluções de software no mercado, Pacífico escolheu a FRISS porque combina a avançada tecnologia da inteligência artificial (IA) com o conhecimento de seguros. A decisão foi aprovada após apresentar um sólido modelo de negócios e realizar diversas visitas de referência a outros clientes internacionais da FRISS.

Ariane Braam-Verkoren, gerente de Global Alliance em Friss. "Estou orgulhosa de que Pacífico Seguros seja a primeira seguradora do Peru em selecionar a FRISS. Sua abordagem inovadora em seguros se alinha perfeitamente com a nossa visão sobre como acompanhar o exigente e mutável mercado, graças à colaboração com parceiros estratégicos como a Munich Re e a Guidewire, este projeto só produzirá efeitos positivos ".

"É ótimo ver que Pacífico Seguros pode agora fornecer melhores serviços aos seus clientes. A capacidade de identificar e separar os sinistros reais daqueles que não são reais usando a análise automatizada avançada vai realmente aumentar o nível de serviço e ajudará a conseguir seguros mais honestos no Peru", disse Iván Ballón, gerente de negócios para a América Latina e Península Ibérica da FRISS.

A FRISS apoiará a Pacífico Seguros no alcance de suas metas no caminho digital de sua sede na América Latina, em Santiago do Chile.

A FRISS tem uma abordagem 100% automatizada de detecção de fraude e mitigação do risco para seguradoras de seguros gerais em todo o mundo. As soluções de detecção utilizam Inteligência Artificial para subscrições, sinistros, que em conjunto com a Unidade de Investigações Especiais ajudam mais de 150 seguradoras a ampliar seus negócios. A FRISS detecta as fraudes, reduz riscos e suporta a transformação digital. A implementação do sistema é realizada dentro de 6 meses, com projetos a preço fixo e um retorno do investimento nos primeiros 12 meses. As soluções ajudam a reduzir o índice de sinistralidade, permitem o crescimento de uma carteira lucrativa e melhoram a experiência do cliente. www.friss.com.