諾信EFD推出《接觸式點膠與噴射點膠對比》白皮書

羅德島東普羅維登斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--諾信(NASDAQ: NDSN)旗下公司、世界領先的精密流體點膠系統製造商諾信EFD推出《接觸式點膠與噴射點膠對比》(Contact vs. Jet Dispensing)白皮書。

隨著產品持續小型化，諾信EFD開發出新的解決方案，以滿足在生產過程中對精確、可重複的微量膠點的不斷增長的需求。

諾信EFD膠閥事業部總監Peter Langer表示：「我們瞭解製造商所面臨的挑戰，他們的流程需要將微小基底和組件粘合在一起。點膠公差要求差異巨大。要選擇合適的點膠方法，需要考慮多個變數。」

本白皮書旨在幫助製造商瞭解兩種最常見點膠方法之間的差異。例如，接觸式點膠讓用戶能夠一致地噴塗極少量的流體。缺點則包括降低循環速率和因需要自動系統的Z軸移動而可能造成的零件損壞。而噴射點膠的優點包括以高達1000Hz的持續速度實現高精度、可重複微量點膠。膠量還能滿足小至+/- 1%的公差。缺點則包括一些流體無法高效地進行噴射，例如填充有高磨蝕性顆粒的流體。

在點膠系統遴選流程的早期階段讓經驗豐富的流體噴塗專家介入，可避免生產後期可能出現的諸多問題。

如需瞭解更多信息，請發送電子郵件至info@nordsonefd.com聯絡諾信EFD，或者致電+1 401.431.7000或800.556.3484。

關於諾信EFD

諾信EFD為臺式裝配工藝和自動裝配線設計並製造精密流體點膠系統。EFD點膠系統使製造商每次都能夠將同等數量的粘合劑、潤滑劑或其他裝配流體塗敷到每一個部件上，從而幫助眾多產業的公司增加產量、提高質量以及降低生產成本。該公司的其他流體管理能力包括用於包裝單組件和雙組件材料的針筒和卡式膠筒，以及用於在醫療、生物製藥和工業環境下控制流體流量的各種接頭、耦合器和連接器。該公司也是一家電子行業點膠和印刷應用領域特種焊膏的領先配方公司。

關於諾信公司

諾信設計、製造並銷售高質量的產品和系統，用於點膠和加工粘合劑、塗層、聚合物、密封劑和生物材料；以及用於管理流體、測試與檢測質量、處理表面和固化。這些產品均以廣泛的應用專長和全球直接銷售與服務為支援基礎。我們服務於眾多耐用與非耐用消費品及技術終端市場，包括包裝、無妨布、電子、醫療、器材、能源、運輸、建築和施工，以及一般的產品裝配與塗裝。該公司創辦於1954年，總部位於俄亥俄州韋斯特萊克(Westlake)，在全球30多個國家設有運營和支持辦事處。請造訪諾信網頁，網址為：www.nordson.com、www.twitter.com/Nordson_Corp或www.facebook.com/nordson.

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