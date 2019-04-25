诺信EFD推出《接触式点胶与喷射点胶对比》白皮书

罗得岛东普罗维登斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--诺信(NASDAQ: NDSN)旗下公司、世界领先的精密流体点胶系统制造商诺信EFD推出《接触式点胶与喷射点胶对比》(Contact vs. Jet Dispensing)白皮书。

随着产品持续小型化，诺信EFD开发出新的解决方案，以满足在生产过程中对精确、可重复的微量点胶的不断增长的需求。

诺信EFD胶阀事业部总监Peter Langer表示：“我们了解制造商所面临的挑战，他们的流程需要将微小基底和组件粘合在一起。点胶公差要求差异巨大。要选择合适的点胶方法，需要考虑多个变量。”

本白皮书旨在帮助制造商了解两种最常见点胶方法之间的差异。例如，接触式点胶让用户能够一致地喷涂极少量的流体。缺点则包括降低循环速率和因需要自动系统的Z轴移动而可能造成的零件损坏。而喷射点胶的优点则包括以高达1000Hz的持续速度实现高精度、可重复微量点胶。胶量还能满足小至+/- 1%的公差。缺点则包括一些流体无法高效地进行喷射，例如填充有高磨蚀性颗粒的流体。

在点胶系统遴选流程的早期阶段让经验丰富的流体喷涂专家介入，可避免生产后期可能出现的诸多问题。

如需了解更多信息，请发送电子邮件至info@nordsonefd.com联系诺信EFD，或者致电+1 401.431.7000或800.556.3484。

关于诺信EFD

诺信EFD为台式装配工艺和自动装配线设计并制造精密流体点胶系统。EFD点胶系统使制造商每次都能够将同等数量的粘合剂、润滑剂或其他装配流体涂敷到每一个部件上，从而帮助众多产业的公司增加产量、提高质量以及降低生产成本。该公司的其他流体管理能力包括用于包装单组件和双组件材料的针筒和卡式胶筒，以及用于在医疗、生物制药和工业环境下控制流体流量的各种接头、耦合器和连接器。该公司也是一家电子行业点胶和印刷应用领域特种焊膏的领先配方公司。

关于诺信公司

诺信设计、制造并销售高质量的产品和系统，用于点胶和加工粘合剂、涂层、聚合物、密封剂和生物材料；以及用于管理流体、测试与检测质量、处理表面和固化。这些产品均以广泛的应用专长和全球直接销售与服务为支持基础。我们服务于众多耐用与非耐用消费品及技术终端市场，包括包装、无纺布、电子、医疗、器材、能源、运输、建筑和施工，以及一般的产品装配与涂装。该公司创办于1954年，总部位于俄亥俄州韦斯特莱克(Westlake)，在全球30多个国家设有运营和支持办事处。请造访诺信网页，网址为：www.nordson.com、www.twitter.com/Nordson_Corp或www.facebook.com/nordson.

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