Wiodące marki P&G, w tym Pampers, Ariel i Herbal Essences, wzmacniają swoje przywództwo w obszarze odpowiedzialnej konsumpcji

PARYŻ--(BUSINESS WIRE)--spółka Procter & Gamble (NYSE:PG) przedstawiła dzisiaj plan działania oraz inicjatywy, które zostaną podjęte przez jej wiodące marki w celu zwiększenia pozytywnego oddziaływania na społeczeństwo i środowisko naturalne w ramach strategii „Brand 2030”. Dziś w Paryżu, podczas konferencji „Sustainable Brandsˮ, kierownictwo firmy przedstawiło ramowy program przyszłych działań, z uwzględnieniem innowacyjnych strategii promujących i wspierających odpowiedzialną konsumpcję, które obejmą swoim zasięgiem pięć miliardów konsumentów korzystających na co dzień z produktów P&G. Wiodące marki P&G, w tym Pampers®, Ariel® i Herbal Essences®, będą dążyć do wdrożenia programu obejmującego działania i zobowiązania w zakresie popularyzowania zrównoważonego stylu życia.

„Współcześni konsumenci nie chcą, by zrównoważony styl życia wiązał się z ograniczoną wydajnością i oczekują, że marki będą podejmować wymierne działania umożliwiające rozwiązanie niektórych spośród najbardziej złożonych wyzwań z jakimi zmaga się świat – powiedział Marc Pritchard, dyrektor ds. budowania marki P&G. - Z tego względu P&G skupia się na kształtowaniu działań marketingowych w taki sposób, aby wykorzystać zasięg i oddziaływanie naszych marek jako siłę napędową pozytywnych przemian i rozwoju. Pragniemy, aby nasze marki rozwijały się i tworzyły wartość, jednocześnie wywierając wymierny, długofalowy i korzystny wpływ zarówno na społeczeństwo, jak i na środowisko”.

Kryteria przyjęte w ramach strategii „Brand 2030ˮ obejmują dwa obszary, w ramach których wyszczególniono konkretne działania, jakie marki mogą podejmować, aby stać się „siłą napędową pozytywnych przemian i rozwoju”:

Ambicja marki (ang. Brand Ambition ) – strategiczne zobowiązania społeczne i środowiskowe marki, stanowiące trzon doświadczeń konsumentów, ułatwiające podejmowanie wyzwań społecznych w tych obszarach, w których dana marka może wnieść wyjątkowy i znaczący wkład.

(ang. ) – strategiczne zobowiązania społeczne i środowiskowe marki, stanowiące trzon doświadczeń konsumentów, ułatwiające podejmowanie wyzwań społecznych w tych obszarach, w których dana marka może wnieść wyjątkowy i znaczący wkład. Podstawowe założenia marki (ang. Brand Fundamentals) – innowacje w obszarze produktów i opakowań, działania na rzecz promowania zrównoważenia społecznego i środowiskowego, przejrzystość w kwestii składników i zapewnienie bezpieczeństwa przy jednoczesnym ograniczeniu oddziaływania w obrębie łańcucha dostaw.

Przykłady wdrażania kryteriów przez wiodące marki P&G poprzez formułowanie ambicji i planów działań są następujące:

Ambicją Ariel jest opracowanie skuteczniejszych preparatów piorących, które pozwolą na zmniejszenie o 50% zużycia kluczowych surowców, takich jak energia czy woda, dzięki innowacjom w obszarze produktów, usług i opakowań. Podstawowe założenia Ariel obejmują najnowsze zobowiązania w zakresie opakowań, które przedstawiono w dniu dzisiejszym, w tym zapewnienie, by do roku 2022 r. wszystkie opakowania produktów Ariel stały się zdatne do recyklingu oraz obniżenie o 30% ilości opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych do roku 2025. Ponadto Ariel zabiera również głos w sprawie równości płci poprzez takie kampanie jak „Partage des taches” we Francji czy „Share the Load” w Indiach, w ramach których postulowany jest równy podział obowiązków domowych pomiędzy kobiety i mężczyzn.

Ambicją Herbal Essences jest umożliwienie wszystkim ludziom doświadczania pozytywnej siły natury oraz wspieranie różnorodności biologicznej z korzyścią dla naszej planety i jej mieszkańców. Ponadto marka Herbal Essences jest pionierem pod względem udostępniania szczegółowych informacji na temat stosowanych składników. W sposób przejrzysty ukazuje również 4-etapowy proces zapewniania bezpieczeństwa oraz posiada przyznany przez PETA status marki nietestującej produktów na zwierzętach (ang. cruelty free brand). Herbal Essences bio:renew to pierwsza na świecie linia produktów do pielęgnacji włosów, której składniki roślinne zostały zatwierdzone przez Royal Botanic Gardens, Kew – wiodący na świecie organ ds. roślin. Herbal Essences promuje również wprowadzanie do obrotu opakowań zaprojektowanych z myślą o osobach niedowidzących oraz butelek wykonanych z tworzyw sztucznych zebranych na plażach na swoim największym rynku, jakim są Stany Zjednoczone.

Ambicją Pampers jest zapewnienie milionom dzieci na całym świecie szansy szczęśliwego i zdrowego rozwoju, we współpracy ze specjalistami w dziedzinie opieki zdrowotnej, rodzicami i organizacjami pozarządowymi. W ramach podstawowych założeń przyjętych przez P&G w strategii „Brand 2030ˮ marka Pampers podejmuje inicjatywę pn. 7 Acts for Good („7 działań na rzecz dobraˮ) obejmującą następujące konkretne działania: wprowadzanie innowacji na rzecz bardziej ekologicznych pieluszek, mając na uwadze realizację celu, jakim jest zmniejszenie o 30% [1] zużycia tego rodzaju produktów przez dane dziecko przez cały okres pieluchowania. Poprzez wprowadzanie innowacji i stosowanie wydajniejszych materiałów marka Pampers obniżyła średnią wagę pieluszki aż o 18% [2] w ciągu ostatnich 3 lat, utrzymując niezmienny poziom suchości. Kolejnym zobowiązaniem jest recykling pieluszek i chusteczek [3] oraz uruchomienie zakładów recyklingowych w 3 miastach do roku 2021. Dzięki partnerstwu z UNICEF marka Pampers przyczyniła się do wyeliminowania zachorowań na tężec wśród matek i noworodków w 24 krajach. W marcu 2019 r. kolejne państwo, tym razem Czad, wyeliminowało tę chorobę, dzięki czemu liczbę noworodków, które od 2006 r. udało się uchronić przed śmiercią wskutek tężca, szacuje się na 880 tys.[4].

„Kryteria przyjęte w ramach strategii „Brand 2030ˮ opisują przywództwo poszczególnych marek poprzez sprecyzowanie, w jaki sposób mogą one wspierać odpowiedzialną konsumpcję. Ich realizacja zapewni kompleksową i długofalową integrację znaczących i wymiernych oddziaływań społecznych i środowiskowych w ramach ogólnej strategii i doświadczenia marki, w przeciwieństwie do odosobnionych, sponsorowanych przez pojedyncze marki inicjatyw rynkowych lub działań aktywujących zaledwie mały procent instrumentów oddziałujących na rynek (ang. marketing mix)” - powiedziała KoAnn Vikoren Skrzyniarz, dyrektor generalna Sustainable Brands.

„Na potrzeby opracowania kryteriów nawiązaliśmy współpracę z szeregiem zewnętrznych interesariuszy - powiedziała Virginie Helias, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju P&G. - Naszym zamiarem było stworzenie kryteriów, które odniosłyby założenia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG12) do poszczególnych marek, nakładając na nie obowiązek podejmowania działań w celu przeniesienia zrównoważonej konsumpcji w kolejny wymiar. Produkty naszych marek są nabywane przez 5 miliardów konsumentów na całym świecie. Jest to dla nas nie tylko szansa zapewniania konsumentom przyjemności płynącej z użytkowania doskonałej jakości produktów, ale także obowiązek w zakresie promowania dialogu, oddziaływania na postawy społeczne, zmiany zachowań i popularyzacji zrównoważonego stylu życia na skalę ogólnoświatową”.

Postawa obywatelska P&G

Programy obywatelskie P&G wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, skupiając się na następujących kwestiach: etyka i odpowiedzialność w biznesie, zrównoważone środowisko, oddziaływanie na społeczności, równość płci, różnorodność i włączenie społeczne. Kryteria „Brand 2030ˮ to zbiór wymogów stawianych poszczególnym markom, stanowiących uzupełnienie programów korporacyjnych. Dalsze informacje na temat działań obywatelskich P&G można znaleźć w Raporcie obywatelskim spółki za rok 2018, dostępnym tutaj.

Procter & Gamble

Oferując cieszące się zaufaniem, wiodące w swoich kategoriach produkty wysokiej jakości, spółka P&G służy klientom na całym świecie. Do marek firmy należą: Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® oraz Whisper®. P&G prowadzi działalność w ok. 70 krajach świata. Najnowsze informacje na temat P&G i jej marek można znaleźć na stronie: http://www.pg.com.

Konferencja „Sustainable Brandsˮ w Paryżu

Konferencja „Sustainable Brandsˮ to pierwsze ogólnoświatowe wydarzenie skupiające społeczność innowacyjnych oraz zrównoważonych marek i organizacji. Ta najbardziej wpływowa marka w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu po raz pierwszy zawita do Francji w dniach 23-25 kwietnia 2019 r. Konferencja przybierze innowacyjną formę, która pozwoli podkreślić zobowiązania marki i otworzyć nowe perspektywy.

1 W stosunku do standardowych pieluszek jednorazowych.

2 W porównaniu z najczęściej kupowanymi pieluszkami Pampers w 2016 r.

3 Z wykorzystaniem technologii recyklingowej opracowanej przez Fater – wspólne przedsięwzięcie realizowane przez P&G i Angelini (wytwórcę produktów Pampers we Włoszech).

4 Na podstawie szacunkowych danych Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF, według stanu na luty 2019 r.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.