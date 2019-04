Andersen Global markerer vækst til 50 lande med samarbejdsfirma i Zambia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global meddelte i dag, at den har opnået en ny milepæl i sin fortsatte vækst med tilføjelsen af Mulenga Mundashi Kasonde Legal Practitioners (MMKLP). MMKLP, et advokatfirma i Zambia, har underskrevet en samarbejdsaftale med Andersen Global. Den internationale sammenslutning har nu en tilstedeværelse i 50 lande gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer

Ledet af fem partnere har MMK rådgivet kunder i virksomhedsfusioner og -opkøb, beskatning, retssager og arbejds- og industribeslutninger siden 1999. I sit nu tyvende år er firmaet et af de største advokatfirmaer i Zambia. Samarbejdsfirmaet er det ellevte sted i Afrika for Andersen Global.

"Vi har haft mulighed for at rådgive i forbindelse med nogle af de højest profilerede finansielle begivenheder for Zambia i moderne tid", sagde Michael Mundashi, administrerende partner ved MMKLP. "En af vores drivkræfter er ønsket om at give endnu mere til vores lokale og internationale kunder. Et samarbejde med Andersen Global vil give os mulighed for at levere et endnu højere niveau af dyb lokal ekspertise i alle regioner i verden."

Tilføjelsen af MMKLP bringer antallet af lande med en juridisk tilstedeværelse gennem Andersen Globals medlems- og samarbejdsfirmaer til 41.

"Milepælen på 50 lande betyder meget for vores globale organisation og alle de partnere, der arbejder så hårdt for at opbygge den slags sammenslutning, som alle ønsker at være en del af," sagde Mark Vorsatz, bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen Tax LLC. "At vi kan udvide vores juridiske tjenester til at røre over 40 lande på fem kontinenter giver os mulighed for virkelig at tilbyde omfattende forretningsløsninger på globalt plan. Michael og eksperterne hos MMK deler vores værdier bestående af sømløs service og gennemsigtighed, og jeg ser frem til at de bliver en del af vores hold."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate, uafhængige medlemsfirmaer, der består af skatte- og juraeksperter verden over. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 4.000 eksperter verden rundt og er repræsenteret på mere end 139 steder via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

