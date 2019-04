Smiths Detection recebe US$ 4,2 milhões para o fornecimento de detectores avançados de bagagens despachadas para o Aeroporto Internacional de Ezeiza

EDGEWOOD, Maryland--(BUSINESS WIRE)--Dainippon, fornecedora da Smiths Detection Inc. (SDI), recebeu um pedido para o suprimento de HI-SCAN XCT 10080, um sistema de detecção de explosivos de alta velocidade (EDS) de próxima geração, à Dainippon para o Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, Argentina. Os sistemas são as primeiras soluções de detecção de explosivos a serem instalados no novo sistema de manuseio de bagagem do aeroporto, com o objetivo de aprimorar a velocidade e a eficiência dos processos de inspeção por varredura.

O HI-SCAN 10080 XCT da Smiths Detection utiliza um sistema de raio-X de segurança avançada de dupla energia e tomografia computadorizada volumétrica (TC) 3D para a formação de imagens aprimoradas. As unidades também são capazes de detectar outras mercadorias, que interessam às empresas de carga, alfândega, polícia e outras autoridades.

Shan Hood, presidente da SDI, disse: “Os aeroportos do mundo inteiro confiam na Smiths Detection para o fornecimento de soluções integradas que as mantêm em funcionamento de maneira eficaz, eficiente e garantem uma experiência aprimorada ao passageiro. Os recursos excepcionais do HI-SCAN 10080 XCT, combinados com a rede global de serviços da Smiths Detection, garantirá que o Aeroporto Internacional de Ezeiza esteja posicionado para o crescimento”.

Alberto Lopez Camino, presidente da Dainippon, disse: “Estamos ansiosos para fazer essa parceria com a Smiths Detection para o fornecimento dessa tecnologia inovadora ao Aeroporto Internacional de Ezeiza”. A Dainippon, que tem sua sede na Argentina, se especializa na provisão de soluções prontas para uso ligadas à integração de tecnologias não intrusivas para inspeção, detecção e identificação.

O HI-SCAN 10080 XCT foi originalmente projetado para ser compatível com as medidas de segurança da aviação internacional para a varredura de alta velocidade de bagagens despachadas. O HI-SCAN 10080 XCT possui um grande túnel e transportador de alta velocidade, o que acelera os processos de varredura, enquanto aumenta a capacidade de detecção.

Para mais informações, acesse www.smithsdetection.com ou www.dainippon.com.ar.

Smiths Detection, parte do Smiths Group, é líder mundial em detecção de ameaças e tecnologias de varredura para os mercados militar, transporte aéreo, segurança nacional e de resposta a emergências. Nossa experiência e história de mais de 40 anos na vanguarda, nos permite oferecer níveis incomparáveis de experiência para detectar e identificar ameaças químicas, radiológicas, nucleares e explosivas que mudam constantemente, assim como armas, mercadorias perigosas, contrabando e narcóticos.

Nosso objetivo é simples - oferecer segurança, paz de espírito e liberdade de movimento de que o mundo depende. Para mais informações, acesse www.smithsdetection.com.

