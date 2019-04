Toonaangevende merken van P&G, waaronder Pampers, Ariel en Herbal Essences, nemen het voortouw op het gebied van verantwoord consumeren

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--De Procter & Gamble Company (NYSE: PG) heeft vandaag het stappenplan en de acties aangegeven die haar leiderschapsmerken ondernemen om de positieve impact op de samenleving en het milieu te verhogen door middel van haar 'Brand 2030'-criteria. Vandaag op de Sustainable Brands Paris-conferentie presenteerden senior functionarissen van het bedrijf een toekomstgericht kader, met inbegrip van innovatiestrategieën die een inspiratie zullen zijn voor verantwoorde consumptie en deze mogelijk zullen maken voor de vijf miljard consumenten die P&G elke dag bedient. De leidende merken van P&G, waaronder Pampers®, Ariel® en Herbal Essences®, boeken vooruitgang bij het aannemen van dit kader met acties en toezeggingen die zullen bijdragen aan het versnellen van een duurzame levensstijl.

"Consumenten zijn niet langer bereid om de prestaties voor een duurzaam bestaan in gevaar te brengen en verwachten van merken dat ze zinvolle actie ondernemen bij het oplossen van enkele van de meest complexe uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd," aldus Marc Pritchard, Chief Brand Officer van P&G. "Daarom is P&G gericht op het opnieuw uitvinden van marketing om het bereik en de stem van onze merken te gebruiken als een kracht voor het goede en een kracht voor groei. We willen dat onze merken groeien en voor waarde zorgen terwijl ze tegelijk een meetbare, langdurige, positieve impact hebben op de samenleving en het milieu."

De Brand 2030-criteria zijn verdeeld over twee gebieden, elk met concrete acties die merken kunnen nemen om een 'kracht voor het goede en een kracht voor groei' te worden:

Brand Ambition , waarbij merken strategische sociale of milieuverplichtingen centraal stellen in hun consumentenervaring. Hiermee helpen ze een maatschappelijke uitdaging aan te gaan waaraan ze een unieke en zinvolle bijdrage kunnen leveren.

, waarbij merken strategische sociale of milieuverplichtingen centraal stellen in hun consumentenervaring. Hiermee helpen ze een maatschappelijke uitdaging aan te gaan waaraan ze een unieke en zinvolle bijdrage kunnen leveren. Brand Fundamentals, waarbij merken innoveren op het gebied van producten en verpakkingen, hun stem gebruiken om sociale en ecologische duurzaamheid te bevorderen en transparant zijn over hun ingrediënten en veiligheidswetenschap, terwijl hun impact op de toeleveringsketen wordt verminderd.

Voorbeelden van de wijze waarop de leidende merken van P&G de criteria al toepassen door middel van het formuleren van hun ambities en het implementeren van plannen, zijn onder meer:

Bij de Ariel Ambition gaat het om het opnieuw uitvinden van een betere reiniging om 50% minder hulpbronnen te verbruiken op belangrijke impactgebieden, zoals energie en water, door de innovatie van producten, diensten en verpakkingen te bevorderen. De Ariel Fundamentals omvatten de nieuwste verpakkingsverbintenissen, zoals vandaag aangekondigd, zoals het streven om alle verpakkingen tot 2022 recyclebaar te maken en tot 2025 de plastic verpakkingen met 30% te verminderen. Bovendien gebruikt Ariel haar stem om een toekomst van gelijken te helpen vormgeven door middel van campagnes als 'Partage des taches' in Frankrijk en 'Share the Load' in India, die het idee ondersteunen dat mannen en vrouwen de huishoudtaken onderling gelijk verdelen.

Bij de Herbal Essences Ambition gaat het erom iedereen in staat te stellen de positieve kracht van de natuur te ervaren en biodiversiteit te ondersteunen ten behoeve van de mens en de planeet. Daarnaast is Herbal Essences toonaangevend in het delen van uitgebreide informatie over haar ingrediënten, het transparant uitleggen van het uit 4 stappen bestaande veiligheidsproces en door erkend te worden door PETA als een wreedheidsvrij merk.. Herbal Essences bio:renew is het eerste mondiale haarverzorgingsmerk waarvan de botanicals zijn goedgekeurd door de Royal Botanic Gardens, Kew, een toonaangevende autoriteit op plantengebied. Herbal Essences maakt ook gebruik van haar stem ten behoeve van de bevordering van de lancering van verpakkingen die zijn ontworpen om visueel gehandicapten te helpen en van plastic flessen voor het strand in haar grootste markt, de VS.

Bij de Pampers Ambition gaat het om het geven van de kans op een gelukkige en gezonde ontwikkeling aan miljoenen baby's, in samenwerking met professionals in de gezondheidszorg, ouders en NGO's. Als onderdeel van P&G's Brand 2030 Fundamentals introduceert Pampers haar ‘7 Acts for Good,’ inclusief de volgende concrete acties: blijven innoveren op weg naar duurzamere luieroplossingen om te evolueren naar 30% minder1 gebruikte luiermaterialen per baby gedurende de luiertijd. Door het innoveren en gebruiken van effectievere materialen heeft het merk het gemiddelde gewicht van zijn luiers in de afgelopen 3 jaar al met 18%2 verminderd, met dezelfde vertrouwde droogheid. Recyclen van lood3 voor luiers en doekjes en zich ertoe verbinden om tot 2021 recyclingfaciliteiten te starten in 3 steden. In samenwerking met UNICEF heeft Pampers bijgedragen aan het elimineren van tetanus bij moeders en pasgeborenen in 24 landen. In maart 2019 heeft nog een land, Tsjaad, deze ziekte geëlimineerd, met als gevolg een geschatte 880.000 pasgeboren levens4 die sinds 2006 zijn gered.

"De Brand 2030-criteria tonen leiderschap voor merkleiders door te definiëren wat het betekent voor een individueel merk om verantwoorde consumptie mogelijk te maken. Ze zorgen voor een grondige, langdurige integratie van zinvolle en meetbare sociale en milieu-effecten in de algemene merkstrategie en -ervaring - versus een enkel marketinginitiatief voor een zaak die door het merk gesponsord wordt of het activeren van slechts een deel van de marketingmix," stelde KoAnn Vikoren Skrzyniarz, Chief Executive Officer van Sustainable Brands.

"We zijn met verschillende externe belanghebbenden in zee gegaan om te helpen bij het opstellen van de criteria," verklaarde Virginie Helias, Chief Sustainability Officer van P&G. "We wilden criteria maken die SDG12 voelbaar zouden maken voor merken, door hen verantwoordelijk te houden voor het boeken van vooruitgang voor het naar een hoger niveau tillen van de verantwoorde consumptie. Met onze merken bedienen we wereldwijd vijf miljard mensen, wat ons de unieke kans en verantwoordelijkheid geeft om mensen niet alleen te verrassen met superieure productprestaties, maar ook om gesprekken te bevorderen, houdingen te beïnvloeden, gedrag te veranderen en een duurzame levensstijl op schaal tot een wereldwijde realiteit te maken."

Over de aanpak van P&G ten aanzien van burgerschap

De burgerschapsprogramma's van het bedrijf ondersteunen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en richten zich op ethiek en bedrijfsverantwoordelijkheid, milieuduurzaamheid, maatschappelijk effect, gendergelijkheid en diversiteit en inclusie. De Brand 2030-criteria zijn vereisten voor individuele merken die een aanvulling vormen op de bedrijfsprogramma's. Lees hier het 2018 Citizenship Report van P&G voor meer informatie over de burgerschapsinspanningen van P&G.

Over Procter & Gamble

P&G bedient consumenten over de hele wereld met een van de sterkste portfolio's van vertrouwde merknamen, die bekend staan om hun kwaliteit en leiderschap, waaronder Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® en Whisper®. De P&G-gemeenschap ontplooit operationele activiteiten in circa 70 landen verspreid over de hele wereld. Zie http://www.pg.com voor het laatste nieuws en uitgebreide informatie over P&G en haar merken.

Over Sustainable Brands Paris

Sustainable Brands is de eerste wereldwijde gemeenschap van merken en organisaties op het gebied van innovatie en duurzaamheid. 's Werelds meest invloedrijke merk in CSR arriveert voor het eerst in Frankrijk, op 23 t/m 25 april 2019. De conferentie bevat een disruptief format om merkbetrokkenheid opnieuw uit te vinden en nieuwe perspectieven te openen.

1 T.o.v. een typische wegwerpluier

2 T.o.v. de meest verkochte luiers van Pampers in 2016.

3 De recyclingtechnologie werd uitgevonden door Fater, een joint venture van P&G en Angelini (die Pampers maakt in Italië).

4 Gebaseerd op schattingen van de WGO en UNICEF per feb. 2019

