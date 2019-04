Marchi P&G di primo piano, come Pampers, Ariel ed Herbal Essences, sempre più leader nel consumo responsabile

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) oggi ha illustrato in dettaglio la roadmap e le azioni adottate dai suoi marchi più prestigiosi per aumentare l'impatto positivo sulla società e sull'ambiente tramite i suoi criteri "Brand 2030". Oggi, alla conferenza Sustainable Brands Paris, gli alti dirigenti della Società hanno presentato un quadro strutturale orientato al futuro, incluse strategie innovative destinate a diventare una fonte d'ispirazione e di attuazione del consumo responsabile per i cinque miliardi di clienti quotidianamente serviti da P&G. I marchi leader del gruppo, tra cui Pampers®, Ariel® ed Herbal Essences®, stanno registrando progressi nell'adozione di questo quadro d'insieme, con azioni e impegni che contribuiranno a velocizzare l'adozione di stili di vita sostenibili.

"I consumatori non sono più disposti a vivere in modo sostenibile a scapito delle performance e si aspettano che i brand adottino azioni importanti per risolvere alcune delle sfide più complesse a cui il mondo deve far fronte", ha dichiarato Marc Pritchard, Chief Brand Officer di P&G. "Ecco perché P&G è concentrata sul rinnovamento del marketing come mezzo per sfruttare la portata e la voce dei nostri marchi in qualità di forza per il bene e di forza per la crescita. Puntiamo a incrementare i nostri marchi, che devono creare valore, nell'ambito di un impatto positivo misurabile e a lungo termine sulla società e sull'ambiente".

I criteri Brand 2030 coprono due aree, ciascuna con indicazioni sulle azioni concrete che i marchi possono adottare per diventare "una forza per il bene e una forza per la crescita":

Ambizione dei marchi : i brand mettono gli impegni sociali o ambientali strategici al cuore della propria esperienza per i consumatori, aiutando ad affrontare un problema sociale a cui possono contribuire in modo esclusivo e significativo.

: i brand mettono gli impegni sociali o ambientali strategici al cuore della propria esperienza per i consumatori, aiutando ad affrontare un problema sociale a cui possono contribuire in modo esclusivo e significativo. Fondamentali dei marchi: i brand rinnovano l'intero ambito dei prodotti e delle confezioni, sfruttando la propria portata per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale, all'insegna della trasparenza sugli ingredienti utilizzati e sulla scienza della sicurezza, riducendo al contempo l'impatto della propria catena di fornitura.

Esempi di come i principali marchi di P&G stiano già adottando questi criteri tramite l'articolazione delle proprie ambizioni e l'implementazione dei piani includono:

L'Ambizione di Ariel consiste nel reinventare un miglior concetto di pulizia in grado di consumare il 50% in meno di risorse in aree a impatto strategico quali l'energia e l'acqua, promuovendo l'innovazione di prodotti, servizi e confezioni. I Fondamentali di Ariel comprendono i suoi più recenti impegni in termini di packaging, come annunciato oggi, ad esempio l'obiettivo di rendere riciclabili tutte le sue confezioni entro il 2022 e di ridurre del 30% i packaging in plastica entro il 2025. Ariel, inoltre, con la propria voce aiuta a plasmare un futuro all'insegna della parità di genere tramite campagne quali "Partage des taches" in Francia e "Share the Load" in India, che supportano l'idea della condivisione dei lavori domestici tra uomo e donna in egual misura.

L'Ambizione di Herbal Essences è permettere a chiunque di provare la potenza positiva della natura e sostenere la biodiversità a vantaggio del pianeta e dei suoi abitanti. E, inoltre, Herbal Essences è in prima linea nella condivisione di informazioni complete sugli ingredienti utilizzati, spiegando in modo trasparente il processo per la sicurezza in 4 fasi, e con il riconoscimento da parte dell'organizzazione animalista PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) come marchio cruelty free. Herbal Essences bio:renew è il primo brand globale per la cura dei capelli con ingredienti vegetali certificati dai Royal Botanic Gardens, Kew, autorità leader a livello mondiale nel campo botanico. Herbal Essences fa sentire la propria voce anche promuovendo il lancio di confezioni progettate per aiutare le persone con difficoltà visive e dei flaconi ricavati dalla plastica abbandonata sulle spiagge nel suo maggior mercato, gli Stati Uniti.

Dare a milioni di bambini la possibilità di crescere felici in modo sano è l'Ambizione di Pampers, in collaborazione con professionisti, genitori e organizzazioni non governative. Come parte dei Brand 2030 Fundamentals di P&G, Pampers lancia i '7 Acts for Good', che comprendono le seguenti azioni concrete: proseguire sulla strada dell'innovazione per ottenere pannolini più sostenibili, proseguendo verso la riduzione del 30%1 i materiali assorbenti utilizzati pro capite per bambino nel periodo in cui necessita di questi prodotti. Grazie all'innovazione, e all'uso di materiali più performanti, il brand è già arrivato a ridurre del 18%2 il peso medio dei pannolini prodotti negli ultimi 3 anni, con gli stessi risultati in termini di garanzia di pelle asciutta. Il gruppo punta inoltre al riciclo3 del materiale dei pannolini e delle salviettine detergenti e si impegna al lancio di strutture di riciclo in 3 città entro il 2021. In collaborazione con l'UNICEF, Pampers ha aiutato a eliminare il tetano materno e neonatale in 24 paesi. Nel mese di marzo 2019 un altro paese, il Ciad, si è aggiunto all'elenco di quelli che hanno estirpato questa malattia; dal 2006, secondo le stime, sono così state salvate le vite di 880.000 neonati4.

"I criteri Brand 2030 indicano ai marchi più importanti cosa sia la leadership e definiscono cosa comporti, per un singolo brand, consentire un consumo responsabile. Questi criteri garantiscono un'integrazione completa e a lungo termine di impatti sociali e ambientali significativi e misurabili nella strategia ed esperienza globale del marchio, piuttosto che un'iniziativa marketing per una sola causa sponsorizzata da un brand, o l'attivazione di una sola parte del marketing mix", ha dichiarato KoAnn Vikoren Skrzyniarz, Chief Executive Officer di Sustainable Brands.

"Abbiamo collaborato con diverse parti interessate esterne che ci hanno aiutato a definire questi criteri", è stata la dichiarazione di Virginie Helias, Chief Sustainability Officer di P&G. "Volevamo creare criteri in grado di concretizzare l'Obiettivo di sviluppo sostenibile numero 12 per i brand, responsabilizzandoli per il passaggio del consumo responsabile al livello successivo. Con i nostri marchi stiamo servendo cinque miliardi di persone in tutto il mondo, e questo ci offre la possibilità unica e la responsabilità di soddisfare le persone non solo grazie a performance superiori dei prodotti, ma anche promuovendo conversazioni, influendo sugli atteggiamenti, cambiando i comportamenti e trasformando in realtà globale, e diffusa su larga scala, gli stili di vita sostenibili".

