Expensify與Grab合作，為東南亞商務旅行者提供收據追蹤自動化

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--世界上使用最廣泛的費用軟體Expensify已與東南亞首屈一指的共乘公司Grab合作，將共乘的費用追蹤和支付自動化。雙方共同的客戶現在只需將Expensify連結至他們的Grab商務設定檔(Grab Business Profiles)，即可自動創建並遞交費用報告。與Expensify和Uber及Lyft的整合類似，Grab的顧客可在Grab手機應用程式上預訂行程，結束後收據將自動發送至Expensify，提供順暢無縫的體驗。

在最近的一份開支趨勢報告中，Expensify分析了過去一年的支出，發現全球各國共乘公司的收據量顯著成長。2018年，Grab以超過200%的成長率獨佔鰲頭。這一成長主要受益於Grab對Grab for Business的投資，此項業務專為商務旅客提供運輸管理解決方案。

Grab for Business區域業務發展負責人Shawn Heng表示：「商務旅行已成為Grab的重點市場之一，每天都有更多用戶發現並使用Grab Business Profiles。Expensify是幫助追蹤收據和支出的優質應用程式，與Expensify合作將為所有Grab客戶打造更順暢的商務旅行，是令人興奮的下一個發展步驟。」

從國際來看，Expensify於2016年在墨爾本和倫敦開設辦事處，之後不斷擴大其業務範圍。僅在新加坡，Expensify就擁有超過5,000名客戶和3萬餘名用戶。在用戶群不斷擴大的基礎上，Expensify持續為國際客戶和全球合作夥伴投資更多功能。

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關於Expensify

Expensify以易於使用的手機和網路應用程式將整個收據追蹤和支出管理流程自動化，它為各種形式和規模的公司創建了有助於節省時間的功能。使用Expensify的公司在支出管理上花費的時間可節省83%。Expensify是AICPA唯一的收據和支出管理合作夥伴，是全球各國會計師的首選工具，其中包括40%的全球100大企業。加入Expensify，與超過700萬人一起節省時間：use.expensify.com！

關於Grab

Grab是位於新加坡的運輸網路公司。Grab for Business提供各種公司運輸解決方案，幫助公司和個人更有效地管理運輸預算。個人商務旅行者現在可利用Grab for Business，在Grab應用程式內區分商務和個人行程。除了運輸之外，公司還透過手機應用程式提供食品配送服務。它在新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、泰國、緬甸和柬埔寨經營業務。

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