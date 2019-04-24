Expensify与Grab合作，为东南亚商务旅行者提供收据追踪自动化

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--世界上使用最广泛的费用软件Expensify已与东南亚领先的拼车公司Grab合作，以实现拼车的费用追踪和支付自动化。双方共同的客户现在只需将Expensify接入他们的Grab公司主页(Grab Business Profiles)，即可自动创建并提交费用报告。与Expensify和Uber及Lyft的整合类似，Grab的顾客可在Grab手机应用程序上预订行程，结束后收据将自动发送至Expensify，实现无缝化体验。

在最近的一份开支趋势报告中，Expensify分析了过去一年的支出，发现全球各国拼车公司的收据总量显著增长。2018年，Grab以超过200%的增长率独占鳌头。这一增长很大程度上得益于Grab对Grab for Business的投资，此项业务专为商务旅客提供运输管理解决方案。

Grab for Business区域业务发展负责人Shawn Heng表示：“商务旅行已成为Grab的重点细分市场之一，每天都有更多用户发现并使用Grab Business Profiles。Expensify是一款帮助追踪收据和支出的优质应用程序。与Expensify合作将为所有Grab客户打造更顺畅的商务旅行，是令人兴奋的下一个发展步骤。”

从国际来看，Expensify于2016年在墨尔本和伦敦开设办事处，之后不断扩大其业务范围。仅在新加坡，Expensify就拥有超过5,000名客户和3万余名用户。在用户群体不断扩大的基础上，Expensify持续为国际客户和全球合作伙伴投资更多功能。

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关于Expensify

Expensify通过用户友好的手机和网络应用程序实现整个收据追踪和支出管理流程的自动化，它为各种形式和规模的公司创建了有助于节约时间的功能。使用Expensify的公司在支出管理上花费的时间可节约83%。Expensify是AICPA唯一的收据和支出管理合作伙伴，是全球各国会计师的首选工具，其中包括40%的全球100强公司。加入Expensify，与超过700万人一起节约时间：use.expensify.com！

关于Grab

Grab是位于新加坡的一家运输网络公司。Grab for Business提供各种公司运输解决方案，帮助公司和个人更好地管理运输预算。个人商务旅行者现在可利用Grab for Business，在Grab应用程序内区分商务和个人行程。除了运输之外，公司还通过手机应用程序提供食品配送服务。它在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南、泰国、缅甸和柬埔寨开展业务。

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