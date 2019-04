Iniciativa de US$ 90 milhões entre a A*Star, Aptorum Group e Aeneas Capital para incentivar inovações na área de saúde

HONG KONG e SINGAPURA--(BUSINESS WIRE)--Apterum Group Limited (Nasdaq: APM), Aeneas Capital Limited e A*ccelerate Technologies Pte Ltd, o escritório da Agência de Ciência, Tecnologia e Pesquisa (A*STAR), assinaram um contrato de US$ 90 milhões para a cocriação de startups locais de ampla tecnologia no setor de saúde e ciências da vida. Este acordo é o mais recente em uma série de acordos de cocriação de risco (VCC) assinados pela A*ccelerate para fortalecer o ecossistema de startups de Singapura.

Através deste acordo, o Aptorum Group e a A*ccelerate querem criar até 20 empreendimentos de ampla tecnologia em Singapura nos próximos cinco anos. Estas empresas utilizarão as tecnologias desenvolvidas conjuntamente pelos institutos de pesquisa da A*STAR e pelo Aptorum Group. Como parte deste acordo, as partes envolvidas também apoiarão o crescimento de startups ao encorajar ativamente os empreendedores. Isso será feito conectando estes empreendedores aos parceiros e clientes de mercados relevantes com o uso da rede global do Aptorum Group.

A principal área de foco nesta iniciativa será o setor de saúde e de ciências da vida. Uma das áreas que ambas as partes estão analisando é a conversão de recursos da A*STAR em análise de imagens médicas e realidade aumentada em soluções de imagens cirúrgicas de ressonância magnética (RM) 2D e 3D em tempo real para aplicações no campo da robótica cirúrgica. Esta solução capacitará os provedores do setor de cuidados de saúde em Singapura, na região e mundialmente com imagens mais precisas de seus pacientes.

O Aptorum Group e a Aeneas Capital também irão lançar um fundo de investimento estratégico de saúde e ciências da vida de até US$ 200 milhões. Este fundo poderá ser usado para investir no ecossistema de biotecnologia local e trazer uma maior vitalidade para a economia de Singapura. O Aptorum Group e a Aenas Capital também farão aquisições em tecnologias e negócios identificados globalmente.

“Esta acordo é um testemunho da vitalidade do ecossistema de biotecnologia de Singapura, assim como da confiança do setor privado nos recursos da A*STAR em pesquisa de ampla tecnologia e biomédica”, disse Philip Lim, diretor executivo da A*ccelerate. “O foco do Aptorum Group na criação de valor em diagnósticos, cirurgia robótica e terapêutica, através da inovação tecnológica, torna estas empresas em um parceiro ideal. Estamos ansiosos para participar da cocriação de startups locais que ampliarão os limites da inovação na área de saúde e fortalecerão a futura economia de Singapura.”

O fundador e diretor executivo do Aptorum Group e fundador da Aeneas Capital, Ian Huen, comentou: “A visão da Aptorum é promover a qualidade da vida humana e o atendimento ao paciente, facilitando o desenvolvimento de inovações médicas e de ciências da vida. Nossa colaboração com a A*STAR A*ccelerate como parceira de cocriação de empreendimentos é muito empolgante e permitirá acessar e desenvolver excelentes conhecimentos e ecossistemas tecnológicos em Singapura, através de um parceiro forte como a A*STAR, além de fortalecer os vínculos entre pesquisa, inovação e empreendimento. Acreditamos veementemente que a parceria, sem dúvida, renderá uma série de empresas de risco fortes, que serão eventualmente reconhecidas no mundo inteiro e promoverão ainda mais Singapura como uma participante global fundamental para os avanços tecnológicos e de centro de comercialização”.

Sobre a Aptorum Group Limited

A Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) é uma empresa farmacêutica dedicada ao desenvolvimento e comercialização de várias tecnologias terapêuticas e de diagnóstico para atender às necessidades médicas não satisfeitas. A empresa desenvolve projetos terapêuticos e de diagnóstico em neurologia, doenças infecciosas, gastroenterologia, oncologia e outras áreas de doenças, além de áreas não terapêuticas, como cirurgia robótica e clínica médica em Hong Kong (Talem Medical), com foco inicial no tratamento de doenças crônicas resultantes de estilos de vida sedentários modernos e envelhecimento da população.

Sobre a Aeneas Capital Limited

Aeneas Capital, uma subsidiária do Aeneas Group Limited, é uma instituição financeira multidisciplinar com foco digital, com recursos transfronteiriços e serviços de tecnologia. A Aeneas Capital Limited é regulada pela Hong Kong Securities & Futures Commission em relação à gestão de investimentos, corretagem de valores mobiliários e atividades de consultoria de investimentos em Hong Kong. Os negócios da Aeneas Capital abrangem diversos produtos e regiões de investimento, que atendem a vários investidores profissionais, instituições e clientes corporativos.

Sobre a Agência de Ciência, Tecnologia e Pesquisa (A*STAR)

A Agência de Ciência, Tecnologia e Pesquisa (A*STAR) é uma importante agência do setor público de Singapura que lidera as pesquisas orientadas para economia para avançar a descoberta científica e desenvolver tecnologias inovadoras. Por meio da inovação aberta, colaboramos com nossos parceiros nos setores público e privado em benefício da sociedade.

Como uma Organização de Ciência e Tecnologia, a A*STAR preenche a lacuna entre a academia e a indústria. Nossa pesquisa cria crescimento econômico e empregos para Singapura, além de aprimorar as condições de vida, contribuindo com benefícios sociais, como a melhoria dos resultados em saúde, vida urbana e sustentabilidade.

Desempenhamos um papel fundamental na criação e desenvolvimento de vários talentos e líderes em nossa agência e entidades de pesquisa, na comunidade de pesquisa e na indústria em geral. As atividades de P&D da A*STAR abrangem os setores de ciências biomédicas e físicas, além de engenharia, com entidades de pesquisa localizadas principalmente em Biopolis e em Fusionopolis.

Sobre a A*ccelerate Technologies Pte Limited

A A*ccelerate é a divisão de comercialização da Agência de Ciência, Tecnologia e Pesquisa (A*STAR), a principal agência de Singapura para promover a pesquisa científica e o talento de classe mundial. Como um recurso único, a A*ccelerate apoia a A*STAR na transformação da economia através da inovação e comercialização de seus resultados em pesquisa.

Também conhecida como Accelerate Technologies Pte Ltd, a A*ccelerate aprimora a produção de pesquisa dos cientistas da A*STAR ao converter e acelerar suas invenções e capital intelectual em produtos, processos e serviços comercializáveis. Através da modelagem e facilitação de acordos de licenciamento e desmembramentos, a A*ccelerate envolve ativamente líderes e participantes do setor para comercializar as tecnologias da A*STAR e aplicá-las ao desenvolvimento de ecossistemas que beneficiam os negócios, a indústria e a economia.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa inclui declarações relativas ao Aptorum Group Limited, à Aeneas Capital Limited e às suas expectativas, planos e perspectivas futuras que constituem as “declarações prospectivas” dentro do significado da Lei sobre Reforma de Contencioso sobre Títulos Privados de 1995. Para este propósito, quaisquer declarações contidas neste documento, que não sejam declarações de fatos históricos podem ser consideradas declarações prospectivas. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas por termos como "pode", "deveria", "espera", "planeja", "antecipa", "poderá", "pretende", "almeja", "projeta", "contempla", "acredita", "estima", "prevê", "potencial" ou "continua", ou o contrário destes termos ou outras expressões semelhantes. O Aptorum Group e a Aeneas Capital basearam essas declarações prospectivas principalmente em suas atuais expectativas e projeções em relação a eventos futuros e tendências que, acredita-se, possam afetar seus negócios, situação financeira e resultados operacionais. Estas declarações prospectivas referem-se apenas à data deste comunicado de imprensa e estão sujeitas a vários riscos, incertezas e premissas, incluindo, sem limitação, riscos relacionados à sua gestão anunciada e mudanças organizacionais, ao serviço continuado e à disponibilidade de profissionais essenciais, à sua capacidade de expandir seus diversos produtos ao oferecer mais produtos a segmentos de consumidores adicionais, às estratégias de crescimento antecipadas da empresa, às tendências e desafios antecipados em seus negócios, às suas expectativas e estabilidade da cadeia de suprimentos e aos riscos mais completos, descritos no Formulário 20-F do Aptorum Group arquivado junto à SEC e em outros arquivamentos que o Aptorum Group possa fazer com a SEC no futuro. O Aptorum Group e a Aeneas Capital não assumem qualquer obrigação de atualizar as declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

