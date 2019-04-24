知臨集團聯手艾納斯資本、A*Star啟動9000萬美元計劃推動醫療創新

香港/新加坡--(BUSINESS WIRE)--2019年4月24日香港/新加坡，知臨集團（納斯達克股票代碼：APM）、艾納斯資本有限公司及新加坡科技研究局（A*STAR）商業化子公司——A*ccelerate Technologies Pte Ltd（A*ccelerate）簽署了一份價值9000萬美元的合作協定，共同創建新加坡當地醫療保健和生命科學領域高科技初創企業。該協議是A*ccelerate簽署的一系列聯合創業（venture co-creation ，VCC)協議中最新的一份，旨在加強新加坡的初創企業生態系統。

通過此次合作協議，知臨集團及A*ccelerate尋求未來5年在新加坡創立多達20家高科技企業。該等企業將藉助新加坡科技研究局和知臨集團共同開發的技術。作為該協議的一部分，相關各方還將透過積極培養企業家來支持初創企業的成長。此過程將利用知臨集團全球網路資源對接企業家與相關合作夥伴以及客戶得以實現。

該計劃的重點聚焦領域爲醫療保健和生命科學板塊。雙方正在探討的領域之一是將A*STAR在醫學圖像分析和增強現實方面的專長轉換為可應用於手術機器人領域的实時二維（2D）和三維（3D）磁共振成像（MRI）手術成像解決方案。該解決方案將賦能新加坡、該地區及全球的醫療機構以更準確地對患者進行成像。

知臨集團和艾納斯資本還將發起一個高達2億美元規模的醫療保健和生命科學戰略投資基金。該基金可投資與當地生物技術生態系統，為新加坡經濟帶來更大的活力。知臨集團及艾納斯資本還將在全球範圍內對所挖掘的技術和業務進行收購。

「此次合作彰顯了新加坡生物技術生態系統的活力，以及私營部門對A*STAR在高科技和生物醫學研究方面能力的信心。」A*ccelerate首席執行官林峰（Philip Lim）先生表示，「知臨集團致力於通過技術創新在診斷、手術機器人和治療領域創造價值，是我們理想的合作夥伴。我們盼共同創建初創企業，以推動醫療創新發展和加強新加坡未來經濟增長。」

知臨集團創始人兼行政總裁及艾納斯資本創始人禤駿遠先生表示：「知臨的願景是通過促進醫學和生命科學創新發展來提高人類生活質量和病患護理水平。我們以VCC合作夥伴的方式與A*STAR商業化子公司A*ccelerate的合作令人非常鼓舞，它使我們能夠通過A*STAR這樣強大的合作夥伴，獲取和發展新加坡一流的專業技術和生態系統，並加強研究、創新和企業之間的聯繫。我們堅信，本次合作無疑將催生一批實力強大的、最終將獲得全球認可的風險企業，，並進一步推動新加坡成為技術進步和商業化中心的全球核心參與者。」

關於知臨集團

知臨集團是一家致力於開發和商業化多種治療和診斷技術以解決未被滿足之醫療需求的製藥公司。當前，知臨集團正在進行神經疾病、傳染病、胃腸病、癌症和其他疾病領域的治療和診斷項目，以及非治療領域如外科機器人項目，並於香港運營醫療診所——知仁醫療，該診所初期著重于治療現代久坐不動生活方式與人口老齡化所致的慢性病。

有關知臨集團的更多信息，請流覽www.aptorumgroup.com。

關於艾納斯資本有限公司

艾納斯資本為艾納斯集團子公司，是一家擁有跨境能力和技術服務的多領域數據金融機構。艾納斯資本有限公司受香港證券及期貨事務監察委員會監管，主要於香港從事投資管理、證券經紀及投資顧問活動。艾納斯資本的業務投資產品及範圍廣泛，為眾多專業投資者、機構和企業客戶提供服務。

有關艾納斯集團的更多信息，請流覽www.aeneasgroup.com。

關於新加坡科技研究局（A*STAR）

新加坡科技研究局（A*STAR）是新加坡領先的公共部門機構，帶頭開展以經濟為導向的研究，以促進科學發現和開發創新技術。透過開放創新，我們與公營及私營機構的合作夥伴攜手合作，造福社會。

作為一個科學和技術組織，A*STAR搭建了學術界和產業界之間的橋樑。我們的研究為新加坡創造了經濟增長和就業機會，並通過提高醫療保健、城市生活和可持續發展等方面的社會效益來改善生活。

我們在培養和發展我們的研究局、研究實體及更廣泛科研界和產業界的多樣化人才和領導人方面發揮著關鍵作用。A*STAR的研發活動涵蓋生物醫學科學、物理科學和工程學，研究實體主要位於啟奧生物醫藥研究園（Biopolis）和啟匯城（Fusionopolis）。

欲瞭解最新消息，請流覽www.a-star.edu.sg。

關於A*ccelerate Technologies Pte Limited

A*ccelerate是新加坡科技研究局（A*STAR）的商業化部門，是新加坡培養世界級科學研究和人才的領先機構。作為一站式資源，A*ccelerate為 A*STAR提供支持以推動創新轉型經濟、以及商業化其研究成果。

A*ccelerate也被稱為Accelerate Technologies Pte Ltd。A*ccelerate通過將A*STAR科學家的發明和智力資本轉化為可銷售的產品、程式和服務，提高研究成果價值。通過形成和促進許可交易及分拆（Spin-offs），A*ccelerate積極吸引行業領導者和參與者將A*STAR的技術商業化，並將其應用於構建有利於商業、工業和經濟的生態系統。

免責聲明與前瞻性陳述

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