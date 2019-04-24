知临集团联手艾纳斯资本、A*Star启动9000万美元计划推动医疗创新

香港/新加坡--(BUSINESS WIRE)--2019年4月24日香港/新加坡，知临集团（纳斯达克股票代码：APM）、艾纳斯资本有限公司及新加坡科技研究局（A*STAR）商业化子公司——A*ccelerate Technologies Pte Ltd（A*ccelerate）签署了一份价值9000万美元的合作协议，共同创建新加坡当地医疗保健和生命科学领域高科技初创企业。该协议是A*ccelerate签署的一系列联合创业（venture co-creation ，VCC)协议中最新的一份，旨在加强新加坡的初创企业生态系统。

通过此次合作协议，知临集团及A*ccelerate寻求未来5年在新加坡创立多达20家高科技企业。该等企业将借助新加坡科技研究局和知临集团共同开发的技术。作为该协议的一部分，相关各方还将透过积极培养企业家来支持初创企业的成长。此过程将利用知临集团全球网络资源对接企业家与相关合作伙伴以及客户得以实现。

该计划的重点聚焦领域为医疗保健和生命科学板块。双方正在探讨的领域之一是将A*STAR在医学图像分析和增强现实方面的专长转换为可应用于手术机器人领域的实时二维（2D）和三维（3D）磁共振成像（MRI）手术成像解决方案。该解决方案将赋能新加坡、该地区及全球的医疗机构以更准确地对患者进行成像。

知临集团和艾纳斯资本还将发起一个高达2亿美元规模的医疗保健和生命科学战略投资基金。该基金可投资于当地生物技术生态系统，为新加坡经济带来更大的活力。知临集团及艾纳斯资本还将在全球范围内对所挖掘的技术和业务进行收购。

「此次合作彰显了新加坡生物技术生态系统的活力，以及私营部门对A*STAR在高科技和生物医学研究方面能力的信心。」A*ccelerate首席执行官林峰（Philip Lim）先生表示，「知临集团致力于通过技术创新在诊断、手术机器人和治疗领域创造价值，是我们理想的合作伙伴。我们盼望共同创建初创企业，以推动医疗创新发展和加强新加坡未来经济增长。」

知临集团创始人兼行政总裁及艾纳斯资本创始人禤骏远先生表示：「知临的愿景是通过促进医学和生命科学创新发展来提高人类生活质量和病患护理水平。我们以VCC合作伙伴的方式与A*STAR商业化子公司A*ccelerate的合作令人非常鼓舞，它使我们能够通过A*STAR这样强大的合作伙伴，获取和发展新加坡一流的专业技术和生态系统，并加强研究、创新和企业之间的联系。我们坚信，本次合作无疑将催生一批实力强大的、最终将获得全球认可的风险企业，，并进一步推动新加坡成为技术进步和商业化中心的全球核心参与者。」

关于知临集团

知临集团是一家致力于开发和商业化多种治疗和诊断技术以解决未被满足之医疗需求的制药公司。当前，知临集团正在进行神经疾病、传染病、胃肠病、癌症和其他疾病领域的治疗和诊断项目，以及非治疗领域如外科机器人项目，并于香港运营医疗诊所——知仁医疗，该诊所初期着重于治疗现代久坐不动生活方式与人口老龄化所致的慢性病。

有关知临集团的更多信息，请浏览www.aptorumgroup.com。

关于艾纳斯资本有限公司

艾纳斯资本为艾纳斯集团子公司，是一家拥有跨境能力和技术服务的多领域数据金融机构。艾纳斯资本有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，主要于香港从事投资管理、证券经纪及投资顾问活动。艾纳斯资本的业务投资产品及范围广泛，为众多专业投资者、机构和企业客户提供服务。

有关艾纳斯集团的更多信息，请浏览www.aeneasgroup.com。

关于新加坡科技研究局（A*STAR）

新加坡科技研究局（A*STAR）是新加坡领先的公共部门机构，带头开展以经济为导向的研究，以促进科学发现和开发创新技术。透过开放创新，我们与公营及私营机构的合作伙伴携手合作，造福社会。

作为一个科学和技术组织，A*STAR搭建了学术界和产业界之间的桥梁。我们的研究为新加坡创造了经济增长和就业机会，并通过提高医疗保健、城市生活和可持续发展等方面的社会效益来改善生活。

我们在培养和发展我们的研究局、研究实体及更广泛科研界和产业界的多样化人才和领导人方面发挥着关键作用。A*STAR的研发活动涵盖生物医学科学、物理科学和工程学，研究实体主要位于启奥生物医药研究园（Biopolis）和启汇城（Fusionopolis）。

欲了解最新消息，请浏览www.a-star.edu.sg。

关于A*ccelerate Technologies Pte Limited

A*ccelerate是新加坡科技研究局（A*STAR）的商业化部门，是新加坡培养世界级科学研究和人才的领先机构。作为一站式资源，A*ccelerate为 A*STAR提供支持以推动创新转型经济、以及商业化其研究成果。

A*ccelerate也被称为Accelerate Technologies Pte Ltd。A*ccelerate通过将A*STAR科学家的发明和智力资本转化为可销售的产品、程序和服务，提高研究成果价值。通过形成和促进许可交易及分拆（Spin-offs），A*ccelerate积极吸引行业领导者和参与者将A*STAR的技术商业化，并将其应用于构建有利于商业、工业和经济的生态系统。

免责声明与前瞻性陈述

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