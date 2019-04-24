Brightline Initiative與Duke Corporate Education合作推進以人才為中心的策略執行

賓夕法尼亞州紐頓廣場--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Brightline™ Initiative宣佈，與杜克大學(Duke University)旗下全球首屈一指的領導力培養服務提供機構Duke Corporate Education (Duke CE)展開新的研究合作。

合作雙方將就如何充分利用組織最重要的競爭優勢——人才，來探索必要的關鍵性原則、方針和實務，從而縮小策略設計與策略執行之間代價高昂又浪費的差距。

Duke CE研究員、杜克大學福庫商學院(Fuqua School of Business)的Tony O’Driscoll教授將負責與Brightline團隊合作進行這項研究工作。

O’Driscoll教授解釋道：「我很感謝Brightline為我們提供如此良機，讓我們能夠專門投入時間和精力來瞭解組織必須怎樣做得更多、更好和與眾不同，才能縮小策略設計與策略執行之間日益擴大的鴻溝。隨著世界變得日趨互聯和複雜，我們必須認真地研究領導力、合作、文化和自身利益在培養更加主動、更加敏捷的策略能力中所扮演的角色。」

Brightline策略研究主管Edivandro Conforto博士表示：「儘管目前有許多關於策略的研究和書籍，但我們最近的研究顯示，高層領導人仍在努力設法利用組織最寶貴的資產——人才。我們希望此次研究將幫助高層領導人和管理人員清楚地瞭解，如何在執行策略時就合作權衡、文化要素、領導能力和員工行為做出更加明智的決策。」

Brightline執行董事Ricardo Vargas指出：「Brightline非常歡迎Duke CE在2019年成為我們的學術研究合作夥伴。在我們與高層領導人和管理人員的交流中，我們發現人才是組織最重要的資產。然而，人才也是最容易被誤解的，也需要最大程度的賦權。自創立伊始，人才一直是Brightline Initiative積極探索的重要課題。此次合作無疑將進一步強化Brightline在『人才宣言』(People Manifesto)和指導原則中所闡述的理念。能夠與Duke CE合作，以新的洞察為領導人提供相關協助，我們倍感振奮。」

研究內容將在詳細的報告中公佈，並將為高階主管們提供相關工具與指導，幫助他們將人才置於策略工作的核心。

關於Brightline Initiative

Brightline™ Initiative是由國際專案管理學會(Project Management Institute, PMI)與全球一流組織共同領導的聯盟，致力於幫助管理人員縮小策略設計與執行之間代價高而收益低的差距。更多資訊請造訪www.brightline.org。

關於Brightline Coalition

國際專案管理學會(PMI) – 波士頓顧問集團 – 必治妥施貴寶公司(Bristol Myers Squibb) – 沙烏地電信公司 – 哈里森職業服務公司(Lee Hecht Harrison) – 敏捷聯盟(Agile Alliance) – 網易

學術研究合作機構

麻省理工學院卓越工程學程聯盟(MIT Consortium for Engineering Program Excellence) – 丹麥技術大學(Technical University of Denmark) – 東京大學全球團隊實驗室(University of Tokyo Global Teamwork Lab) – Insper – Duke Corporate Education

關於Duke Corporate Education

杜克大學旗下的Duke Corporate Education (Duke CE)是全球首屈一指的領導力培養服務提供機構。Duke CE是企業與大學的結合體，但又不同於二者。Duke CE在為客戶服務時堅持以結果為驅動，並就全球領導人所面臨的挑戰提出切實可行的洞見，在全世界80多個國家提供服務。在其大學傳承的基礎上，Duke CE提供嚴謹的學術和深入的研究。查詢詳情，請造訪www.dukece.com。

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