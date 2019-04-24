Brightline Initiative与Duke Corporate Education合作推进以人才为中心的战略执行

宾夕法尼亚州纽顿广场--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Brightline™ Initiative宣布，与杜克大学(Duke University)下属全球首屈一指的领导力培养服务提供机构Duke Corporate Education (Duke CE)达成一项新的研究合作。

合作双方将围绕如何充分利用组织最重要的竞争优势——人才，来探索必要的关键性原则、方针和实践，从而缩小战略设计与战略执行之间代价高昂而又浪费的差距。

Duke CE研究员、杜克大学福库商学院(Fuqua School of Business)的Tony O’Driscoll教授将负责与Brightline团队合作开展这项研究工作。

O’Driscoll教授解释道：“我很感谢Brightline给我们提供了如此良机，让我们能够专门投入时间和精力来了解组织必须怎样做得更多、更好和与众不同，才能弥合战略设计与战略执行之间日益扩大的鸿沟。世界变得日趋复杂，联系千丝万缕，我们必须认真地研究领导力、协作、文化和自身利益在培养一种更加主动、更加敏捷的战略能力中所扮演的角色。”

Brightline战略研究主管Edivandro Conforto博士表示：“尽管目前有许多关于战略的研究和书籍，但我们最近的研究表明，高层领导者们仍然需要付出巨大的努力来充分利用组织最宝贵的资产——人才。我们希望此次研究将帮助高层领导和管理人员清楚地了解如何在执行战略时就合作权衡、文化要素、领导能力和员工行为做出更加明智的决策。”

Brightline执行董事Ricardo Vargas指出：“Brightline非常欢迎Duke CE在2019年成为我们的学术研究合作伙伴。在我们与高层领导和管理人员的交流中，我们发现人才是一家组织最重要的资产。然而，人才也是最容易被误解的，也需要最大程度的赋权。自创立伊始，人才一直是Brightline Initiative积极探索的一个重要课题。此次合作无疑将进一步强化Brightline在‘人才宣言’(People Manifesto)和指导原则中所阐述的理念。能够与Duke CE合作，以新的洞察向领导者们提供相关帮助，我们倍感振奋。”

研究内容将在详细的报告中公布，并将为高管们提供相关工具与指导，帮助他们更好地将人才置于战略工作的核心。

关于Brightline Initiative

Brightline™ Initiative是一个由美国项目管理协会(Project Management Institute, PMI)与全球领先组织共同领导的联盟，致力于帮助管理人员缩小战略设计与执行之间代价高而收益低的差距。更多信息请访问www.brightline.org。

关于Brightline Coalition

美国项目管理协会(PMI) – 波士顿咨询集团 – 百时美施贵宝公司(Bristol Myers Squibb) – 沙特电信公司 – 哈里森职业服务公司(Lee Hecht Harrison) – 敏捷联盟(Agile Alliance) – 网易

学术研究合作机构

麻省理工学院卓越工程项目联盟(MIT Consortium for Engineering Program Excellence) – 丹麦技术大学(Technical University of Denmark) – 东京大学全球团队实验室(University of Tokyo Global Teamwork Lab) – Insper – Duke Corporate Education

关于Duke Corporate Education

杜克大学下属的Duke Corporate Education (Duke CE)是全球首屈一指的领导力培养服务提供机构。Duke CE是企业与大学的结合体，但又不同于二者。Duke CE在为客户服务时坚持以结果为驱动，致力于就全球领导者所面临的挑战提出切实可行的洞见，在全世界80多个国家提供服务。在其大学传承的基础上，Duke CE将严谨的学术和深入的研究集于一身。垂询详情，请访问www.dukece.com。

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