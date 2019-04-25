花王公布ESG策略「Kirei Lifestyle Plan」

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--花王（台灣）股份有限公司的母公司──花王株式會社（總公司：日本東京），日前公布了花王集團今後將於全球推動的ESG(環境Environmental、社會Social和公司治理Governance)策略「Kirei Lifestyle Plan」。

近年來，氣候變動、高齡社會、資源枯竭、海洋塑膠垃圾等問題，為全球環境帶來極大挑戰，人們尋求更溫和而且永續的生活方式，對此，花王提出「Kirei Lifestyle」，並且制定能實際行動的ESG策略「Kirei Lifestyle Plan」。當中說明了花王ESG願景、2030年以前的3大目標承諾，以及19個行動方針。日文中的「Kirei」一詞，意味潔淨以及美麗，不局限於外表，更包含讓自己、他人甚至自然環境更美好的內在態度。

花王株式會社ESG部門執行董事Dave Muenz（戴夫･曼茲）表示「我們根據聯合國永續發展目標SDGs，思考如何滿足消費者對永續生活的需求，並對世界永續發展貢獻心力，因而提出『Kirei Lifestyle Plan』，勾勒出花王如何實現人們『Kirei』的生活風格，增進外在與內涵的美好」。

130年來，花王貼近人群，滿足並豐富人們的生活。2017年花王集團中期經營計畫「K20」期望改變自己並成為引領改變的企業，目標在2030年之前成為全球具有影響力的企業，追求事業成長的同時也為消費者及社會創造價值。2018年我們成立了ESG部門，身為民生消費品製造商，我們遵循ESG原則持續推行花王｢創造優質產品｣的企業價值，並且針對近來公眾關注的環境問題，公布花王對於塑膠容器使用的觀點「Our Philosophy & Action on Plastic Packaging」。

●Our Philosophy & Action on Plastic Packaging 英文 https://www.kao.com/global/en/sustainability/environment/statement-policy/eco-friendly-products/plastic-packaging/ 日文 https://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/environment/statement-policy/eco-friendly-products/plastic-packaging/

有關塑膠包裝容器，我們在最新款補充、替換產品包裝當中15%使用植物成分塑膠原料。2018年補充、替換產品降低塑膠量，以及產品輕量化的成果，與未經輕量化的產品相比，共計減少93.1千噸塑膠。也因此，花王集團連續5年獲入選全球代表性社會責任投資（SRI）指標「Dow Jones Sustainability World Index（道瓊永續世界指數）」。

花王集團將ESG承諾導入事業策略中，在追求事業成長的同時，提供對消費者和社會更為好的產品與服務。此外，在全球推動花王ESG活動，滿足的豐富人們的生活，並貢獻於社會永續。

■Kirei Lifestyle Plan展望

「Kirei Lifestyle Plan」包含3大主題，第1大主題「讓每一天更美好」的具體行動之一是在2030年之前，100%新商品或改良產品將符合花王全球通用設計指南；第2大主題「為社會帶來貼心的選擇」的具體行動之一是在2030年之前提出至少10件革新性的永續產品創新；第3大主題「讓世界更健康潔淨」的具體行動之一是「零廢棄物」，至2030年之前，花王的所有據點不可回收的廢棄物量降至零，並增加創新膠膜包裝容器。近來大眾關心的塑膠議題，花王集團在「Our Philosophy & Action on Plastic Packaging」也致力於塑膠包裝資訊的透明化。

花王以堅定的企業治理責任作為Kirei Lifestyle Plan的根基，貫徹花王一直以來｢做正確的事｣的行為準則。

「Kirei Lifestyle Plan」的詳細內容以日文刊載於日本花王網頁4月22日所公布的「2019年花王統合報告」，以及「2019年花王永續報告書」。

英文版預計分別於5月17日與6月24日公布。

＜相關資訊＞

●影片： Kao's contribution to SDGs - short film on Reuters online https://www.kao.com/global/en/sustainability/topics/sustainability-20190328-001/

花王集團簡介

花王集團研發生產高附加價值的產品，幫助世界各地的消費者豐富生活，擁有超過20個領導品牌，例如Asience、逸萱秀、一匙靈、Biore、Goldwell歌薇、Jergens、John Frieda、佳麗寶、蕾妮亞、妙而舒、Molton Brown、美舒律等，花王深入每個人的日常生活，在亞洲、大洋洲、北美以及歐洲販售，結合集團的化學品事業，年約 創下1兆5千億日圓的銷售佳績。花王集團在全球約有 33000 個員工，以及 130多年來不斷創新的歷史。更多相關資訊，歡迎瀏覽花王集團官方網站。https://www.kao.com/tw/