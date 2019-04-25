东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 花王(中国)投资有限公司的母公司花王株式会社（总公司：日本东京），日前发布了今后花王集团将在全球展开的ESG（Environmental, Social, and Governance）战略“Kirei Lifestyle Plan”。

※“Kirei Lifestyle Plan”的概念图刊登在正文末尾的“Kirei Lifestyle Plan展望”的项目中。

近年来，全球气候变化、老龄化社会、资源枯竭、海洋塑料垃圾等社会问题，不仅使市场本身发生了巨大变化，也引起了各利益相关者的需求变化。在这样的变化之中，花王认为可持续性生活“Kirei Lifestyle”是消费者不断增长的需求，为实现“Kirei Lifestyle”制定了ESG战略“Kirei Lifestyle Plan”。“Kirei Lifestyle Plan”由愿景、至2030年的3个承诺及19个行动构成。日语中的单词“Kirei”，不仅指“美丽”或“洁净”，也展现出心灵的状态与生活的姿态，因此花王认为它不仅与自身相关，也包括了珍惜周围世界的“Kirei”。

日本花王株式会社执行董事、ESG部门主管Dave Muenz表示：“‘Kirei Lifestyle Plan’是我们基于以下观点进行的总结：即如何为联合国可持续发展目标SDGs中所描绘的社会可持续性做出贡献；如何满足消费者对更可持续的生活的需求与向往。我们希望助力消费者实现‘Kirei Lifestyle’，为实现消费者由内而外感到身心愉悦的美好生活做出贡献”。

花王成立130多年以来，一直致力于立足消费者的生活，为实现人们丰富的生活文化做出贡献。2017年花王公布了为期四年的中期经营计划“K20”，并提出了“从自身进行改变，进而成为引领变革的企业”这一口号。花王希望至2030年成为“在全球具有影响力的企业”，在事业发展的同时促进社会的可持续发展，因此花王在现有的基础上更加重视ESG活动的推进、并致力于实现“有利润的成长”。

2018年花王成立了ESG部门，从根本上推进基于ESG原则的“创造优质产品”活动，并公布了对于社会问题之一的塑料包装容器使用的企业态度——“Our Philosophy & Action on Plastic Packaging”。

●Our Philosophy & Action on Plastic Packaging 英语 https://www.kao.com/global/en/sustainability/environment/statement-policy/eco-friendly-products/plastic-packaging/ 日语 https://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/environment/statement-policy/eco-friendly-products/plastic-packaging/

有关塑料包装容器，我们在最新的补充装、替换装产品中采用了来源于植物的塑料，其比例按重量计算达到了15%。此外，通过对补充装、替换装塑料使用量的削减，及产品的轻量化，与全部产品不使用补充装、替换装，未推进轻量化相比，2018年共计削减塑料9.31万吨重量。也因此，花王连续5年入选全球代表性的社会责任投资（SRI）指标“Dow Jones Sustainability World Index” （道琼斯可持续发展全球指数）成分股。

花王集团在事业战略中导入ESG的原则，在追求事业成长的同时，致力于为消费者及社会提供更好的产品及服务。此外，在全球开展具有花王特色的ESG活动，实现让全世界各地人们喜悦和满足的丰富的生活文化，并为社会的可持续性做出贡献。

■Kirei Lifestyle Plan的展望

“Kirei Lifestyle Plan”包涵三大主题。第一大主题是“使我的每一天都更加舒适美好”。其行动之一是在2030年之前实现100%的新产品或改良产品要符合《花王通用化设计指南》。第二大主题是“做出对社会有利的选择”。其行动之一是“改变生活的产品创新”，即要在2030年之前至少提出10件以上对生活方式产生变革性影响的创新产品。第三大主题是“让世界更清洁健康”。其行动之一是《零废弃物》行动，即在2030年之前创新膜包装容器每年普及3亿个，并实现花王所有据点不可回收废弃物的零排放。

同时，花王致力于实现有效的公司治理等举措，以“走正道”作为“Kirei Lifestyle Plan”的根基。

“Kirei Lifestyle Plan”的详情将以日语刊登在4月22日于日本花王网站上公开的《花王2019年度综合报告》和《花王2019年度可持续发展报告》上。

英文版计划分别在5月17日及6月24日公开。

【关联信息】

关于花王集团

花王集团1887 年创业，已走过130多年的历史，现有员工约33,000 人，在日本、亚洲以及欧美设立了各关联公司，向全球约100个国家和地区提供具有价值的产品和服务。花王通过立足于消费者和顾客立场的“创造优质产品”活动，为丰富和满足世界各国人民的生活文化做出贡献。花王集团的事业领域包括面向一般消费者的“化妆品事业”、“护肤、护发事业”、“健康护理用品事业”、“衣物洗涤及家居清洁用品事业”；及面向产业领域的“工业化学用品事业”，年销售额创下1兆5千亿日元的销售佳绩。

1993年8月，花王在中国的第一家企业在上海诞生，经过多年诚信经营，目前花王（中国）旗下拥有“妙而舒”、“乐而雅”、“洁霸”、“碧柔”、“珂润”、“美舒律”、及佳丽宝化妆品旗下“芙丽芳丝”、“凯朵”等众多高品质且深受消费者喜爱的品牌，得到了广大中国消费者的支持与信赖。今后，花王（中国）在面向消费者提供优质产品的同时，也将最大限度地为社会的可持续发展做出贡献。

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