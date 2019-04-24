Immersion與TDK Electronics達成為PowerHap壓電致動器提供觸覺回饋設計和行銷服務的協定

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的觸控回饋科技開發商和授權人Immersion Corporation (NASDAQ:IMMR)宣佈，它已與TDK Corp. (TSE:6762)的子公司TDK Electronics簽署協議，為TDK PowerHap™壓電致動器提供觸覺回饋設計和行銷服務。

根據協定，Immersion將把TDK的致動器納入汽車、工業和其他市場的參考設計中。Immersion還將對與其軟體產品一起使用的元件進行認證。這將使TDK的各市場客戶能夠利用其高效能致動器快速實施尖端的觸覺回饋解決方案。

Immersion在觸控科技領域擁有25年的經驗，融合了致動器和IC中觸覺回饋背後的設計藝術和精確科學。該公司透過對觸覺元件進行認證以連接觸覺生態系統，協助TDK及其客戶等合作夥伴在裝置和硬體組態中保持一致性和高傳真觸覺回饋體驗。

Immersion執行長Ramzi Haidamus表示：「作為擁有觸覺回饋專長的全球領導者，Immersion很高興能與TDK合作。我們共同創建的參考實施例將向市場展示如何為全球消費者帶來最佳的觸控體驗。我們協助生態系統合作夥伴推進其元件中的觸控應用，並提供專業服務和專門知識，使他們能夠將觸覺回饋的力量帶至客戶的應用、裝置和系統。」

TDK壓電和保護器件業務部科技長Georg Kuegerl博士表示：「我們的PowerHap壓電致動器在加速、力度和回應時間方面擁有無與倫比的性能，因此能提供前所未有的觸覺回饋品質。與Immersion合作使我們能夠擴大市場範圍，觸及那些正在為其應用尋找最具創新性的先進觸覺回饋解決方案的客戶。」

關於Immersion

Immersion Corporation【納斯達克 (NASDAQ) 代碼：IMMR】為觸覺回饋（或稱觸感）科技領域首屈一指的創新企業，其科技解決方案能夠打造逼真的沉浸式體驗，利用使用者的觸覺來提升數位世界的互動體驗。憑藉 3,500 多項已獲批准或待審的專利，Immersion 的技術已被超過 30 億台數位裝置採用，並且為行動、汽車、遊戲、醫療和消費電子產品提供觸覺回饋技術。Immersion 總部位於加州聖荷西，並且在全球設有辦事處。更多資訊，敬請造訪：www.immersion.com。

關於TDK Corporation

TDK Corporation是總部位於日本東京的一流電子公司。TDK創建於1935年，其主營的鐵氧體是用於電子和磁性產品的關鍵材料。TDK的綜合產品組合包括被動元件，如陶瓷電容器、鋁電解電容器、薄膜電容器，以及磁性產品、高頻元件、壓電和保護器件。其產品範圍還包括感測器和感測器系統，如溫度和壓力、磁性和MEMS感測器。此外，TDK還提供電源和能源裝置、磁頭等產品。這些產品以TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics和TDK-Lambda品牌銷售。TDK專注於為資通訊科技以及汽車、工業和消費類電子產品領域中要求嚴苛的市場提供服務。該公司在亞洲、歐洲以及北美和南美擁有由設計和製造基地以及銷售辦事處組成的網路。2018會計年度，TDK的總銷售額為120億美元，在全球擁有約10.3萬名員工。

關於TDK Electronics

TDK Electronics（前身為愛普科斯(EPCOS)）開發、製造和銷售TDK和愛普科斯(EPCOS)品牌的電子元件和系統，專注於快速成長的尖端科技市場，包括汽車電子、工業電子和消費電子以及資通訊科技。透過大約20個設計和生產基地的2.4萬名員工以及廣泛的銷售網路，該公司的業務遍佈全球——不僅提供標準產品——而且與客戶密切合作，為他們開發合適的解決方案。

前瞻性聲明

本新聞稿中包含涉及風險、不確定因素以及假設的「前瞻性聲明」。如果上述風險、不確定因素或假設無法實現或經證實有誤，將導致Immersion Corporation及其合併子公司的實際情況與前瞻性聲明中所明示或暗示的內容產生實質性差異。

除歷史事實之外的所有聲明均可視為前瞻性聲明，其中包括但不限於Immersion將在汽車、工業和其他市場的參考設計中納入TDK致動器的聲明；Immersion將認證TDK元件與Immersion軟體產品一起使用的聲明；TDK客戶能夠快速實施尖端觸覺回饋解決方案的聲明；Immersion透過觸覺回饋元件認證連接觸覺生態系統的聲明；Haidamus先生關於創建參考實施以向市場展示如何創造一流觸控體驗的聲明；以及Haidamus先生關於Immersion生態系統合作夥伴將觸覺回饋技術帶給客戶的應用、裝置和系統的聲明。

由於Immersion業務存在風險和不確定性因素，因此Immersion的實際業績有可能與前瞻性聲明中明示或暗示的內容存在重大差異。上述業務風險和不確定性因素包括但不限於：Immersion及其被授權人（包括TDK）在產品（包括關於Immersion的觸覺回饋技術）開發過程中遇到超出預期的困難和挑戰；Immersion被授權人（包括TDK）在實施過程中遇到超出預期的困難和挑戰；致動器市場超出預期的變化；由於在與智慧財產權相關的訴訟案件中敗訴所產生的不良後果以及相關訴訟費用；目前總體經濟環境的影響；Immersion產品或採用Immersion技術的第三者產品的商業需求遲滯或疲軟；接受觸覺回饋為重要用戶體驗的市場接受速度遲緩或未被市場接受。上述風險和不確定因素大多不在Immersion的掌控範圍之內。

如欲詳細瞭解這些因素以及可能會導致實際結果產生重大差異的其他因素，可查看Immersion最近向美國證券交易委員會遞交的10-K報表和10-Q報表中列出的風險因素。本新聞稿中的前瞻性聲明只反映Immersion截至本新聞稿發佈之日的看法和預測。Immersion沒有義務根據本新聞發佈之後的財務、業務以及其他發展變動情況而更新前瞻性聲明。

在本新聞稿中使用「合作夥伴」或「合作夥伴關係」表述並不代表法律合作夥伴。

Immersion和Immersion標誌是Immersion Corporation在美國及其他國家的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

(IMMR - C)

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