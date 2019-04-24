Immersion与TDK Electronics达成为PowerHap压电式执行器提供触觉设计和营销服务的协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--触控反馈技术的领先开发商和许可方Immersion Corporation (NASDAQ:IMMR)宣布，它已与TDK Corp. (TSE:6762)的子公司TDK Electronics签署协议，为TDK PowerHap™压电式执行器提供触觉反馈设计和营销服务。

根据协议，Immersion将把TDK的执行器纳入汽车、工业和其他市场的参考设计中。Immersion还将对与其软件产品一起使用的组件进行认证。这将使TDK的各市场客户能够通过其高性能执行器快速实施尖端的触觉解决方案。

Immersion在触摸技术领域拥有25年的经验，融合了执行器和IC中触觉反馈背后的设计艺术和精确科学。该公司通过对触觉组件进行认证以连接触觉生态系统，帮助TDK及其客户等合作伙伴在设备和硬件配置中保持一致性和高保真触觉体验。

Immersion首席执行官Ramzi Haidamus表示：“作为拥有触觉专长的全球领导者，Immersion很高兴能与TDK合作。我们共同创建的参考实施例将向市场展示如何为全球消费者带来最佳的触摸体验。我们帮助我们的生态系统合作伙伴推进其组件中的触摸应用，并提供专业服务和专门知识，使他们能够将触觉的力量带给客户的应用、设备和系统。”

TDK压电和保护器件业务部首席技术官Georg Kuegerl博士表示：“我们的PowerHap压电式执行器在加速、力度和响应时间方面拥有无与伦比的性能，因此能提供前所未有的触觉反馈质量。与Immersion合作使我们能够扩大我们的市场范围，覆盖那些正在为其应用寻找最具创新性的高级触觉解决方案的客户。”

关于Immersion

Immersion Corporation【纳斯达克 (NASDAQ) 代码：IMMR】作为触觉反馈（或称触感）技术领域的领先创新企业，其技术解决方案能够打造逼真的沉浸式体验，利用用户触觉来增强数字世界的互动体验。凭借 3,500 多项已获批准或待批的专利，Immersion 的技术已被超过 30 亿台数字设备采用，并且为移动、汽车、游戏、医疗和消费电子产品提供触感技术。Immersion 总部位于加利福尼亚州圣何塞，并且在全球设有办事处。更多信息，敬请访问：www.immersion.com。

关于TDK Corporation

TDK Corporation是一家总部位于日本东京的领先电子公司。TDK创建于1935年，其主营的铁氧体是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的综合产品组合包括无源元件，如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器，以及磁性产品、高频元件、压电和保护器件。其产品范围还包括传感器和传感器系统，如温度和压力、磁性和MEMS传感器。此外，TDK还提供电源和能源设备、磁头等产品。这些产品以TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics和TDK-Lambda品牌销售。TDK专注于为信息和通信技术以及汽车、工业和消费类电子产品领域中要求苛刻的市场提供服务。该公司在亚洲、欧洲以及北美和南美拥有一个由设计和制造基地以及销售办事处组成的网络。2018财年，TDK的总销售额为120亿美元，在全球拥有约10.3万名员工。

关于TDK Electronics

TDK Electronics（前身为爱普科斯(EPCOS)）开发、制造和销售TDK和爱普科斯(EPCOS)品牌的电子元件和系统，专注于快速增长的尖端技术市场，包括汽车电子、工业电子和消费电子以及信息和通信技术。通过大约20个设计和生产基地的2.4万名员工以及广泛的销售网络，该公司的业务遍布全球——不仅仅提供标准产品——而且与客户密切合作，为他们开发正确的解决方案。

前瞻性声明

本新闻稿中包含涉及风险、不确定因素以及基于假设的“前瞻性声明”。如果上述风险、不确定因素或假设无法实现或经证实有误，将导致Immersion Corporation及其合并子公司的实际情况与前瞻性声明中所明示或暗示的内容产生实质性差异。

除历史事实之外的所有声明均可视为前瞻性声明，其中包括但不限于Immersion将在汽车、工业和其他市场的参考设计中纳入TDK执行器的声明；Immersion将认证TDK组件与Immersion软件产品一起使用的声明；TDK客户能够快速实施尖端触觉解决方案的声明；Immersion通过触觉组件认证连接触觉生态系统的声明；Haidamus先生关于创建参考实施以向市场展示如何创造一流的触摸体验的声明；以及Haidamus先生关于Immersion生态系统合作伙伴将触觉技术带给客户的应用、设备和系统的声明。

由于Immersion业务存在风险和不确定性因素，因此Immersion的实际业绩有可能与前瞻性声明中明示或暗示的内容存在重大差异。上述业务风险和不确定性因素，包括但不限于：Immersion及其授权商（包括TDK）在产品（包括关于Immersion的触觉反馈技术）开发过程中遇到超出预期的困难和挑战；Immersion授权商（包括TDK）在实施过程中遇到超出预期的困难和挑战；执行器市场超出预期的变化；由于在与知识产权相关的诉讼案件中败诉所产生的不良后果以及相关诉讼费用；当前宏观经济环境的影响；Immersion产品或采用Immersion技术的第三方产品的商业需求迟滞或疲软；作为一种重要的用户体验，触觉反馈的市场接受速度迟缓或未被市场接受。上述风险和不确定因素大多不在Immersion的掌控范围之内。

如需详细了解这些因素以及可能会导致实际结果产生重大差异的其他因素，可查看Immersion最近向美国证券交易委员会提交的10-K报表和10-Q报表中列出的风险因素。本新闻稿中的前瞻性声明只反映Immersion截至新闻稿发布之日的看法和预测。Immersion没有义务根据本新闻发布之后的财务、业务以及其他发展变动情况对前瞻性声明进行更新。

在本新闻稿中使用“合作伙伴”或“合作伙伴关系”表述并不代表法律合作伙伴。

Immersion和Immersion标识是Immersion Corporation在美国及其他国家的商标。所有其他商标均为其对应所有者的财产。

(IMMR - C)

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