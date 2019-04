Immersion stipula un contratto con TDK Electronics per la progettazione e la commercializzazione di feedback aptico per gli attuatori piezoelettrici PowerHap

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--Immersion Corporation (NASDAQ:IMMR), prestigioso sviluppatore e licenziante di tecnologia di feedback aptico, ha annunciato di aver sottoscritto un contratto con TDK Electronics, una consociata di TDK Corp. (TSE:6762), per la progettazione e la commercializzazione di feedback aptico per gli attuatori piezoelettrici PowerHap™ di TDK.

Ai sensi del contratto in oggetto, Immersion includerà gli attuatori di TDK in design di riferimento per i settori automobilistico e industriale e altri mercati. Immersion certificherà inoltre i componenti per l'uso con i suoi prodotti software. Ciò permetterà ai clienti di TDK operanti in un'ampia gamma di settori di implementare rapidamente soluzioni aptiche all'avanguardia con i suoi attuatori ad elevate prestazioni.

Forte di 25 anni di esperienza nel ramo delle tecnologie tattili, Immersion racchiude in attuatori e circuiti integrati l'arte della progettazione e la scienza di precisione che si celano dietro il feedback aptico. La società connette l'ecosistema aptico attraverso la certificazione dei componenti aptici aiutando partner come TDK e i suoi clienti a conseguire l'uniformità ed esperienze aptiche ad alta fedeltà per tutti i dispositivi e tutte le configurazioni hardware.

“Quale leader mondiale quanto a competenze nel ramo delle tecnologie aptiche, Immersion è estremamente lieta di collaborare con TDK. I modelli di incorporazione di riferimento da noi creati congiuntamente mostreranno al mercato come offrire le migliori esperienze tattili in assoluto a clienti in tutto il mondo” ha affermato Ramzi Haidamus, Amministratore delegato di Immersion. “Aiutiamo i partner del nostro ecosistema ad avanzare l'applicazione delle tecnologie tattili nei loro componenti e forniamo loro un servizio competente e know-how per permetter loro di dotare le applicazioni, i dispositivi e i sistemi dei loro clienti del potere dell'aptica.”

“I nostri attuatori piezoelettrici PowerHap esibiscono un livello prestazionale ineguagliato in termini di accelerazione, forza e tempi di risposta e forniscono quindi un feedback aptico di qualità inimitabile” ha dichiarato il Dottor Georg Kuegerl, Direttore tecnologico del Gruppo commerciale Dispositivi piezoelettrici e di protezione di TDK. “La collaborazione con Immersion ci consente di espandere la nostra presenza nel mercato e di servire un più folto numero di clienti alla ricerca delle soluzioni aptiche più innovative e avanzate possibili per le loro applicazioni.”

Informazioni su Immersion

Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR) è una prestigiosa azienda innovatrice impegnata nello sviluppo di tecnologie di feedback tattile, altresì chiamate tecnologie aptiche. La società fornisce soluzioni tecnologiche per la creazione di esperienze immersive e realistiche che migliorano le interazioni digitali servendosi del senso del tatto degli utenti. Le tecnologie di Immersion, protette da oltre 3.500 brevetti tra quelli già rilasciati e quelli in corso di omologazione, sono state adottate in più di 3 miliardi di dispositivi digitali e forniscono funzionalità aptiche in prodotti che trovano impiego nei settori dei dispositivi mobili, automobilistico, dei giochi, medico e dell'elettronica di consumo. Immersion, la cui sede generale è ubicata a San Jose in California, possiede sedi in diverse regioni del mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.immersion.com.

Informazioni su TDK Corporation

TDK Corporation è una prestigiosa società di elettronica con sede generale a Tokyo, Giappone. Essa è stata fondata nel 1935 quale azienda specializzata nella commercializzazione di ferrite, un materiale chiave per la realizzazione di prodotti elettronici e magnetici. Il vasto portafoglio di TDK comprende componenti passivi come condensatori ceramici, condensatori elettrolitici in alluminio e condensatori a film, nonché dispositivi magnetici, ad alta frequenza, piezoelettrici e di protezione. La sua gamma di prodotti comprende inoltre sensori e sistemi di rilevamento come sensori di temperatura e pressione, magnetici e MEMS. TDK fornisce inoltre alimentatori di corrente e dispositivi energetici, testine magnetiche e altri prodotti ancora. I suddetti prodotti sono commercializzati con i marchi TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics e TDK-Lambda. TDK opera in mercati complessi nei rami delle tecnologie per le comunicazioni e l'informazione, automobilistico, industriale e dell'elettronica di consumo. La società possiede una rete di centri di progettazione e stabilimenti di produzione e uffici in Asia, in Europa, nel Nord America e nel Sud America. Nell'esercizio 2018 TDK ha registrato un fatturato totale di 12 miliardi di dollari e impiegava 103.000 dipendenti a livello mondiale.

Informazioni su TDK Electronics

TDK Electronics (ex EPCOS) sviluppa, produce e commercializza componenti e sistemi elettronici con i marchi TDK e EPCOS ed opera principalmente nei mercati delle tecnologie avanzate in rapida crescita, tra cui: elettronica per applicazioni automobilistiche e industriali, elettronica di consumo e tecnologie per le comunicazioni e l'informazione. Grazie ai suoi 24.000 dipendenti impiegati presso una ventina di centri di progettazione e stabilimenti di produzione e alla sua vasta rete di vendita, la società è in grado di lavorare in stretta collaborazione con clienti in tutto il mondo per creare prodotti personalizzati in base alle loro esigenze andando ben oltre la mera fornitura di prodotti standard.

Dichiarazioni rilasciate a titolo di previsione

Il presente comunicato stampa contiene delle “dichiarazioni di previsione” che comportano rischi e incertezze, nonché presupposti, in considerazione dei quali, se non dovessero concretizzarsi o se dovessero rivelarsi scorretti, i risultati di Immersion Corporation e delle relative consociate potrebbero discostarsi in maniera sostanziale da quelli descritti, espressamente o implicitamente, in tali dichiarazioni di previsione.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non si riferiscono a fatti storici sono da considerarsi quali dichiarazioni di previsione, comprese, ma non in senso restrittivo, la dichiarazione secondo cui Immersion includerà gli attuatori di TDK in design di riferimento per i settori automobilistico e industriale e altri mercati; la dichiarazione secondo cui Immersion certificherà i componenti di TDK per l'uso con i prodotti software di Immersion; la dichiarazione secondo cui i clienti di TDK potranno implementare rapidamente soluzioni aptiche all'avanguardia; la dichiarazione secondo cui Immersion connette l'ecosistema aptico attraverso la certificazione di componenti aptici; la dichiarazione del Signor Haidamus in merito alla creazione di modelli di incorporazione di riferimento che mostrano al mercato come creare le migliori esperienze tattili; e la dichiarazione del Signor Haidamus in merito all'introduzione da parte dei partner dell'ecosistema di Immersion delle tecnologie aptiche nelle applicazioni, nei dispositivi e nei sistemi dei loro clienti.

I risultati effettivi di Immersion potrebbero discostarsi in maniera sostanziale da quelli descritti, espressamente o implicitamente, in siffatte dichiarazioni di previsione in considerazione dei rischi e delle incertezze associati alle attività di Immersion, che includono, ma non in senso restrittivo: difficoltà e problemi imprevisti gravanti sulle attività di sviluppo di prodotti (anche in relazione alla tecnologia di feedback tattile di Immersion) di Immersion e dei relativi licenziatari (compresa TDK); difficoltà e problemi imprevisti intaccanti le attività di implementazione dei licenziatari di Immersion (compresa TDK), cambiamenti imprevisti nel mercato degli attuatori; esiti avversi di eventuali contenziosi futuri aventi per oggetto proprietà intellettuale e relativi costi; effetti dell'attuale clima macroeconomico; ritardi o mancata adozione o domanda da parte del mercato per i prodotti di Immersion o i prodotti di terze parti incorporanti le tecnologie di Immersion; e ritardi o mancato riconoscimento del feedback tattile quale esperienza dell'utente critica. Molti dei suddetti rischi e incertezze esulano dal controllo di Immersion.

Per una descrizione maggiormente dettagliata di questi fattori e degli altri fattori a causa dei quali i risultati effettivi potrebbero variare in maniera sostanziale, si rimandano le parti interessate ai fattori di rischio elencati negli ultimi moduli 10-K e 10-Q depositati da Immersion presso l’ente statunitense Securities and Exchange Commission. Le dichiarazioni di previsione contenute nel presente comunicato stampa rispecchiano i pareri e le previsioni di Immersion alla data di pubblicazione di questo comunicato stampa. Immersion declina qualsiasi obbligo di aggiornamento delle suddette dichiarazioni di previsione in conseguenza di sviluppi di natura finanziaria, commerciale o di altro genere che potrebbero verificarsi dopo la data di pubblicazione del presente comunicato stampa.

L'uso dei termini "partner" o “collaborazione” nel presente comunicato stampa non si riferisce ad entità aventi la veste giuridica di associati.

Immersion e il logo di Immersion sono marchi commerciali di Immersion Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

