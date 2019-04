Immersion tekent overeenkomst met TDK Electronics brengt haptisch ontwerp en marketing naar PowerHap piëzo-actuatoren

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR), de toonaangevende ontwikkelaar en licentiegever van touch feedback-technologie, heeft aangekondigd dat het een overeenkomst heeft getekend met dochteronderneming TDK Electronics van TDK Corp. (TSE: 6762), voor het ontwerp en de marketing van haptische feedback voor piëzo-actuatoren van TDK PowerHap™.

Volgens de overeenkomst zal Immersion de actuatoren van TDK opnemen in referentieontwerpen voor de automotive-, industriële en andere markten. Immersion zal ook de componenten certificeren voor gebruik met zijn softwareproducten. Dit zal klanten van TDK in een breed scala aan markten in staat stellen om snel geavanceerde haptische oplossingen te implementeren met zijn krachtige actuatoren.

Met 25 jaar ervaring op het gebied van touch-technologie, brengt Immersion de kunst van het ontwerpen en de exacte wetenschap achter haptische feedback in actuatoren en IC's samen. Het bedrijf verbindt het haptische ecosysteem door de certificering van haptische componenten, waardoor partners zoals TDK en hun klanten consistentie en zeer betrouwbare haptische ervaringen op verschillende apparaten en hardwareconfiguraties kunnen handhaven.

"Als de wereldleider in haptische expertise, is Immersion zeer verheugd om samen te werken met TDK. Onze gezamenlijk gecreëerde referentie-uitingen zullen de markt tonen hoe de allerbeste touch-ervaringen kunnen worden geboden aan consumenten over de hele wereld", aldus Ramzi Haidamus, CEO van Immersion. "We helpen onze ecosysteempartners om de toepassing van aanraking in hun componenten te verbeteren en bieden deskundige service en kennis waarmee ze de kracht van haptiek kunnen overbrengen op de applicaties, apparaten en systemen van hun klanten."

"Onze PowerHap piëzo-actuatoren leveren ongeëvenaarde prestaties op het gebied van versnelling, kracht en responstijd en bieden daarmee een ongekende kwaliteit van haptische feedback", zegt Dr. Georg Kuegerl, CTO van de TDK Piezo & Protection Devices Business Group. "De samenwerking met Immersion stelt ons in staat om ons marktbereik naar klanten, die op zoek zijn naar de meest innovatieve en geavanceerde haptische oplossingen voor hun toepassingen, uit te breiden."

Over Immersion

Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR) is de toonaangevende innovator van touch feedback-technologie, ook wel bekend als haptiek. Het bedrijf biedt technologische oplossingen voor het creëren van immersieve en realistische ervaringen die digitale interacties verbeteren door het gevoel van de aanraking van de gebruiker in te zetten. Met meer dan 3.500 uitgegeven of aangevraagde patenten, is de technologie van Immersion overgenomen in meer dan 3 miljard digitale apparaten en biedt het haptiek in mobiele, automotive, gaming-, medische producten en consumentenelektronica. Immersion heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met kantoren over de hele wereld. Meer informatie vindt u op www.immersion.com.

Over TDK Corporation

TDK Corporation is een toonaangevend elektronicabedrijf dat is gevestigd in Tokio, Japan. Het werd in 1935 opgericht om ferriet, een belangrijk materiaal in elektronische en magnetische producten, te commercialiseren. Het uitgebreide portfolio van TDK bevat passieve componenten zoals keramische, aluminium elektrolytische en filmcondensatoren, evenals magnetisme, hoge frequentie en piëzo- en beschermingsapparaten. Het productenspectrum omvat ook sensoren en sensorsystemen zoals temperatuur- en druk-, magnetische en MEMS-sensoren. Daarnaast levert TDK stroomvoorzieningen en energie apparatuur, magnetische koppen en meer. Deze producten worden op de markt gebracht onder de productmerken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics en TDK-Lambda. TDK richt zich op veeleisende markten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en automotive, industriële en consumentenelektronica. Het bedrijf heeft een netwerk van ontwerp- en productielocaties en verkoopkantoren in Azië, Europa en in Noord- en Zuid-Amerika. In het boekjaar 2018 boekte TDK een totale omzet van USD 12 miljard en had wereldwijd ongeveer 103.000 mensen in dienst.

Over TDK Electronics

TDK Electronics (voorheen EPCOS) ontwikkelt, produceert en brengt elektronische componenten en systemen op de markt onder de productmerken TDK en EPCOS en richt zich op snelgroeiende geavanceerde technologiemarkten, waaronder elektronica voor de automotive, industriële elektronica en consumentenelektronica, evenals informatie- en communicatietechnologie. Dankzij de 24.000 medewerkers op 20 ontwerp- en productielocaties en een uitgebreid verkoopnetwerk, is het bedrijf wereldwijd gepositioneerd, buiten het leveren van standaardproducten, om nauw samen te werken met klanten en de juiste oplossingen voor hun te creëren.

