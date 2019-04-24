Andersen Global在尚比亞新增合作公司，使其業務成長至遍及50個國家

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global今天宣佈，隨著Mulenga Mundashi Kasonde Legal Practitioners (MMKLP)的加入，其在持續成長方面達到新的里程碑。尚比亞律師事務所MMKLP已與Andersen Global簽署合作協定。該國際組織目前透過其成員公司和合作公司在50個國家發展業務。

自1999年起，MMK在五位合夥人的帶領下，一直為客戶提供企業購併、稅務、訴訟、勞工和產業解決方案方面的諮詢服務。該事務所目前是尚比亞最大的律師事務所之一，已進入第20個年頭。該合作公司將成為Andersen Global在非洲的第11家合作公司。

MMKLP管理合夥人Michael Mundashi表示：「我們有機會就尚比亞現代史上一些最引人注目的金融事件提供諮詢服務。我們希望為當地和國際客戶提供更多的服務，這是推動我們向前邁進的動力。與Andersen Global合作將使我們能夠在世界每個地區提供更深入的當地專業知識。」

MMKLP的加入令Andersen Global透過成員公司與合作公司從事法律業務的國家數量增至41個。

Andersen Global董事長和Andersen Tax LLC執行長Mark Vorsatz表示：「第50個國家對於本全球組織而言是重要的里程碑，所有合夥人都在努力工作，以期打造出人人都想成為其中一份子的組織。事實上，我們能夠將法律服務擴展至五大洲的40多個國家，這讓我們能夠真正在全球提供全面的商業解決方案。Michael和MMK的專業人士在無縫服務和透明度方面與我們擁有相同的價值觀，我十分期待他們加入我們的團隊。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有逾139個據點和4,000多名專業人員。

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