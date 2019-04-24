Andersen Global在赞比亚新增合作公司，标志其业务已覆盖50个国家

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global今天宣布，随着Mulenga Mundashi Kasonde Legal Practitioners (MMKLP)的加入，其在持续增长方面达到了一个新的里程碑。赞比亚律师事务所MMKLP已与Andersen Global签署合作协议。该国际组织目前通过其成员公司和合作公司在50个国家发展业务。

自1999年起，MMK在五位合伙人的带领下，一直为客户提供企业并购、税务、诉讼、劳工和行业解决方案方面的咨询服务。该事务所目前是赞比亚最大的律师事务所之一，已进入其第20个年头。该合作公司将成为Andersen Global在非洲的第11家合作公司。

MMKLP管理合伙人Michael Mundashi表示：“我们有机会就赞比亚现代史上一些最引人注目的金融事件提供咨询服务。我们希望为当地和国际客户提供更多的服务，这是推动我们前行的一种动力。与Andersen Global合作将让我们能够在世界每个地区提供更深入的当地专业知识。”

MMKLP的加入令Andersen Global通过成员公司与合作公司开展法律业务的国家数量增至41个。

Andersen Global董事长和Andersen Tax LLC首席执行官Mark Vorsatz表示：“第50个国家对我们全球组织而言是一个重要的里程碑，所有合伙人都在努力工作，以期打造出人人都想成为其中一份子的组织。事实上，我们能够将我们的法律服务扩展至五大洲的40多个国家，这让我们能够真正在全球范围内提供全面的商业解决方案。Michael和MMK的专业人士在无缝服务和透明度方面与我们拥有相同的价值观，我十分期待他们加入我们的团队。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有逾139个分支机构和4,000多名专业人员。

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