Project Management Institute, Inc. (PMI) bietet durch erweiterte Testvereinbarung mit Pearson VUE umfassende Suite an Zertifizierungsprüfungen an über 5.000 Standorten

PHILADELPHIA, USA--(BUSINESS WIRE)--Project Management Institute, Inc. (PMI), der führende nicht gewinnorientierte Berufsverband für den Bereich Projektmanagement, und Pearson VUE, ein weltweit führender Anbieter von rechnergestützten Tests, haben eine erweiterte Vereinbarung mit einer mehrjährigen Laufzeit bekannt gegeben. Dadurch wird das Angebot an Testoptionen für Kandidaten erweitert, die PMI-Zertifizierungen in allen Phasen ihrer Karriere erwerben möchten. Die neue Vereinbarung bietet Kandidaten Zugang zu noch mehr PMI-Zertifizierungsprüfungen sowie mehr Flexibilität bei der Wahl des Teststandorts, dank des weltweiten Netzwerks von Pearson VUE-Testcentern und Lösungen zur Beaufsichtigung von Onlineprüfungen.

Ab 1. Juli 2019 werden sieben weitere PMI-Programme, darunter das Project Management Professional (PMP)®, das als weltweiter Goldstandard für Projektmanagement-Profis anerkannt ist, über das Netzwerk von Pearson VUE mit mehr als 5.600 sicheren Testcentern für Berufstätige rund um den Globus verfügbar sein, darunter Einrichtungen auf Militärstützpunkten. Bestimmte Prüfungen wie Agile Certified Professional (PMI-ACP), eine der PMI-Zertifizierungen mit den höchsten Zuwachsraten, werden außerdem über eine Lösung zur Online-Prüfungsbeaufsichtigung angeboten, mit der Teilnehmer die Prüfung zu Hause, in einer Schule, einem Unternehmen oder einer anderen geeigneten Prüfungseinrichtung ablegen können. Seit 2017 bietet PMI eine Zertifizierung für Projektmanagement-Spezialisten, den Certified Associate in Project Management (CAPM)®, über die Online-Prüfungsbeaufsichtigungslösung von Pearson VUE an.

„ Wir bei PMI haben uns verpflichtet, Projektmanagern auf der ganzen Welt den Erwerb der erforderlichen Zertifizierungen zu erleichtern, um ihrer Karriere neue Impulse zu verleihen“, so Michael DePrisco, Vice President, Global Solutions bei Project Management Institute, Inc. „ Uns ist bewusst, dass PMI-Mitglieder beruflich voll ausgelastet sind. Deshalb wird diese erweiterte Partnerschaft den Test für PMI-Zertifizierungen flexibler und zugänglicher gestalten, indem den Kandidaten mehr Optionen angeboten werden, wo sie ihre Zertifizierungsprüfung ablegen wollen. Wir hoffen, die Prüfungserfahrung durch den Zugang zum umfangreichen Pearson VUE-Netzwerk von Prüfungsstandorten und die Möglichkeit der beaufsichtigten Onlineprüfung angenehmer zu gestalten und den Zertifizierungsprozess insgesamt zu verbessern.“

„ Die PMI-Standards für das Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement sind in der Branche am weitesten verbreitet, und wir freuen uns, die Projektmanagement-Community von PMI weiter unterstützen zu können“, erklärt Bob Whelan, Präsident von Pearson Assessments. „ Im Rahmen unserer erweiterten Partnerschaft werden wir Projektmanagern eine rundum bessere Prüfungserfahrung bieten und PMI bei der Umsetzung der strategischen Vision helfen, den Projektmanagement-Beruf mithilfe unserer vielfältigen Kanäle für die Teilnahme an Prüfungen weltweit zu fördern.“

Durch die jüngste Vertragsunterzeichnung wird das weltweite Angebot um folgende PMI-Zertifizierungsprüfungen ergänzt: Project Management Professional (PMP)®, Agile Certified Professional (PMI-ACP)®, Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®, Program Management Professional (PgMP)®, Portfolio Management Professional (PfMP)®, Risk Management Professional (PMI-RMP)® und Scheduling Professional (PMI-SP)®.

Über Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) ist die weltweit führende Vereinigung aller, die Projekt-, Programm- oder Portfolio-Management als ihren beruflichen Aufgabenbereich betrachten. PMI wurde 1969 gegründet und ist für mehr als drei Millionen Fachleute, die in praktisch jedem Land weltweit tätig sind, durch globale Fürsprache, Kooperation, Fortbildung und Forschung besonders wertvoll. Wir fördern Karrieren, verbessern den unternehmerischen Erfolg und arbeiten an der Reifung des Projektmanagement-Berufs durch global anerkannte Standards, Zertifizierungen, Communities, Ressourcen, Tools, akademische Forschung, Publikationen, Kurse zur beruflichen Weiterentwicklung und Networking-Gelegenheiten. Als Teil der PMI-Familie schafft ProjectManagement.com Online-Communities, die weitere Ressourcen, bessere Tools, größere Netzwerke und breitere Perspektiven bieten.

Über Pearson VUE

Pearson VUE ist seit mehreren Jahrzehnten ein Pionier im Segment der rechnergestützten Prüfungen und bietet jährlich über 15 Millionen Zertifizierungs- und Lizenzprüfungen in allen Branche an, von Universitäten und Zulassungen bis hin zu IT- und Gesundheitsbranche. Wir sind weltweit führend bei der Entwicklung und Durchführung von karriereentscheidenden Prüfungen über das weltweit umfangreichste Netzwerk mit fast 20.000 sicheren Testzentren in 180 Ländern. Unsere führende Stellung im Assessment-Sektor ist das Ergebnis zahlreicher Partnerschaften mit einem breiten Spektrum an Kunden, die von führenden Technologieunternehmen bis hin zu Regierungsorganen und Aufsichtsbehörden reichen. Nähere Informationen sind verfügbar unter PearsonVUE.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.