O Project Management Institute, Inc. (PMI) oferece um conjunto completo de exames de certificação em mais de 5.000 locais por meio de um Acordo de Teste Expandido com a Pearson VUE

FILADÉLFIA--(BUSINESS WIRE)--O Project Management Institute, Inc. (PMI), a principal associação profissional sem fins lucrativos para a profissão de gerenciamento de projetos, e a Pearson VUE, líder global na indústria de testes baseados em computador, anunciaram um contrato ampliado de vários anos que oferecerá mais opções de teste para candidatos que desejam obter certificações do PMI em todas as etapas de sua carreira. O novo acordo oferecerá aos candidatos acesso a mais testes de certificação do PMI, bem como maior flexibilidade em suas opções de locais de teste, graças à rede global de centros de testes e soluções de monitoramento on-line da Pearson VUE.

A partir de 1º de julho de 2019, sete programas adicionais do PMI, incluindo o Project Management Professional (PMP) - renomado como padrão ouro global para profissionais de gerenciamento de projetos - estarão disponíveis para profissionais em todo o mundo através da rede da Pearson VUE de mais de 5.600 centros de testes seguros, incluindo locais em bases militares. Certos exames, como o Agile Certified Professional (PMI-ACP), uma das certificações de crescimento mais rápido do PMI, também serão oferecidos por uma solução de supervisão on-line que permite que os candidatos façam um exame em casa, escola, empresa ou outro local de teste adequado. O PMI tem oferecido sua certificação de nível associado, o Certified Associate in Project Management (CAPM)® através da capacidade de supervisão remota on-line da Pearson VUE desde 2017.

“ No PMI, estamos comprometidos em fornecer oportunidades para profissionais de gerenciamento de projetos em todo o mundo para obter as certificações necessárias para se destacar e avançar em suas carreiras”, disse Michael DePrisco, vice-presidente de soluções globais do Project Management Institute, Inc. “ Os membros do PMI são profissionais ativos e essa parceria ampliada tornará os testes de certificações do PMI mais acessíveis, oferecendo aos candidatos mais opções sobre onde eles são certificados. Ao desbloquear o acesso à extensa rede de locais de teste e aos recursos de supervisão on-line da Pearson VUE, esperamos tornar a experiência de realização de testes mais conveniente e aprimorar o processo geral de certificação.”

“ Sem exceção, os padrões do PMI para gerenciamento de projetos, programas e portfólios são os mais amplamente reconhecidos na profissão, e temos o prazer de servir ainda mais a comunidade de gerenciamento de projetos do PMI”, disse Bob Whelan, presidente da Pearson Assessments. “ Com a nossa parceria expandida, esperamos oferecer aos profissionais de gerenciamento de projetos uma experiência completa de exames, ajudando o PMI a alcançar sua visão estratégica para promover a profissão de gerenciamento de projetos globalmente por meio de nossos canais de teste abrangentes”.

Este contrato mais recente acrescenta a entrega global dos seguintes exames de certificação do PMI: Profissional de Gerenciamento de Projetos (PMP)®, Profissional de Agile Certificado (PMI-ACP)®, Profissional em Análise de Negócios (PMI-PBA)®, Profissional de Gerenciamento de Programas (PgMP)®, Profissional de Gerenciamento de Portfólio (PfMP)®, Profissional de Gerenciamento de Risco (PMI) -RMP)® e Agendamento Profissional (PMI-SP)®.

Sobre o Project Management Institute (PMI)

O Project Management Institute (PMI) é uma associação com liderança mundial para aqueles que consideram sua profissão a atividade com projetos, programas ou gestão de portfólios. Fundado em 1969, o PMI agrega valor a mais de três milhões de profissionais trabalhando em quase todos os países no mundo através de advocacia global, cooperação, educação e pesquisa. Avançamos em carreiras, melhoramos o sucesso organizacional e amadurecemos ainda mais a profissão de gestão de projetos mediante padrões, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisas acadêmicas, publicações, cursos de desenvolvimento profissional e oportunidades de networking com reconhecimento mundial. Como parte da família PMI, a ProjectManagement.com cria comunidades mundiais online que oferecem mais recursos, melhores ferramentas, maiores redes e perspectivas mais amplas.

Visite-nos em www.PMI.org, www.facebook.com/PMInstitute e no Twitter @PMInstitute.

Sobre a Pearson VUE

A Pearson VUE é pioneira na indústria de testes baseada em computador há décadas, oferecendo mais de 15 milhões de exames de certificação e licenciamento anualmente em todos os setores, desde a academia e admissões até TI e assistência médica. Somos líderes globais no desenvolvimento e fornecimento de exames de alto risco através da rede mais abrangente do mundo, com quase 20.000 centros de teste altamente seguros em 180 países. Nossa liderança no setor de avaliação é resultado de nossas parcerias colaborativas com uma ampla gama de clientes, desde empresas de tecnologia líderes até agências governamentais e reguladoras. Para mais informações, visite PearsonVUE.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.