Dassault Systèmes et BHP s’engagent dans un partenariat stratégique long terme

VELIZY-VILLACOUBLAY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) et BHP, leader mondial dans l’exploitation des ressources naturelles, s’engagent dans un partenariat stratégique sur le long terme pour tirer parti de l’application des technologies numériques au secteur minier.

En combinant l'expérience et les ressources de chaque entreprise, l'ambition est de générer de la valeur en appliquant des technologies éprouvées dans d'autres industries aux bases fondamentales minières de la géoscience et de l'ingénierie des ressources. Le partenariat vise à créer un nouveau niveau de compréhension du potentiel en matière de ressources et d’opérations, étayé par l’engagement des deux sociétés en matière de sécurité et de durabilité.

« BHP et Dassault Systèmes partagent la même vision et ambition pour le secteur minier du 21ème siècle », déclare Bernard Charlès, Vice-Président et directeur général de Dassault Systèmes. « En numérisant toutes les opérations, de la planification à l’exploitation, notre plateforme 3DEXPERIENCE fournit l’expérience complète d’un jumeau numérique des processus de bout en bout; un environnement d'innovation collaboratif unique pour une optimisation globale. Cette approche transformationnelle offre une agilité du marché, une prévisibilité améliorée, une innovation durable dans le secteur minier et une réduction significative des coûts tout au long du cycle de vie ; une expérience éprouvée qui a transformé l'industrie de la fabrication jusqu’à aujourd’hui ».

Partagez sur Twitter : Leader mondial dans l’exploitation des ressources naturelles BHP et @Dassault3DS @3DSfrance s’engagent dans un partenariat stratégique à long terme #3DEXPERIENCE

Dassault Systèmes sur les réseaux sociaux : Twitter ; Facebook ; LinkedIn ; YouTube

Pour plus d’informations sur les solutions de Dassault Systèmes pour l’industrie de l’Energie et des Matériaux : https://ifwe.3ds.com/fr/energy-materials

Pour plus d’informations sur la plateforme 3DEXPERIENCE, les solutions de création 3D, de maquette numérique en 3D et de gestion du cycle de vie des produits de Dassault Systèmes : 3ds.com/fr.

###

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 250 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, NETVIBES, 3D VIA, 3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d’autres pays.