2CRSI et VCINITY annoncent un partenariat

La société américaine de solutions technologiques VCINITY et le spécialiste français de l’informatique 2CRSI (Paris:2CRSI) annoncent la conclusion d’un nouveau partenariat. 2CRSI ajoute ainsi VCINITY à son portefeuille de produits pour fournir une solution qui résout les problèmes d'accès aux données à travers le monde.

Vcinity, nouveau prestataire de services technologiques d’accès aux données à la demande, a une approche unique du traitement des données. Sa technologie permet aux clients d'accéder à distance à de très importants volumes de données ou de les transférer à très grande vitesse sur de longues distances. L’utilisation et le stockage des données ont d'importantes répercussions économiques pour les entreprises. La technologie de Vcinity permet à ses clients d’exploiter au maximum la valeur des données, tout en réduisant fortement leurs charges d’exploitation.

En s’intégrant parfaitement aux solutions de pointe particulièrement efficaces et fiables que propose 2CRSI dans le stockage et le calcul intensif, Vcinity apporte une solution qui assure un transfert ultra-rapide quelque soit la distance. Comme la société l’a démontré de manière très impressionnante sur le stand de 2CRSI lors du salon SC18 de Dallas, grâce à Vcinity la distance n’est plus un obstacle aux projets collaboratifs et aux déploiements informatiques à l’échelle mondiale.

Adrien Badina, Directeur de l’innovation de 2CRSI, déclare : « Nous sommes ravis de proposer ce produit sans équivalent qui permettra à nos clients de traiter leurs données à distance au moyen d’un lien dédié, exactement comme s’ils étaient à leur poste fixe. Ce système rapide et sécurisé est vraiment impressionnant ! »

À propos de 2CRSi

Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSi est un Groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très hautes performances. Le Groupe compte déjà plus de 100 clients dans 25 pays, à qui il propose ses solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2018, le Groupe 2CRSi a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 65,2 M€, multiplié par 2,1, pour un taux de marge d’EBITDA de 9,4%.

Pour plus d’informations : www.2crsi.fr

À propos de VCINITY

Vcinity, Inc. permet aux entreprises présentes à l’international de tirer un avantage stratégique de leurs données en leur proposant un accès sans limites à ces dernières, partout dans le monde et à tout moment. Grâce à nos solutions brevetées d’accès aux données sur demande, les entreprises peuvent progresser à une vitesse fulgurante dans leur transformation numérique, gagner en agilité, en productivité et en efficience, tout en développant leur chiffre d’affaires et leurs capacités d’adaptation opérationnelles. Pour en savoir plus sur Vcinity, rendez-vous sur www.vcinity.io