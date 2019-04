Andersen Global Viert Groei naar 50 Landen met Samenwerkende Firma in Zambia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global kondigde aan dat het vandaag een nieuwe mijlpaal heeft bereikt in haar voortdurende groei met de toevoeging van Mulenga Mundashi Kasonde Legal Practitioners (MMKLP). MMKLP, een advocatenkantoor uit Zambia, heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Andersen Global. De internationale associatie heeft via aangesloten kantoren en samenwerkende firma’s inmiddels een aanwezigheid in 50 landen.

Geleid door vijf partners, geeft MMK sinds 1999 advies aan cliënten bij de afwikkeling van zakelijke fusies en overnames, belasting, rechtszaken en bij arbeids- en industriële afwikkelingen. De firma is nu in haar twintigste jaar een van de grootste advocatenkantoren in Zambia. De samenwerkende firma wordt de elfde locatie in Afrika voor Andersen Global.

“We hebben de mogelijkheid gehad om te adviseren in de meest geruchtmakende financiële zaken van de moderne geschiedenis van Zambia,” zei Micheal Mundashi, MMKLP Managing Partner. “Een van de dingen waardoor we blijven groeien is de wens om nog meer te kunnen bieden aan onze lokale en internationale cliënten. De samenwerking met Andersen Global maakt het ons mogelijk om nog net dat beetje extra te kunnen bieden op het gebied van diepgewortelde lokale expertise in elke regio van de wereld.”

De toevoeging van MMKLP brengt het aantal landen waarin Andersen Global middels aangesloten kantoren en samenwerkende firma’s juridisch aanwezig is naar 41.

“De 50-landendrempel is een belangrijke voor onze wereldwijde organisatie en alle partners die zo hard werken om het soort bedrijf op te bouwen waar iedereen onderdeel van wil vormen,” zei Mark Vorsatz, Andersen Global Voorzitter en Andersen Tax LLC CEO. “Het feit dat we in staat zijn om onze juridische diensten in meer dan 40 landen en op vijf continenten aan te bieden, maakt het ons mogelijk om werkelijk volledige zakelijke oplossingen aan te bieden op een wereldwijde schaal. Michael en de professionals bij MMK delen onze waarden van naadloze dienstverlening en transparantie en ik zie ernaar uit om hen bij ons team te voegen.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 4.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 139 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

