Brightline Initiative e Duke Corporate Education colaboram para o avanço da realização estratégica orientada para pessoas

NEWTOWN SQUARE, Pensilvânia--(BUSINESS WIRE)--A Brightline™ Initiative anunciou uma nova colaboração em pesquisa com a Duke Corporate Education (Duke CE), parte da Universidade Duke e uma importante provedora global de desenvolvimento de liderança.

As duas parceiras explorarão os princípios, diretrizes e práticas necessárias mais importantes para incentivar a principal fonte de vantagem competitiva da empresa - seus funcionários - para fechar a onerosa e dispendiosa lacuna existente entre a idealização e a entrega da estratégia.

O Prof. Tony O’Driscoll da Fuqua School of Business da Universidade Duke e pesquisador da Duke CE liderará este esforço de pesquisa com a equipe da Brightline.

“Sou muito grato à Brightline por nos proporcionar a oportunidade de dedicar nosso tempo e atenção no entendimento do que as empresas devem fazer mais, melhor e de forma diferente para eliminar o crescente abismo entre a idealização e entrega da estratégia”, explicou o Prof. O’Driscoll. “À medida que o mundo se torna cada vez mais conectado e complexo, devemos examinar criticamente os papéis que a liderança, a colaboração, a cultura e o interesse próprio estão desempenhando para cultivar uma capacidade estratégica mais proativa e ágil.”

O Dr. Edivandro Conforto, chefe de pesquisa estratégica da Brightline, disse: “Apesar do corpo de pesquisa existente e de muitos livros sobre estratégia, nossa investigação mais recente mostrou que os líderes mais experientes ainda lutam para promover o ativo mais valioso da empresa, seus funcionários. Esperamos que esta pesquisa possa esclarecer como os líderes e executivos mais experientes podem tomar melhores decisões sobre os compromissos de colaboração, aspectos culturais, liderança e comportamentos das pessoas ao implementar as suas estratégias”.

O diretor executivo da Brightline, Ricardo Vargas, observou: “A Brightline dá as boas-vindas à Duke CE como parceira acadêmica e de pesquisa em 2019. Em nossas interações com líderes e executivos mais experientes, descobrimos que os funcionários são o ativo mais importante de uma empresa. Ainda assim, eles também são os mais incompreendidos e exigem maior empoderamento. O aspecto humano tem sido uma área vital de pesquisa para a Brightline Initiative desde a sua fundação. Essa colaboração avançará definitivamente as ideias expressas no "People Manifesto" e nos princípios orientadores da Brightline. Estamos muito satisfeitos com esta parceria com a Duke CE para a descoberta de novos insights e ajudar os líderes nessa área”.

A pesquisa será publicada em um relatório detalhado e fornecerá um kit de ferramentas e um guia para executivos seniores recomendarem como posicionar as pessoas no centro de seus esforços estratégicos.

Sobre a Iniciativa Brightline

A Iniciativa Brightline™ é uma coalizão liderada pelo Project Management Institute (PMI), juntamente com as principais empresas globais dedicadas a ajudar executivos a superar a lacuna dispendiosa e improdutiva entre a idealização e entrega de estratégias. Saiba mais em www.brightline.org.

Coalizão Brightline

Project Management Institute (PMI) – Boston Consulting Group – Bristol Myers Squibb – Empresa Saudita de Telecomunicações – Lee Hecht Harrison – Agile Alliance – NetEase

Colaboração Acadêmica e de Pesquisa

Consórcio MIT para Excelência em Programas de Engenharia – Universidade Técnica da Dinamarca – Laboratório Global de Trabalho em Equipe da Universidade de Tóquio – Insper - Duke Corporate Education

Sobre a Duke Corporate Education

Parte da Universidade Duke, a Duke Corporate Education (Duke CE) é uma importante provedora global de ofertas de desenvolvimento de liderança. A Duke CE é uma mistura de negócios e universidade - mas distinta de ambos. A Duke CE traz um foco orientado para resultados aos serviços ao cliente e insights do mundo real sobre os desafios que os líderes enfrentam globalmente, oferecendo serviços em mais de 80 países ao redor do mundo. De sua herança universitária, a Duke CE traz o rigor acadêmico e pesquisa em profundidade. Saiba mais em www.dukece.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.