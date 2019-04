DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--The Coca-Cola Company (TCCC) heeft een 10-jarige overeenkomst getekend voor de exclusieve naamgevingsrechten van de gloednieuwe indoor multipurpose arena in Dubai die vanaf nu de Coca-Cola Arena zal heten. De adembenemende locatie is de grootste in zijn soort tussen Istanbul en Singapore en zal Dubai verder profileren als een belangrijke bestemming voor muziekconcerten van wereldartiesten, sportwedstrijden, familieshows en bedrijfsevenementen.

De locatie, met een indrukwekkende capaciteit van 17.000 zitplaatsen, zal naar verwachting in juni dit jaar openen. De Coca-Cola Arena zal Coca-Cola in het centrum van het entertainmentlandschap in de regio plaatsen en zal zich aansluiten bij een groeiend aantal uitgaansgelegenheden over de hele wereld waar Coca-Cola wordt geserveerd.

