阿拉伯聯合大公國首座室內體育館命名為「可口可樂體育館」，里程碑式協議令可口可樂公司居於中東和北非地區娛樂產業的中心

阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--可口可樂公司(The Coca-Cola Company, TCCC)簽署一項為期十年的協議，取得杜拜一座全新室內多功能體育館的獨家冠名權。這座宏偉的場館現命名為「可口可樂體育館」(Coca-Cola Arena)，是伊斯坦堡和新加坡之間最大的同類型場館，將進一步把杜拜打造為全球主要的巡迴音樂會、運動賽事、家庭秀和公司活動的舉辦地。

該場館可容納17,000人，計畫於今年6月開放。可口可樂體育館將使可口可樂公司登上該地區娛樂舞臺的核心，而這令該公司在全世界所服務的娛樂場館陣容不斷壯大。

就像皮卡迪利圓環之於倫敦，時代廣場之於紐約，這座杜拜最新的場館將以全球著名品牌可口可樂命名，為該地區帶來一流的國際娛樂活動與運動賽事。

可口可樂中東區總經理兼可口可樂中東和北非地區業務部副總裁Murat Ozgel在談及新協議時表示：「此項協議對可口可樂公司具有里程碑式的意義，可口可樂體育館每年將為這個人們趨之若鶩的目的地帶來40多場活動，這將讓我們成為娛樂舞臺的焦點。可口可樂體育館將堅持自身定位，力求成為首屈一指的目的地，幫助杜拜躋身紐約、東京、巴黎、倫敦等全球主要大都會之列。」

他補充道：「音樂、運動和娛樂已經深深融入可口可樂品牌特質之中，成為品牌精髓和傳承的一部分，而這座體育館再次印證了我們力求透過難忘的體驗讓人們永遠銘記於心的決心。」

這座頂尖的多功能體育館由Meraas所有，並將由久負盛譽的國際場館管理公司AEG經營，這家公司還經營倫敦O2體育場、洛杉磯史戴普中心(STAPLES Centre)、上海梅賽德斯-賓士文化中心和雪梨Qudos Bank Arena。

Meraas Group董事長Abdulla Al Habbai閣下在談及這一重要消息時評論道：「能夠由像可口可樂這樣一家享譽全球的公司取得該場館的長期冠名權，我們感到非常驕傲。這證明了杜拜為全球旅遊、休閒和娛樂中心的無可匹敵的地位。」

AEG Ogden負責可口可樂體育館的執行長Guy Ngata表示：「能夠與Meraas和可口可樂公司攜手合作，推出阿拉伯聯合大公國首個世界級多功能室內體育館，我們倍感榮幸。我們期待在未來十年裡密切合作。」

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*來源：AETOSWire

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