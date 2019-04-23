阿联酋首个室内体育场馆被命名为“可口可乐体育场”，里程碑式协议令可口可乐公司成为中东和北非地区娱乐产业的中心

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--可口可乐公司(The Coca-Cola Company, TCCC)签署一项为期十年的协议，取得迪拜一座全新室内多功能体育场馆的独家冠名权。这座宏伟的场馆现被命名为“可口可乐体育场”(Coca-Cola Arena)，是伊斯坦布尔和新加坡之间最大的同类型场馆，将进一步把迪拜打造为全球主要的巡回音乐会、体育赛事、家庭秀和公司活动的举办地。

该场馆可容纳17,000人，计划将在今年6月开放。凭借这座可口可乐体育场，可口可乐公司将登上该地区娱乐舞台的中央，而这令该公司在全世界所服务的娱乐场馆阵容不断壮大。

就像皮卡迪利广场之于伦敦，时代广场之于纽约，这座迪拜最新的竞技场馆将以全球著名品牌可口可乐命名，为该地区带去一流的国际娱乐活动与体育赛事。

可口可乐中东区总经理兼可口可乐中东和北非地区副业务部总裁Murat Ozgel在谈及新协议时表示：“此项协议对可口可乐公司具有里程碑式的意义，可口可乐体育场每年将为这个人们趋之若鹜的目的地带来40多场活动，这将让我们成为娱乐舞台的焦点。可口可乐体育场将坚持自身定位，力求成为首屈一指的目的地，帮助迪拜跻身纽约、东京、巴黎、伦敦等全球主要大都会之列。”

他补充道：“音乐、运动和娱乐已经深深融入了可口可乐品牌特质中，成为它品牌精髓和传承的一部分，而这座体育场再次印证了我们力求通过难忘的体验让人们永远铭记于心的决心。”

这座顶尖的多功能体育场由Meraas所有，并将由久负盛誉的国际场馆管理公司AEG运营，这家公司还运营着伦敦O2体育场、洛杉矶斯台普斯中心(STAPLES Centre)、上海梅赛德斯-奔驰文化中心和悉尼Qudos Bank Arena。

Meraas Group董事长Abdulla Al Habbai阁下在谈及这一重要消息时评论道：“能够有像可口可乐这样一家享誉全球的公司取得该场馆的长期冠名权，我们感到非常骄傲。这印证了迪拜作为全球旅游、休闲和娱乐中心的无可匹敌的地位。”

AEG Ogden负责可口可乐体育场的首席执行官Guy Ngata表示：“能够与Meraas和可口可乐公司携手，推出阿联酋首个世界级多功能室内体育场，我们倍感自豪。我们期待着在未来十年里密切合作。”

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*来源：AETOSWire

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