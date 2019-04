Acordo histórico coloca a Coca-Cola no centro da indústria do entretenimento na região do Oriente Médio e Norte da África com o primeiro local fechado dos EAU que leva o nome de Arena Coca-Cola

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--The Coca-Cola Company (TCCC) assinou um contrato de 10 anos para direitos de nome exclusivos da marca na nova arena coberta multiuso em Dubai. Agora conhecida como Arena Coca-Cola, o fantástico local é o maior do seu tipo entre Istambul à Cingapura e estabelecerá ainda mais Dubai como um destino importante para turnês musicais mundiais, competições esportivas, shows familiares e eventos corporativos.

O local, com capacidade impressionante para 17.000 pessoas, está programado para ser aberto em junho deste ano. A Arena Coca-Cola coloca a Coca-Cola no centro do cenário de entretenimento na região e se juntará a um número crescente de locais de entretenimento ao redor do mundo onde a Coca-Cola está presente.

Lá no alto, em locais icônicos como Piccadilly Circus em Londres ou Times Square na cidade de Nova York; a última adição à paisagem de Dubai será orgulhosamente batizada sob o ícone global Coca-Cola, levando o melhor do entretenimento global e dos esportes para a região.

Ao comentar sobre o novo acordo, Murat Ozgel, gerente geral da Coca-Cola Oriente Médio e vice-presidente da unidade de negócios da Coca-Cola para o Oriente Médio e Norte da África disse: “Esse é um acordo histórico para a The Coca-Cola Company uma vez que a Arena Coca-Cola trará mais de 40 eventos todos os anos ao destino muito aguardado, nos colocando no estágio central do entretenimento. A Arena Coca-Cola se posicionará firmemente como um destino líder ajudando Dubai a reclamar seu lugar dentre as principais metrópoles globais como Nova York, Tóquio, Paris e Londres.

Música, esportes e entretenimento são parte da construção e da herança do DNA da marca Coca-Cola e a arena é mais um exemplo da nossa determinação de criar memórias duradouras por meio de experiências inesquecíveis”, ele acrescentou.

A arena multiuso de última geração é de propriedade da Meraas e será operada pela empresa de gestão de imóveis de reputação internacional, a AEG, que também opera a Arena O2 de Londres, o STAPLES Centre em Los Angeles, a Arena Mercedes-Benz em Xangai e a Arena Qudos Bank em Sidney.

O presidente do Meraas Group, Sua Alteza Abdulla Al Habbai comentou sobre o anúncio importante: “Estamos orgulhosos em ter uma empresa reconhecida mundialmente como a Coca-Cola adquirindo os direitos de nome para a arena no longo prazo. É uma prova do posicionamento ímpar de Dubai como um hub global de turismo, lazer e entretenimento”.

Guy Ngata, diretor executivomda AEG Ogden da Arena Coca-Cola disse: “Estamos orgulhosos em fazer parceria com a Meraas e a Coca-Cola enquanto lançamos a primeira arena coberta multiuso, de classe mundial nos EAU. Estamos ansiosos para trabalhar juntos nos próximos 10 anos.”

