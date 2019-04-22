亞馬遜和谷歌宣佈在Fire TV上推出官方YouTube應用程式；在Chromecast和Android TV上推出Prime Video應用程式

西雅圖和加州山景市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--亞馬遜(NASDAQ: AMZN)和谷歌(NASDAQ: GOOGL)今天宣佈，在未來幾個月內，兩家公司將在亞馬遜Fire TV裝置和Fire TV Edition智慧電視上推出官方YouTube應用程式，並在Chromecast和Chromecast內建裝置上推出Prime Video應用程式以供串流播放。此外，Prime Video還將廣泛提供給Android TV裝置合作夥伴，而且YouTube TV和YouTube Kids應用程式也將於今年稍晚登陸Fire TV。

YouTube產品合作全球主管Heather Rivera表示：「我們很高興與亞馬遜合作，在全球Fire TV裝置上推出官方YouTube應用程式。將我們的卓越YouTube體驗帶到亞馬遜Fire TV，讓我們的用戶能有更多途徑來觀看他們喜愛的影片和創作者。」

Prime Video全球業務開發主管Andrew Bennett表示：「我們很高興能將Prime Video應用程式帶到Chromecast和Android TV裝置，讓我們的用戶能夠方便地存取他們喜愛的電視節目和電影。無論是觀看最新一季的《了不起的麥瑟爾夫人》，欣賞週四橄欖球之夜(Thursday Night Football)球隊之間的激烈比賽，還是租看新近發佈的電影，用戶都將有更多的自由，隨時隨地選擇他們想看的任何內容。」

Fire TV官方YouTube應用程式

旗艦YouTube應用程式將是用戶在Fire TV上觀看所有喜愛的YouTube內容的最簡單方式。用戶將能夠登入其現有的YouTube帳戶，存取完整的內容庫，並在受支援的裝置上以60 fps的速度播放4K HDR影片。此外，獨立的YouTube TV和YouTube Kids應用程式也將於今年稍晚在Fire TV裝置和Fire TV Edition智慧電視上推出。

Chromecast和Android TV上的Prime Video應用程式

Chromecast和Chromecast內建用戶以及Android TV用戶可以輕鬆存取Prime Video目錄，包括亞馬遜原創影集的最新一季內容，如《了不起的麥瑟爾夫人》、《少女殺手的奇幻旅程》、《歸途》、《絕命警探》(Bosch)、《大禍臨頭》(Catastrophe)和《大世界之旅》(The Grand Tour)，以及亞馬遜原創電影，如Donald Glover的《芭樂島》(Guava Island)和獲得奧斯卡獎提名的《愛情昏迷中》(The Big Sick)與《沒有煙硝的愛情》(Cold War)。Prime Video為用戶提供獨家服務，如X-Ray以及Prime內含的4K節目，無需額外費用。使用Prime Video，用戶還可以租看或購買節目，或從逾150個Prime Video頻道中挑選，包括Showtime、HBO、CBS All-Access、Cinemax和STARZ。

Android TV是Google LLC的商標。

關於亞馬遜

亞馬遜遵循四項原則：客戶至上、熱衷創新、追求卓越營運和長遠思考。亞馬遜首創推出的產品和服務包括：用戶評論、一鍵購物、個人化推薦、Prime會員、亞馬遜物流、AWS（亞馬遜網路服務）、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、Fire平板電腦、Fire TV、Amazon Echo和Alexa等。查詢詳情，請造訪www.amazon.com/about並關注@AmazonNews。

關於谷歌

谷歌的使命是整理全世界的資訊，使其普遍可用和有用。透過搜尋、地圖、Gmail、Android、Google Play、Chrome和YouTube等產品和平臺，Google在數十億人的日常生活中扮演重要角色，並已成為全球最知名的公司之一。Google是Alphabet Inc.的子公司。

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