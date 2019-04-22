亚马逊和谷歌宣布在Fire TV上推出官方YouTube应用；在Chromecast和Android TV上推出Prime Video应用

西雅图和加州山景市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--亚马逊(NASDAQ: AMZN)和谷歌(NASDAQ: GOOGL)今天宣布，在未来几个月内，两家公司将在亚马逊Fire TV设备和Fire TV Edition智能电视上推出官方YouTube应用，并在Chromecast和Chromecast内置设备上推出用于流媒体播放的Prime Video应用。此外，Prime Video还将广泛提供给Android TV设备合作伙伴，而且YouTube TV和YouTube Kids应用也将于今年晚些时候登陆Fire TV。

YouTube产品合作全球主管Heather Rivera表示：“我们很高兴与亚马逊合作，在全球Fire TV设备上推出官方YouTube应用。将我们的卓越YouTube体验带到亚马逊Fire TV让我们的用户有更多方式来观看他们喜爱的视频和作品。”

Prime Video全球业务开发主管Andrew Bennett表示：“我们很高兴能将Prime Video应用带到Chromecast和Android TV设备，让我们的用户能够方便地访问他们喜爱的电视和电影节目。无论是观看最新一季的《了不起的麦瑟尔夫人》，欣赏周四橄榄球之夜(Thursday Night Football)球队之间的激烈争夺，还是租看新近发布的电影，用户都将有更多的自由，随时随地选择他们想看的任何内容。”

Fire TV官方YouTube应用

旗舰YouTube应用将是用户在Fire TV上观看所有喜爱的YouTube内容的最简单方式。用户将能够登录其现有的YouTube帐户，访问完整的内容库，并在受支持的设备上以60 fps的速度播放4K HDR视频。此外，独立的YouTube TV和YouTube Kids应用也将于今年晚些时候在Fire TV设备和Fire TV Edition智能电视上推出。

Chromecast和Android TV上的Prime Video应用

Chromecast和Chromecast内置用户以及Android TV用户可以轻松访问Prime Video目录，包括亚马逊原创电视剧的最新剧集，如《了不起的麦瑟尔夫人》、《汉娜》、《归途》、《绝命警探》(Bosch)、《大祸临头》(Catastrophe)和《大世界之旅》(The Grand Tour)，以及亚马逊原创电影，如Donald Glover的《番石榴岛》(Guava Island)和获得奥斯卡奖提名的《爱情昏迷中》(The Big Sick)与《冷战》(Cold War)。Prime Video为用户提供独家服务，如X-Ray以及Prime内带的4K节目，无需额外费用。使用Prime Video，用户还可以租看或购买节目，或从逾150个Prime Video频道中进行选择，包括Showtime、HBO、CBS All-Access、Cinemax和STARZ。

Android TV是Google LLC的商标。

关于亚马逊

亚马逊遵循四项原则：客户至尚、热衷创新、追求卓越运营和长远思考。亚马逊首创推出的产品和服务包括：用户评论、一键购物、个人化推荐、Prime会员、亚马逊物流、AWS（亚马逊网络服务）、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、Fire平板电脑、Fire TV、Amazon Echo和Alexa等。查询详情，请访问www.amazon.com/about并关注@AmazonNews。

关于谷歌

谷歌的使命是整理全世界的信息，使其普遍可用和有用。通过搜索、地图、Gmail、Android、Google Play、Chrome和YouTube等产品和平台，Google在数十亿人的日常生活中发挥着重要作用，并已成为全球最知名的公司之一。Google是Alphabet Inc.的子公司。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。