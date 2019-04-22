Techmake配備Velodyne雷射雷達感測器的Eagle X大舉進入航空測繪市場

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.今天宣布，總部位於墨西哥蒙特雷的IT顧問和技術開發公司Techmake Solutions, S.A.將在其Eagle X測繪和測量系統中使用Velodyne雷射雷達感測器。Velodyne的輕型雷達感測器為Eagle X無人機(UAV)提供高解析度影像，讓使用者可以準確地測量和分析任何地形。

Eagle X系統將於2019年推出，以滿足墨西哥、中美洲和南美洲在地理、測量、地形和自然資源管理領域的航空測繪系統需求。

Techmake Solutions執行長Ing. David González P.表示：「我們所在市場中的公司在使用受限測繪系統時遇到了挑戰，而我們則將其轉為提供本地創新的機會。我們建立的雷射雷達測繪系統整合了包括Velodyne感測器在內的多個硬體元件和我們開發的軟體。這個系統就是Eagle X，它讓本地區比以往任何時候都能更方便地使用雷射雷達行動測繪。」

Eagle X系統可客製化，以滿足客戶對範圍、精度、重量、點雲密度和預算的要求。Eagle X提供了相當的易用性，因為該系統從設定到操作都可以透過智慧手機、筆記型電腦或平板電腦進行控制。Eagle X為這些設備提供了地理參考點雲的串流即時影像，同時會產生和保存該區域的地圖。隨著Techmake對Eagle X的功能進行擴展，使用者在未來將其系統連接到Wi-Fi網路即可接收自動更新。

González表示：「Velodyne的雷射雷達感測器可提供業界最準確的即時高解析度資料。它的優異性能、輕量化和緊湊外形有助於我們設計出易於使用的系統，可以根據公司特定的測繪需求進行設定。Eagle X消除了客戶對於無法購買雷射雷達測繪系統，或因為本地支援不足而無法使用的擔憂。」

Velodyne Lidar總裁兼商務長Mike Jellen表示：「產業領導者依靠Velodyne豐富的電腦感知資料，以緊湊的解決方案提供高性能的測繪系統。Techmake在提供客製專案方面已經形成了來之不易的卓越聲譽，而透過Eagle X提供簡單易用的優秀雷射雷達測繪體驗更加鞏固了這一地位。」

關於Velodyne Lidar

Velodyne致力於為自動駕駛和輔助駕駛提供最智慧、最強大的雷射雷達解決方案。Velodyne創立於1983年，總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人兼執行長David Hall發明了即時環繞視圖雷射雷達系統，徹底改變了汽車、新行動力、測繪、機器人和安全領域的感知和自主性。Velodyne的高性能產品系列包括廣泛的傳感解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、完美的L4-L5自主駕駛Alpha Puck™、超廣角VelaDome™、經ADAS最佳化的Velarray™以及輔助駕駛用開創性軟體Vella™。如需瞭解有關雷射雷達的更多詳情，敬請造訪Velodyne的Lidar 101網頁。

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