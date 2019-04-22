Techmake配备Velodyne激光雷达传感器的Eagle X大举进入航空测绘市场

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.今天宣布，总部位于墨西哥蒙特雷的IT咨询和技术开发公司Techmake Solutions, S.A.将在其Eagle X测绘和测量系统中使用Velodyne激光雷达传感器。Velodyne的轻型雷达传感器为Eagle X无人机(UAV)提供高分辨率图像，使用户可以准确地测量和分析任何地形。

Eagle X系统将于2019年推出，以满足墨西哥、中美洲和南美洲在地理、测量、地形和自然资源管理领域的航空测绘系统需求。

Techmake Solutions首席执行官Ing. David González P.表示：“我们所在市场中的公司在使用受限测绘系统时遇到了挑战，而我们则将其转为提供本地创新的机会。我们创建的激光雷达测绘系统集成了包括Velodyne传感器在内的多个硬件组件和我们开发的软件。这个系统就是Eagle X，它让本地区比以往任何时候都能更方便地使用激光雷达移动测绘。”

Eagle X系统可定制，以满足客户对范围、精度、重量、点云密度和预算的要求。Eagle X提供了相当的易用性，因为该系统从设置到操作都可以通过智能手机、笔记本电脑或平板电脑进行控制。Eagle X为这些设备提供了地理参考点云的流媒体实时图像，同时会生成和保存该区域的地图。随着Techmake对Eagle X的功能进行扩展，用户在未来将其系统连接到Wi-Fi网络即可接收自动更新。

González表示：“Velodyne的激光雷达传感器可提供业内最准确的实时高分辨率数据。它的优异性能、轻量化和紧凑外形有助于我们设计出易于使用的系统，可以根据公司特定的测绘需求进行配置。Eagle X消除了客户对于无法购买激光雷达测绘系统，或因为本地支持不足而无法使用的担忧。”

Velodyne Lidar总裁兼首席商务官Mike Jellen表示：“行业领导者依靠Velodyne丰富的计算机感知数据，以紧凑的解决方案提供高性能的测绘系统。Techmake在提供定制项目方面已经形成了来之不易的卓越声誉，而通过Eagle X提供用户友好的优秀激光雷达测绘体验更加巩固了这一地位。”

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供最智能、最强大的激光雷达解决方案。Velodyne始创于1983年，总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人兼首席执行官David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，彻底改变了面向汽车、新出行方式、测绘、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、完美的L4-L5自主驾驶Alpha Puck™、超广角VelaDome™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。如需了解有关激光雷达的更多详情，敬请访问Velodyne的Lidar 101网页。

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