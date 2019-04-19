紐蒙特和Goldcorp成功打造世界一流的黃金公司

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Newmont Goldcorp Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT)（簡稱“Newmont Goldcorp”或「該公司」）今天宣佈，紐蒙特礦業公司(Newmont Mining Corporation)和Goldcorp Inc.合併以打造世界一流黃金公司的交易順利完成。

合併後公司擁有無與倫比的資產、發展前景和人才組合優勢。這些優勢包括經久不衰的業務，以及有機會在世界一些最有利的採礦管轄區進行擴張和探勘，創造可觀的利潤。Newmont Goldcorp還將向投資人派發在主要黃金生產商中最高的年度股利，並擁有最大的蘊藏量和資源（以每股計）。

執行長Gary J. Goldberg表示：「我們已經達成了成為世界一流黃金企業的目標，我們將堅持落實我們的制勝策略，繼續保持這一領導地位。這一策略的重點在於不斷改進現有業務的安全性和效率，同時繼續投資於擴張和探勘，以促進新一代的生產。策略還包括另一個同樣重要的內容，即繼續透過價值創造和永續績效引領業界的發展，從而達到股東的期望。」

總裁兼營運長Tom Palmer補充道：「我們經過驗證的經營模式和共同的價值觀為成功整合奠定了基礎。順利整合是讓合併後的Newmont Goldcorp充分發揮潛力的根本條件。最終，我們的目標是借助更加強大的組合優勢和更加豐富的人才庫，在數十年的時間內創造卓越的價值。」

Newmont Goldcorp可望即刻：

使紐蒙特每股淨資產價值增加27%，合併後公司2020年每股現金流增加34%； i

開始創造出3.65億美元的預期年度稅前綜效、供應鏈效率和充分潛力(Full Potential)改善效果，代表44億美元淨現值（稅前）； ii

目標是在數十年間達到600-700萬盎司的穩定黃金產量； i

擁有黃金部門最大的黃金蘊藏量和資源，包括按每股計算；

在四大洲有利的採礦管轄區和主要黃金產區擁有業務；

在主要黃金生產商中派發最高的股利； iii

提供財務靈活性和投資級資產負債表，以推進最有前景的專案，產生至少15%的內部報酬率(IRR)； iv

擁有眾多成就斐然的商業領袖、技術團隊和具備豐富採礦業經驗的其他人才；以及

在環境、社會和治理績效方面保持業界領導地位。

關於Newmont Goldcorp

Newmont Goldcorp是世界一流的黃金公司，以及銅、銀、鋅、鉛生產商。公司擁有世界一流的資產、發展前景和人才組合優勢，能夠在北美、南美、澳洲和非洲有利的採礦管轄區得到充分發揮。Newmont Goldcorp是唯一一家進入標普500指數的金礦生產商，因其有原則的環境、社會和治理實務而受到廣泛認可。該公司的價值創造在業界首屈一指，並以強大的安全標準、出色的執行能力和技術水準為支撐。Newmont Goldcorp成立於1921年，於1925年上市。

關於前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿包含《1933年美國證券法修訂案》27A節以及《1934年證券交易法修訂案》21E節定義的「前瞻性陳述」，屬於此類章節和其他適用法律中的安全港條款範疇以及適用加拿大證券法定義的「前瞻性資訊」。如前瞻性陳述表達或暗示對於未來事件或結果的期望或信念，此等期望或信念的表達出於誠意，並且具有合理基礎。但是，此等陳述受到風險、不確定性和其他因素的影響，可能造成實際結果與前瞻性陳述中表達、預測或暗示的未來結果存在顯著差異。前瞻性陳述通常針對我們預期的未來業務和財務績效和財務狀況，且通常包含「預期」、「打算 」、「計畫 」、「將 」、「會 」、「估計 」、「期望 」、「相信 」、「目標 」、「指示性 」、「初步 」或「潛在 」等措辭。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括但不限於：(i)關於未來生產和銷售的估計，包括預期年生產範圍；(ii)適用於銷售和全部維持費用等未來成本的估計；(iii)關於增值的預期；(iv)對未來資本支出的預估；(v)關於未來成本削減、效率和綜效的預估，包括但不限於：一般性及管理支出的削減、供應鏈效率、充分潛力改善、整合機會，以及其他改善與成本削減；(vi)關於未來探勘以及Newmont Goldcorp的營運、專案管道和投資的發展、成長和潛力的預期，包括但不限於專案報酬率、預期平均內部報酬率、進度、決策日期、礦山壽命、商業啟動、首次生產、資本平均生產、平均成本和上升潛力；(vii)關於未來投資或退出投資的預期；(viii)關於股東未來股利和股東報酬率的預期；(ix)關於未來自由現金流產生、流動性、資產負債表實力和信用評等的預期；(x)關於未來股權和企業價值的預期；(xi)關於未來計畫和效益的預期；(xii)關於未來礦化的預期，包括但不限於對蘊藏量和資源、品位和採收的預期；以及(xiii)關於未來結算成本和負債的估計。對未來事件或結果的估計或預期以某些假設為基礎，可能被事實證明是不正確的。此等假設包括但不限於：(i)目前的岩土、冶金、水文和其他實體狀況無顯著改變；(ii) Newmont Goldcorp的營運和專案的許可、開發、運作和擴張符合當前預期和礦區計畫，包括但不限於取得出口批准；(iii) Newmont Goldcorp營運所在的所有司法管轄區的政治發展符合當前預期；(iv)澳元或加元兌美元的某些匯率假設以及其他匯率與當前水準大致一致；(v)關於黃金、銅、銀、鋅、鉛和石油的某些價格假設；(vi)關鍵必需品的價格與目前水準大致一致；(vii)當前礦產蘊藏量、礦產資源及實物估算的準確性；以及(viii)其他規劃假設。關於Newmont Goldcorp業務和未來業績的前瞻性陳述涉及的風險可能包括但不限於黃金和其他金屬價格波動、貨幣波動、經營風險、生產成本增加和礦石品位和採收率與礦山開採計畫的假設有差異、政治風險、社區關係、衝突解決、政府監管和司法結果等風險。此外，可能導致實際結果與前瞻性陳述不同的重大風險包括：與財務或其他預測有關的固有不確定性；紐蒙特和Goldcorp業務迅速、有效的整合（簡稱「整合」）以及整合達到預期綜效和價值創造的能力；可能對雙方和與本安排協議有關的其他人士提起的任何法律訴訟的結果；與整合有關的困難或支出；整合導致Newmont Goldcorp普通股價格的潛在波動；市場的預期規模和對於Newmont Goldcorp資源的持續需求；以及整合相關問題引起的管理層時間轉移。如欲瞭解有關此類風險和其他因素的詳情，請見紐蒙特向美國證券交易委員會（簡稱“SEC”）遞交的2018年Form 10-K年報和向SEC遞交的其他備案資料，請瀏覽SEC網站或www.newmont.com；Goldcorp最新年報資訊和Goldcorp向加拿大證券監管機構遞交的其他備案資料，請瀏覽SEDAR、SEC網站或www.goldcorp.com。除非適用的證券法要求，否則Newmont Goldcorp不承擔任何義務以發佈關於前瞻性陳述的公開修正，包括但不限於前景、反映本新聞稿發佈日期之後的事件或情況或反映發生的非預期事件。投資人不應假設之前發佈的「前瞻性陳述」未獲更新即構成對這些陳述的再次確認。繼續依賴「前瞻性陳述」應由投資人自擔風險。

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i 關於預測的警告：本新聞稿中使用的預測被視為「前瞻性陳述」。請參閱以上關於前瞻性陳述的警示性聲明。關於交易結束後預期的前瞻性資訊本質上具有不可確定性。預期增值、NAV、淨現值創造、綜效、預期未來生產、IRR、財務靈活性和資產負債表實力等估計為初步性質。無法確保前瞻性資訊將被證明準確。

ii本新聞稿中使用的淨現值(NPV)創造屬管理層估計，僅供參考，不得被視為GAAP或非GAAP財務指標。NPV創造代表管理層對於稅前綜效、供應鏈效率和充分潛力改善的合併估計，按紐蒙特和Goldcorp業務整合貨幣化及二十年為週期進行預測並適用5%的貼現率。這樣的估計必然是不準確的，並且根據諸多判斷和假設。預期NPV創造屬於「前瞻性陳述」，涉及風險、不確定性和可能導致實際價值創造與預期價值創造產生差異的其他因素。

iii 2019年第一季之外的股利尚未獲得董事會批准或聲明。管理層關於未來股利或年化股利的預期屬於《1933年美國證券法修訂案》27A節和《1934年證券交易法修訂案》21E節以及二者相關修訂定義的「前瞻性陳述」，屬於此類章節和其他適用法律中的安全港條款範疇。投資人務必注意，這類關於未來股利的聲明不具法律約束力。未來股利的聲明和支付仍由董事會自行決定，並將根據紐蒙特的財務業績、資產負債表實力、現金和流動性要求、未來前景、黃金和大宗商品價格和董事會認為的其他相關因素決定。董事會保留與宣佈和支付股利有關的一切權力。因此，董事會在確定公司普通股的股利時，可隨時調整或終止支付水準，無須事先通知。因此，投資人不應過分依賴此等陳述。

iv 專案的IRR目標按1,200美元的假設黃金價格計算。

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