纽蒙特和Goldcorp成功打造世界领先黄金公司

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Newmont Goldcorp Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT)（简称“Newmont Goldcorp”或“该公司”）今天宣布，将纽蒙特矿业公司(Newmont Mining Corporation)和Goldcorp Inc.合并，打造世界领先黄金公司的交易顺利完成。

合并后公司拥有无与伦比的资产、发展前景和人才组合优势。这些优势包括经久不衰的业务，以及有机会在世界一些最有利的采矿管辖区进行扩张和勘探，创造可观利润。Newmont Goldcorp还将向投资者派发在主要黄金生产商中最高的年度股息，并拥有最大的储备和资源（以每股计）。

首席执行官Gary J. Goldberg表示：“我们已经达成了成为世界领先黄金企业的目标，我们将坚持落实我们的制胜战略，继续保持这一领导地位。这一战略的重点在于不断改进现有业务的安全性和效率，同时继续投入资源用于扩张和勘探，为新一代的生产保驾护航。战略还包括另一个同样重要的内容，即继续通过价值创造和可持续发展绩效引领行业发展，从而达到股东的期望。”

总裁兼首席运营官Tom Palmer补充道：“我们经过检验的经营模式和共同的价值观为成功整合奠定了基础。顺利整合是让合并后的Newmont Goldcorp充分发挥潜力的根本条件。最终，我们的目标是借助更加强大的组合优势和更加丰富的人才库，在数十年的时间内创造卓越的价值。”

Newmont Goldcorp预计将即刻：

使纽蒙特每股净资产价值增加27%，合并后公司2020年每股现金流增加34%； i

开始实现3.65亿美元的预期年度税前协同增效、供应链效率和充分潜力(Full Potential)改善效果，代表44亿美元净现值（税前）； ii

目标是在数十年间实现600-700万盎司的稳定黄金产量； i

拥有黄金部门最大的黄金储备和资源，包括按每股计算；

在四大洲有利的采矿管辖区和主要黄金产区拥有业务；

在主要黄金生产商中派发最高的股息； iii

实现财务灵活性和投资级资产负债表，以推进最有前景的项目，内部收益率(IRR)不低于15%； iv

拥有众多成就斐然的商业领袖、技术团队和具备丰富采矿业经验的其他人才；以及

在环境、社会和治理绩效方面保持行业领导地位。

关于Newmont Goldcorp

Newmont Goldcorp是世界领先的黄金公司，以及铜、银、锌、铅生产商。公司拥有世界一流的资产、发展前景和人才组合优势，能够在北美、南美、澳大利亚和非洲有利的采矿管辖区得到充分发挥。Newmont Goldcorp是唯一一家进入标普500指数的金矿生产商，在原则性的环境、社会和治理实践方面受到广泛认可。该公司的价值创造在业界首屈一指，并以强大的安全标准、出色的执行能力和技术水平为支撑。Newmont Goldcorp成立于1921年，于1925年上市。

关于前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含《1933年美国证券法修订案》27A节以及《1934年证券交易法修订案》21E节定义的“前瞻性陈述”，属于此类章节和其他适用法律中的安全港条款范畴以及适用加拿大证券法定义的“前瞻性信息”。如前瞻性陈述表达或暗示对于未来事件或结果的期望或信念，此等期望或信念的表达出于诚意，并且具有合理基础。但是，此等陈述受到风险、不确定性和其他因素的影响，可能造成实际结果与前瞻性陈述中表达、预测或暗示的未来结果存在显著差异。前瞻性陈述通常针对我们预期的未来业务和财务表现和财务状况，且通常包含“预期”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“估计”、“期望”、“相信”、“目标”、“指示性”、“初步”或“潜在”等措辞。本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括但不仅限于：(i)关于未来生产和销售的估计，包括预期年生产范围；(ii)适用于销售和全部维持费用等未来成本的估计；(iii)关于增值的预期；(iv)对未来资本支出的预估；(v)关于未来成本削减、效率和协同增效的估计，包括但不仅限于：一般性及管理支出的削减、供应链效率、充分潜力的改进、整合机会，以及其他改进与成本削减；(vi)关于未来勘探以及Newmont Goldcorp的运营、项目管道和投资的发展、增长和潜力的预期，包括但不仅限于项目回报、预期平均内部收益率、进度、决策日期、矿山寿命、商业启动、首次生产、资本平均生产、平均成本和上行潜力；(vii)关于未来投资或退出投资的预期；(viii)关于股东未来股息和收益的预期；(ix)关于未来自由现金流产生、流动性、资产负债表实力和信用评级的预期；(x)关于未来股权和企业价值的预期；(xi)关于未来计划和效益的预期；(xii)关于未来矿化的预期，包括但不仅限于对储量和资源、品位和采收的预期；以及(xiii)关于未来结算成本和负债的估计。对未来事件或结果的估计或预期以某些假设为基础，可能被事实证明是不正确的。此等假设包括但不仅限于：(i)目前的岩土、冶金、水文和其他实体状况无显著改变；(ii) Newmont Goldcorp的运营和项目的许可、开发、运作和扩张符合当前预期和矿区计划，包括但不仅限于取得出口批准；(iii) Newmont Goldcorp运营所在的所有司法管辖区的政治发展符合当前预期；(iv)澳元或加元兑美元的某些汇率假设以及其他汇率与当前水平大致一致；(v)关于黄金、铜、银、锌、铅和石油的某些价格假设；(vi)关键必需品的价格与目前水平大致一致；(vii)当前矿产储量、矿产资源及实物估算的准确性；以及(viii)其他规划假设。关于Newmont Goldcorp业务和未来业绩的前瞻性陈述涉及的风险可能包括但不仅限于黄金和其他金属价格波动、货币波动、运营风险、生产成本增加和矿石品位和采收率与矿山开采计划的假设有差异、政治风险、社区关系、冲突解决、政府监管和司法结果等风险。此外，可能导致实际结果与前瞻性陈述不同的重大风险包括：与财务或其他预测有关的固有不确定性；纽蒙特和Goldcorp业务迅速、有效的整合（简称“整合”）以及整合达到预期协同增效和价值创造的能力；可能对双方和与本安排协议有关的其他人士提起的任何法律诉讼的结果；与整合有关的困难或支出；整合导致Newmont Goldcorp普通股价格的潜在波动；市场的预期规模和对于Newmont Goldcorp资源的持续需求；以及整合相关问题引起的管理层时间转移。如要了解有关此类风险和其他因素的详情，请见纽蒙特向美国证券交易委员会（简称“SEC”）提交的2018年Form 10-K年报和向SEC提交的其他备案资料，请访问SEC网站或www.newmont.com获取；以及Goldcorp最新年报信息和Goldcorp向加拿大证券监管机构提交的其他备案资料，请访问SEDAR、SEC网站或www.goldcorp.com获取。除非适用的证券法要求，否则Newmont Goldcorp不承担任何义务以发布关于前瞻性陈述公开修正，包括但不仅限于前景、反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况或反映发生的非预期事件。投资者不应假设之前发布的“前瞻性陈述”未获更新即构成对这些陈述的再次确认。继续依赖于“前瞻性陈述”应由投资者自担风险。

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i 关于预测的警告：本新闻稿中使用的预测被视为“前瞻性陈述”。请参阅以上关于前瞻性陈述的警示性声明。关于交易结束后预期的前瞻性信息本质上具有不可确定性。预期增量、NAV、净现值创造、协同增效、预期未来生产、IRR、财务灵活性和资产负债表实力等估计为初步性质。无法确保前瞻性信息将被证明准确。

ii本新闻稿中使用的净现值(NPV)创造属管理层估计，仅供参考，不得被视为GAAP或非GAAP财务指标。NPV创造代表管理层对于税前协同增效、供应链效率和充分潜在改进的合并估计，按纽蒙特和Goldcorp业务整合货币化及二十年为周期进行预测并适用5%的贴现率。这样的估计必然是不准确的，并且基于诸多判断和假设。由于预期NPV创造属于“前瞻性陈述”，涉及风险、不确定性和可能导致实际价值创造与预期价值创造产生差异的其他因素。

iii 2019年第一季度之外的股息尚未获得董事会批准或声明。管理层关于未来股息或年化股息的预期属于《1933年美国证券法修订案》27A节和《1934年证券交易法修订案》21E节以及二者相关修订定义的“前瞻性陈述”，属于此类章节和其他适用法律中的安全港条款范畴。投资者务必注意，这类关于未来股息的声明不具法律约束力。未来股息的声明和支付仍由董事会自行决定，并将根据纽蒙特的财务业绩、资产负债表实力、现金和流动性要求、未来前景、黄金和大宗商品价格和董事会认为的其他相关因素决定。董事会保留与宣布和支付股息有关的一切权力。因此，董事会在确定公司普通股的股息时，可随时调整或终止支付水平，无须事先通知。因此，投资者不应过分依赖此等陈述。

iv 项目的IRR目标按1,200美元的假设黄金价格计算。

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