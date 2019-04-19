伊頓將為電池電動轎車供應高性能逆變器

密西根州薩斯菲爾德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--動力管理公司伊頓(Eaton)今天宣佈，公司旗下eMobility業務已被Nidec Leroy-Somer和Groupe PSA的合資企業Nidec-PSA Emotors（簡稱“Emotors”）選中，將為電池電動車平臺供應高性能牽引逆變器。

eMobility總裁Jeff Lowinger表示：「我們很高興與Emotors合作，為他們其中一條產品線提供支援，同時也非常重視這次機會。伊頓的功率密集逆變器有助於帶來安全、可靠、舒適的駕駛體驗。」

伊頓將為Emotors提供功率密集逆變器，Emotors將把這種逆變器與引擎整合，並為客戶提供成品系統以安裝於電池電動車中。

借助伊頓的高壓電源管理專長，eMobility開發出這種功率密度為35千瓦/公升的汽車逆變器，運行效率達98%。逆變器的高功率密度和小巧的輕量型設計佔用最少的車輛空間，同時有助於盡量提高行駛里程，並改善安全性和駕駛體驗。

伊頓預測，電動化汽車在全球轎車市場的佔有率到2030年將增加到38%，分佈於純電動車、插電式混合動力電動車、混合動力電動車和輕度混合動力電動車之間。伊頓逆變器可用於所有類型的電動車，以及其他替代燃料汽車，如氫燃料電池小汽車和卡車。

伊頓在一流的歐洲電池電動車平臺上為全球眾多電動化汽車和電力電子設備提供高壓快熔保險絲。伊頓還擁有逾15年的商用車混合動力系統開發經驗，已有眾多車輛電動化產品上市，包括DC/DC轉換器、配電裝置、電池電力傳動裝置和高壓保險絲。

伊頓是一家動力管理公司，2018年銷售額為216億美元。公司的高能效解決方案可協助客戶以更可靠、更安全和更具永續性的方式有效管理電力、水力和機械動力。公司致力於以動力管理技術和服務來改善生活品質和環境。伊頓在全球擁有9.9萬名員工，向超過175個國家的客戶銷售產品。查詢詳情，敬請造訪Eaton.com。

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