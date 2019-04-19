伊顿将为纯电动乘用车供应高性能逆变器

密歇根州萨斯菲尔德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--动力管理公司伊顿(Eaton)今天宣布，公司旗下eMobility业务已被Nidec Leroy-Somer和Groupe PSA的合资企业Nidec-PSA Emotors（简称“Emotors”）选中，来为一个纯电动汽车平台供应高性能牵引逆变器。

eMobility总裁Jeff Lowinger表示：“我们很高兴与Emotors合作，为他们其中一条产品线提供支持，同时也非常重视这次机会。伊顿的功率密集逆变器有助于带来安全、可靠、舒适的驾驶体验。”

伊顿将向Emotors提供功率密集逆变器，后者将把这种逆变器整合入发动机中，并向客户提供成品系统，用于在纯电动汽车中安装。

借助伊顿的高压电源管理专长，eMobility开发了这种功率密度为35千瓦/升的汽车逆变器，运行效率达98%。逆变器的高功率密度和紧凑的轻量化设计占用最少的车辆空间，同时有助于最大限度提高行驶里程，并改善安全性和驾驶体验。

伊顿预测，电动化汽车在全球乘用车市场的份额到2030年将增加到38%，分布于纯电动车、插电式混合动力电动车、混合动力电动车和轻度混合动力电动车之间。伊顿逆变器可用于所有类型的电动汽车，以及其他替代燃料汽车，如氢燃料电池小汽车和卡车。

伊顿在领先的欧洲纯电动汽车平台上为全球众多电动化汽车和电力电子设备提供高压快速熔断器。伊顿还拥有逾15年的商用车混合动力系统开发经验，已有众多车辆电动化产品上市，包括DC/DC转换器、配电装置、电池电力传动装置和高压熔断器。

伊顿是一家动力管理公司，2018年销售额为216亿美元。公司高能效解决方案可帮助客户以更可靠、更安全和更具可持续性的方式有效管理电力、水力和机械动力。公司致力于以动力管理技术和服务来改善生活质量和环境。伊顿在全球拥有9.9万名员工，向超过175个国家的客户销售产品。垂询详情，敬请访问Eaton.com。

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