Andersen Global udvider tilstedeværelse i Afrika; Underskriver samarbejdsaftale i Sydafrikas økonomiske centrum

Andersen Global er begejstret for at annoncere tilføjelsen af sit første samarbejdsfirma i Sydafrika. Tabacks Attorneys and Corporate Law Advisors, med hovedkontor i Johannesburg, Sydafrika, har underskrevet en samarbejdsaftale med Andersen Global, en international sammenslutning af medlems- og samarbejdsfirmaer. Sydafrika er det tiende land i Afrika, hvor Andersen Global har en tilstedeværelse.

Ledet af formand David Woodhouse, har Tabacks et team på 27 advokater, der tilbyder juridisk bistand og kommerciel rådgivning til en mangfoldig kundekreds inden for byggeri, fremstilling, energi, minedrift, eksplosivstoffer, detailhandel, hotel- og restaurationsbranchen, logistik, lægemidler, ejendom og bankvirksomhed. Firmaet betragtes som et førende advokatfirma i Sydafrika, og dets praksisområder omfatter konkurrenceret, handelsret, minedrift, arbejdsret, miljø-, sundheds- og sikkerhedslovgivning, skat og litigation.

“Den globale økonomi ændrer sig hurtigt, hvilket medfører unikke udfordringer for selskabsret og handelsret,” sagde David. “Vi hjælper vores kunder med at navigere i dette urolige miljø ved at skræddersy vores professionelle løsninger. Sammen med vores teams omfattende ekspertise er vores succes også resultatet af vores fokus på det grundlæggende: førsteklasses, problemfri service og et løfte om at bringe en passion til alt, hvad vi foretager os. Vi ser frem til at samarbejde med mennesker, der deler vores engagement.”

“Sydafrika har været det traditionelle forretningscentrum for Afrika, og selvom andre regioner udvider, er det fortsat hovedkvarteret for mange virksomheder, hvilket gør det til et meget vigtigt marked for os og vores globale kundekreds”, bemærkede Mark Vorsatz, bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen Tax LLC. “Tabacks-partnergruppen har en meget stærk og imponerende kemi, som jeg mener er et bevis på, hvor engagerede de er i deres tjenesteydelser og forretning. Vi ser frem til at have stærke kolleger i Johannesburg.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate, uafhængige medlemsfirmaer, der består af skatte- og juraeksperter verden over. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC, har Andersen Global nu over 4.000 eksperter verden over og er repræsenteret mere end 138 steder via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

